Internet se burla de Trump y lo acusa de quedarse dormido durante la conmemoración del 11-S en el Pentágono

Los espectadores que seguían la retransmisión en directo de la ceremonia de conmemoración del 11-S del presidente Donald Trump en el Pentágono comentaron que parecía “cansado”, mientras que algunos acusaron al comandante en jefe de haberse quedado dormido.

El presidente y la primera dama, Melania Trump, estuvieron en Arlington, Virginia, para conmemorar el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre. El vicepresidente JD Vance se encontraba en la ciudad de Nueva York, en la Zona Cero de Manhattan, junto a los cuatro expresidentes que aún viven.

Los discursos políticos están prohibidos en las ceremonias de Nueva York, pero tanto Trump como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, hablaron en el Pentágono después de que se leyeron en voz alta los nombres de las 184 víctimas del ataque, mientras una campana sonaba entre cada uno de ellos.

Decenas de personas comentaron en línea que Trump, de 80 años, parecía “somnoliento” durante la ceremonia, ya que se lo vio desplomado en su asiento junto a la seria primera dama. Los comentaristas señalaron que Trump mantuvo los ojos cerrados en algunos momentos, incluso durante largos periodos durante el discurso de Hegseth.

La Casa Blanca declaró a The Independent que el presidente estaba “escuchando solemnemente” y recordando a las víctimas.

open image in gallery Los espectadores que seguían la retransmisión en directo de la ceremonia conmemorativa del 11-S en el Pentágono, en la que participaba el presidente Donald Trump, comentaron que parecía “cansado”, y algunos acusaron al comandante en jefe de haberse quedado dormido ( AFP/Getty )

open image in gallery Decenas de personas comentaron en Internet que Trump, de 80 años, parecía “somnoliento” al verse encorvado en su asiento junto a una primera dama de aspecto solemne ( Getty )

“Donald Trump, somnoliento, decidió echarse una siesta en la ceremonia del Pentágono”, publicó una cuenta con más de 100.000 seguidores en X.

“Estimada señora Trump, nuestro presidente está sentado a su lado esta mañana mientras honramos y lloramos a las víctimas del 11-S. Se lo ve muy cansado. Por favor, insista en que descanse un poco más”, dijo otra persona.

“Trump se está quedando literalmente dormido durante la ceremonia del Pentágono”, afirmó otra persona.

“Estaba viendo el homenaje del 11-S y Trump estaba dormido”, escribió alguien. “Trump no puede mantener los ojos abiertos ni siquiera el 11 de septiembre. La cámara lo estuvo grabando durante un buen rato y apenas se movió”, dijo otro.

El periodista Aaron Rupar, cuyos videos del presidente suelen volverse virales en las redes sociales, también comentó que Trump “suena absolutamente agotado” y compartió un video del discurso del presidente.

open image in gallery En las ceremonias de Nueva York están prohibidos los discursos políticos, pero tanto Trump como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tomaron la palabra en el Pentágono, donde algunos comentaristas señalaron que el presidente parecía “cansado” ( AFP/Getty )

open image in gallery La Casa Blanca afirmó en un comunicado a The Independent que el presidente estaba “escuchando con solemnidad” y recordando a las víctimas ( AFP/Getty )

“El presidente Trump escuchaba atentamente y recordaba a las víctimas y a los heroicos socorristas que perdieron trágicamente la vida aquel fatídico día. Cualquiera que afirme, de forma absurda, que el presidente estaba dormido, miente”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, a The Independent.

Durante su segundo mandato, el presidente de 80 años fue objeto de un escrutinio constante sobre su salud, incluso con momentos en los que parecía estar distraído y cerraba los ojos durante largos periodos. Trump atacó frecuentemente a su predecesor, el expresidente Joe Biden, refiriéndose a él como ‘Joe el Dormilón’.

El mes pasado se viralizó un vídeo de Trump durante un anuncio sobre vacunas en el Despacho Oval, en el que cerraba los ojos repetidamente mientras estaba sentado detrás del escritorio Resolute.

La Casa Blanca ya había defendido al presidente y criticado duramente a Biden.

“La agudeza mental, la energía inigualable y la accesibilidad histórica del presidente Trump contrastan marcadamente con lo que vimos durante el gobierno anterior, cuando los demócratas y los medios de comunicación tradicionales ocultaron intencionadamente al pueblo estadounidense el grave deterioro mental y físico de Joe Biden”, declaró un portavoz de la Casa Blanca el mes pasado.

Traducción de Olivia Gorsin