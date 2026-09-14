Mitch McConnell se ausenta del regreso del Senado y persiste el misterio sobre los motivos de su larga ausencia

Mitch McConnell, exlíder de la bancada republicana en el Senado, no se presentó el lunes cuando la cámara retomó sus actividades tras el receso de agosto, lo que prolongó una ausencia de varios meses y mantuvo la incertidumbre sobre su estado de salud.

El senador de Kentucky, de 84 años, no retomó sus funciones desde que sufrió una caída en su domicilio de Washington D. C. el 14 de junio, tras la cual permaneció hospitalizado durante un tiempo y luego ingresó en un centro de rehabilitación, donde pasó varias semanas antes de recibir el alta a principios de agosto.

Durante ese periodo, la escasa información sobre su estado de salud generó fuertes críticas, incluso por parte del gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear, ya que el equipo de McConnell reveló pocos detalles y, en gran medida, solo respondió a las informaciones que aparecieron en los medios, mientras aumentaban las dudas sobre su enfermedad y su capacidad para desempeñar sus funciones.

McConnell explicó más tarde en un comunicado que sufrió neumonía después de su hospitalización inicial, pero no volvió a dirigirse directamente al público, pese a que Beshear le pidió en reiteradas ocasiones que publicara un video para demostrar que estaba en condiciones de regresar al trabajo, una solicitud que finalmente fue rechazada.

Las dudas sobre su regreso al Capitolio continuaron cuando el Senado reanudó sus sesiones el lunes por la tarde, ya que sus asesores se limitaron a decir a los periodistas que “esperaban” que pudiera volver esa misma semana, aunque no confirmaron cuándo ocurriría.

La ausencia de McConnell coincidió además con un calendario legislativo especialmente ajustado: el Senado permanecerá en Washington durante tres semanas antes de volver a entrar en receso de cara a las elecciones de mitad de mandato, mientras que la Cámara de Representantes suspenderá sus sesiones al final de esta semana, lo que reduce aún más el margen para avanzar en algunas de las principales prioridades legislativas.

open image in gallery El senador Mitch McConnell podría estar cerca de regresar al trabajo, según Scott Jennings. De acuerdo con reportes, McConnell fue hospitalizado a mediados de junio ( AFP/Getty )

Mientras tanto, según informó Politico, los asesores de McConnell comunicaron a la cúpula republicana del Senado que el exlíder de la mayoría regresaría a la cámara para participar en las votaciones del miércoles.

The Independent se puso en contacto con la oficina de McConnell para solicitar información sobre su agenda de esta semana, pero hasta el lunes por la tarde no había recibido respuesta.

El martes, la Cámara votará un proyecto de ley conocido como Ley CLARITY, que contempla regulaciones clave para las criptomonedas. La iniciativa obligaría a los funcionarios federales a colocar sus criptoactivos en un fideicomiso ciego o desprenderse de ellos por completo. La ausencia de McConnell durante los primeros días de esta semana significa que no estará presente para la votación del martes.

Las semanas de silencio del senador a lo largo del verano también alimentaron todo tipo de teorías y especulaciones en redes sociales como X, que terminaron llegando a la cultura popular, en buena medida a través de las bromas de presentadores de programas nocturnos como The Daily Show.

open image in gallery El senador de Kentucky Mitch McConnell, junto a su esposa y exmiembro del gabinete de Trump, Elaine Chao, en un centro de rehabilitación en julio ( Oficina del senador Mitch McConnell )

open image in gallery Los McConnell difundieron esta imagen a través de la oficina del senador mientras él seguía hospitalizado, en medio de las dudas sobre su paradero ( Oficina del senador Mitch McConnell )

Su oficina ha difundido algunas declaraciones e imágenes del senador, pero muchos de sus electores, así como otros observadores, consideran que las explicaciones han sido insuficientes ante las crecientes dudas sobre la edad y el estado de salud de algunos de los legisladores más veteranos de Washington.

La edad de los dirigentes políticos ha cobrado mayor relevancia entre activistas, periodistas y votantes de cara a las elecciones de 2026, después de que la campaña presidencial anterior quedara marcada por la decisión del entonces presidente Joe Biden de abandonar su candidatura a la reelección tras su desastrosa actuación en un debate.

“Por recomendación de mis médicos, seguiré un programa intensivo de fisioterapia en casa durante el receso del Senado y continuaré trabajando con mi equipo y mis colegas en asuntos importantes de la Cámara”.

open image in gallery Mitch McConnell recibe ayuda para subir las escaleras al ingresar al Capitolio de Estados Unidos el 2 de febrero de 2026, en medio de un cierre parcial del gobierno ( AFP/Getty )

open image in gallery A finales de julio, bromistas colocaron por Washington carteles de “persona desaparecida” con la imagen del senador Mitch McConnell ( Save America Movement )

En el Congreso, estas preocupaciones también cobraron fuerza, ya que tanto la Cámara de Representantes como el Senado cuentan con legisladores de ambos partidos de edad avanzada, algunos de los cuales mostraron dificultades para desempeñar sus funciones o signos de deterioro asociados con la edad.

McConnell tampoco fue el único que despertó inquietud, pues periodistas que siguieron de cerca a miembros de ambas cámaras relataron episodios en los que algunos legisladores parecían desorientados o confundidos durante audiencias de comités y conferencias de prensa, e incluso mientras recorrían los pasillos del complejo del Capitolio.

En el caso del senador de Kentucky, de 84 años, las dudas sobre su salud aumentaron después de que sufriera varias caídas en el Capitolio durante los últimos años, algunas de ellas frente a la prensa. McConnell, que padeció polio durante su infancia, también fue visto en silla de ruedas en algunas ocasiones, la más reciente antes del accidente de junio, y necesitó ayuda para subir y bajar las escaleras del edificio.

open image in gallery McConnell, visto aquí en 2025, fue visto con frecuencia en silla de ruedas en el Capitolio durante el último año. El senador padeció polio durante su infancia ( Getty )

Según informes, el jueves se vio a un destacamento de la Policía del Capitolio frente a la residencia de McConnell en Washington D. C., en medio de las persistentes dudas sobre su estado de salud. El senador sufrió otros problemas médicos en los últimos años, entre ellos un episodio especialmente alarmante en 2023, cuando se quedó inmóvil durante una conferencia de prensa y varios de sus colegas republicanos, preocupados por lo ocurrido, lo acompañaron fuera del lugar.

Poco antes de su hospitalización en junio, las cámaras de C-SPAN también mostraron a McConnell sentado en el hemiciclo del Senado durante unas seis horas en el transcurso de un debate, prácticamente sin interactuar con quienes se encontraban a su alrededor.

Las preocupaciones por la edad y la salud de los legisladores cobraron aún más relevancia este año tras la muerte de otras figuras veteranas del Congreso. El senador republicano Lindsey Graham falleció a los 71 años, una noticia que conmocionó a muchos de sus colegas, mientras que, en la Cámara de Representantes, el congresista David Scott murió en abril a los 80 años después de que, según informes, protagonizara varios episodios de desorientación en el Capitolio.

McConnell, por su parte, dejó el liderazgo de la bancada republicana del Senado en enero de 2025 y el año pasado anunció que no buscaría la reelección, por lo que abandonará la cámara cuando concluya su mandato a finales de este año.

Traducción de Leticia Zampedri