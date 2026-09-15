El regreso al Capitolio del exlíder republicano del Senado Mitch McConnell, en su primera aparición pública en meses, causó revuelo en redes sociales después de que un video mostrara al senador con la mirada perdida, lo que llevó a algunos usuarios a comparar su aspecto con el de un “zombie”.

El republicano de Kentucky, de 84 años, enfrentó dudas sobre su capacidad para ejercer el cargo desde que una caída y un cuadro leve de neumonía lo llevaron al hospital a mediados de junio. Tras varias semanas de recuperación entre el hospital y un centro de rehabilitación, recibió el alta en agosto y regresó el lunes al Capitolio para votar sobre la nominación de un candidato a un tribunal de distrito de Ohio.

En un comunicado, McConnell describió su recuperación como “un proceso largo y frustrante” y reconoció que, aunque todavía no está “recuperado al 100 %”, hará “todo lo posible” por estar presente en las votaciones difíciles cuando nuestra Conferencia me necesite.

Pese a sus intentos por disipar las dudas sobre su estado, unas imágenes publicadas el lunes por TMZ, en las que se veía a McConnell sonriente y con la boca abierta mientras llegaba en un vehículo al Capitolio, volvieron a generar inquietud sobre su capacidad para desempeñar sus funciones.

open image in gallery El senador por Kentucky Mitch McConnell regresó el lunes al Capitolio tras tres meses de ausencia, luego de ser hospitalizado este verano por una caída y un cuadro de neumonía ( Reuters )

“Mitch parece un zombi controlado a distancia. ¡Esto es MUY EXTRAÑO! ¿Está siquiera vivo?”, comentó un usuario de X.

“Mitch McConnell es la persona viva más muerta que existe”, escribió otro.

“Le están haciendo lo mismo que en la película Fin de semana con Bernie”, bromeó un tercero.

“Da mucho miedo pensar que Mitch McConnell pueda tomar decisiones que nos afectan a todos”, señaló otro usuario.

La activista de derecha Laura Loomer también se sumó a las críticas y escribió en X: “Como ya dije, Mitch tiene muerte cerebral”.

open image in gallery McConnell regresó al Capitolio para emitir su voto durante la decisión del Senado sobre una nominación para cubrir una vacante en un tribunal federal de distrito de Ohio ( Getty )

“No se le puede mirar a la cara y decir que no está en estado vegetativo. Ni siquiera reacciona a las pruebas cognitivas. Es como pasear un cadáver. Para ser sincera, esto es peor que lo que hicieron los demócratas con Joe Biden. Parece incapacitado. Tiene muerte cerebral”, afirmó.

Desde que McConnell fue hospitalizado a principios de este verano tras sufrir una caída, en Washington D. C. aumentaron las dudas sobre su estado de salud y su capacidad para ejercer el cargo. El senador explicó después que también padeció neumonía tras su hospitalización inicial.

En aquel momento, el gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear, pidió en reiteradas ocasiones a McConnell que publicara un video para demostrar que estaba en condiciones de regresar al trabajo, pero la solicitud fue rechazada. A finales de julio, la oficina del senador difundió una fotografía en la que aparecía junto a su esposa, la exsecretaria de Transporte Elaine Chao, en medio de los persistentes reclamos para que ofreciera alguna prueba de su recuperación.

Lejos de disipar las dudas, la fotografía alimentó nuevas especulaciones sobre el estado de McConnell, e incluso hubo quienes se preguntaron si había sido creada con inteligencia artificial. El senador, entretanto, pasó semanas sin aparecer en público, mientras aumentaban los pedidos para que difundiera un video que mostrara su recuperación.

open image in gallery McConnell tiene previsto retirarse a finales de este año ( Reuters )

McConnell sufrió varias caídas y tropiezos en el Capitolio durante los últimos años. El senador, que padeció polio en su infancia, utilizó una silla de ruedas en otras ocasiones y volvió a hacerlo el lunes, cuando las imágenes de su regreso lo mostraron mientras lo trasladaban hasta un vehículo que lo esperaba frente a un grupo de personas.

McConnell dejó el liderazgo de la bancada republicana del Senado en enero de 2025 y el año pasado anunció que no buscaría la reelección, por lo que abandonará la cámara cuando concluya su mandato a finales de este año.

Traducción de Leticia Zampedri