Donald Trump despidió a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y puso fin a su mandato de un año en una agencia que lidera sus esfuerzos de deportación masiva y una campaña antiinmigración que ha puesto en el punto de mira a miles de inmigrantes y sus familias.

Trump nominó al senador de Oklahoma Markwayne Mullin para sustituirla. Su último día en el cargo será el 31 de marzo.

El presidente hizo su anuncio en Truth Social mientras Noem estaba en medio de su intervención en una conferencia en Nashville. Noem “nos ha servido bien”, escribió el presidente.

Será nombrada “enviada especial para The Shield of the Americas”, según el presidente, que describió la función como “nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental”.

Señaló que la iniciativa se anunciará formalmente el sábado. Agradeció a Kristi “por su servicio” en el departamento.

open image in gallery Kristi Noem fue destituida como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y será nombrada “enviada especial para The Shield of the Americas”, según Donald Trump ( Getty Images )

“Estamos entusiasmados con la oportunidad”, declaró Mullin a The Independent.

“Es un honor estar nominado”, expresó. “Estamos entusiasmados, con ganas de ponernos a trabajar, pero aún nos queda el proceso de nominación”.

Noem fue confirmada en el Senado por un estrecho margen de 59 votos a favor y 34 en contra el pasado mes de enero.

La exsecretaria, quien ha acumulado innumerables demandas contra los intentos de la administración de arrestar, detener y deportar rápidamente a decenas de miles de personas, es la primera integrante del gabinete que se ve obligada a abandonar la administración desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado.

Noem, que se presentó en la Conferencia de las Principales Ciudades de la Asociación Benéfica de Sargentos en Tennessee cuando Trump publicó en Truth Social, no mencionó su despido en su discurso. Mencionó que estaría con Trump en Miami el sábado.

En un comunicado, Noem agradeció al presidente y expresó su entusiasmo por trabajar con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para “desmantelar los cárteles que han inundado [la] nación de drogas y han matado a [sus] hijos y nietos”.

“El hemisferio occidental es absolutamente fundamental para la seguridad de Estados Unidos”, afirmó. “En este nuevo cargo, podré aprovechar las alianzas y la experiencia en seguridad nacional que he forjado durante los últimos 13 meses como secretaria de Seguridad Nacional”.

open image in gallery ( REUTERS )

Bajo su mandato, el departamento se afianzó un presupuesto descomunal para ampliar los centros de detención y contratar rápidamente a agentes federales de inmigración. Esos mismos agentes han sido acusados de irrumpir en las ciudades estadounidenses con una fuerza brutal y encarcelar a decenas de miles de personas en campos de detención por todo el país.

Los primeros rumores sobre su inminente partida circularon tras dos días de tensas audiencias en el Congreso, en las que la secretaria se enfrentó a la frustración bipartidista por los tiroteos mortales de dos manifestantes en Minnesota y su gestión de contratos multimillonarios para una campaña publicitaria en la que ella salía destacada.

Dichos contratos parecen ser la gota que derramó el vaso para el presidente.

Trump aseguró que no firmó la campaña publicitaria de 200 millones de dólares un día después de que Noem testificara que el presidente la apoyaba. “Nunca supe nada al respecto”, declaró a Reuters.

El senador republicano John Kennedy, partidario de Trump, se unió esta semana a los demócratas para intentar que la secretaria respondiera por qué acusaba sin fundamento a ciudadanos estadounidenses de terrorismo interno después de que sus agentes les dispararan a quemarropa.

También comentó su preocupación de que el Departamento de Seguridad Nacional gastara más de “entre 200 y 250 millones de dólares del dinero de los contribuyentes” en la campaña publicitaria de Noem, que esta calificó de “eficaz”.

“Fueron eficaces para lograr que reconocieran su nombre”, replicó Kennedy.

La secretaria tampoco pudo explicar cómo una empresa relacionada con su propia portavoz consiguió un lucrativo contrato para trabajar en la campaña. Dicha portavoz, la ahora exsubsecretaria Tricia McLaughlin, dimitió el mes pasado.

Kennedy dijo a los periodistas el jueves que Noem estaba “más frita que el pollo”.

open image in gallery Los 13 meses de Noem en el departamento se han caracterizado por redadas masivas contra miles de inmigrantes y sus familias, lo que ha dado lugar a demandas en todo el país en las que se acusa al ICE y a la Patrulla Fronteriza de abusos violentos contra la Constitución ( Getty Images )

Por otro lado, el anuncio del presidente llegó en medio del actual lapso de financiación en Seguridad Nacional a causa de un proyecto de ley de gastos. Los demócratas lo bloquearon con el argumento de que no abarca lo suficiente para frenar a los agentes de inmigración después de que el Congreso diera al ICE miles de millones de dólares para construir centros de detención y contratar a un pequeño ejército de nuevos reclutas el año pasado.

Docenas de congresistas demócratas y al menos dos republicanos han pedido que Noem dimita o se enfrente a un juicio político.

Trump, que se reunió con Noem en la Casa Blanca en enero en medio de crecientes llamados a su dimisión después de que agentes federales mataran a dos personas en Minneapolis, no había insinuado que su puesto estuviera en peligro. De hecho, el presidente insistió en que Noem estaba “haciendo un muy buen trabajo”, según declaró entonces a los periodistas.

“Despedirla era la única opción de Trump”, escribieron el jueves los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, un día después de que Noem compareciera ante el comité.

“Su mandato estuvo marcado por violaciones constitucionales sistemáticas, crueldad, corrupción y una mala gestión letal”, escribieron. Y agregaron: “Ese es su legado. El próximo secretario de Seguridad Nacional tiene mucho trabajo por hacer para transformar esta agencia enmascarada sin ley y recuperar la confianza del público”.

open image in gallery Trump nominó al senador republicano Markwayne Mullin, de Oklahoma, para sustituir a Noem como secretario del Departamento de Seguridad Nacional ( REUTERS )

El senador republicano Thom Tillis, que dedicó varios minutos interrumpidos durante una audiencia de supervisión del Senado a despotricar contra Noem con una larga lista de agravios, aseguró que recibe con satisfacción el nombramiento de Mullin.

Si lo eligen para dirigir la agencia, este exluchador de MMA de 48 años sería el primer nativo americano en ocupar el cargo de secretario de Seguridad Nacional. Mullin es miembro de la nación cherokee.

Durante la audiencia del martes, Tillis comparó el mandato de Noem en la agencia con su anécdota de matar a un perro de 14 meses y luego tener “la audacia de decir que es una lección de liderazgo sobre decisiones difíciles”.

Mullin “es un gran tipo y una gran elección para dirigir el departamento, restablecer la competencia y volver a centrar los esfuerzos en distribuir rápidamente la ayuda en caso de catástrofe, mantener la frontera segura y perseguir a los inmigrantes ilegales violentos para su deportación”, argumentó Tillis el jueves.

“Otro gran punto positivo: le gustan los perros”.

Eric García contribuyó a este reportaje desde Washington, D. C.