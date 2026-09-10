Trump enfrenta acusaciones de “soborno” tras prometer 5.000 dólares si ganan los republicanos

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que su Gobierno entregaría un “Dividendo Trump” de 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los votantes ayudan a los republicanos a conservar su mayoría en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato de 2026.

“Así que, si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares”, declaró Trump al presentar la propuesta durante su discurso en la convención republicana de mitad de mandato en Texas. “Se llamará Dividendo Trump”.

Trump dio pocos detalles sobre cómo funcionaría el plan, aunque señaló que el dinero tendría que gastarse dentro de Estados Unidos. Según el mandatario, los cheques serían posibles gracias al buen desempeño de la economía durante su Gobierno y a los ingresos obtenidos mediante los aranceles que ha impuesto.

El republicano calificó la propuesta como la “mejor parte” de su esperado discurso ante la convención y comparó el posible pago con los cheques de 1.776 dólares del “Dividendo Guerrero”, que su Gobierno entrega a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

open image in gallery El presidente Trump ofreció a los estadounidenses un “Dividendo Trump” de 5.000 dólares si respaldan a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato ( Reuters )

La propuesta provocó críticas y algunos comentaristas acusaron al presidente de intentar comprar el apoyo de los votantes en un momento en que los republicanos , según las encuestas, se enfrentan a la posibilidad de sufrir importantes pérdidas en noviembre.

En una publicación en X, el periodista Sam Stein acusó a Trump de estar describiendo cómo “sobornaba abiertamente a la gente para que votara por los republicanos”.

Una iniciativa de esta magnitud probablemente tendría un costo superior al billón de dólares.

No es la primera vez que Trump plantea entregar dinero directamente a los estadounidenses. A lo largo de los últimos años ha promovido distintas propuestas de pagos directos que finalmente no llegaron a concretarse.

Durante la campaña electoral, por ejemplo, el republicano aseguró que el gobierno o las compañías de seguros cubrirían “todos los costos” relacionados con los tratamientos de fertilización in vitro. Sin embargo, hasta el momento no se ha implementado un programa que cumpla esa promesa.

Trump también respaldó una propuesta para distribuir entre los estadounidenses, mediante cheques de hasta 5.000 dólares, el 20 % de los supuestos ahorros generados por el programa de reducción de costos DOGE de la Casa Blanca, aunque la iniciativa nunca llegó a concretarse.

open image in gallery El Gobierno de Trump entregó anteriormente un “Dividendo Guerrero” de 1.776 dólares a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ( AFP/Getty )

También se han registrado retrasos considerables en los reembolsos a empresas estadounidenses que pagaron aranceles impuestos por el Gobierno de Trump y que posteriormente fueron anulados por la Corte Suprema.

Los pagos directos a los estadounidenses, sin embargo, no carecen de precedentes. Durante los momentos más difíciles de la pandemia de Covid-19, tanto el gobierno federal como algunos gobiernos estatales entregaron ayudas económicas directamente a la población para aliviar el impacto financiero de la crisis.

La propuesta de Trump también recuerda a una controversia protagonizada por Elon Musk, uno de sus principales aliados, quien enfrentó acusaciones de intentar comprar votos durante las elecciones de 2024, algo que él negó.

Durante la campaña presidencial de ese año, Musk, entonces uno de los más destacados partidarios de Trump, organizó un sorteo que entregaba un millón de dólares al día entre personas que firmaran una petición en apoyo de la Constitución de Estados Unidos. Sus críticos sostuvieron que la iniciativa era un intento apenas disimulado de favorecer la victoria electoral de Trump.

La controversia llegó posteriormente a los tribunales y, en junio, un juez federal ordenó a Musk declarar sobre el sorteo ante la posibilidad de que se presentaran demandas colectivas.

Traducción de Leticia Zampedri