El senador republicano por Montana Tim Sheehy se defendió después de que un manifestante antibelicista al que estaba ayudando a desalojar de una audiencia en el Capitolio resultó herido.

El incidente se desencadenó cuando Sheehy acudió en ayuda de la policía del Capitolio, que luchaba por sacar al activista de una audiencia del comité el miércoles.

Brian McGinnis, veterano del Cuerpo de Infantes de Marina en uniforme de gala, interrumpió una reunión de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado para denunciar los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Se enfrentó a tres agentes que intentaban sacarlo de la cámara y sufrió la rotura de un brazo en el proceso, informa Reuters.

“Nadie quiere luchar por Israel”, gritó McGinnis mientras los agentes lo empujaban a través de la puerta, momento en el que el brazo del manifestante quedó encajado en el marco de la puerta.

El manifestante antibelicista Brian McGinnis se queda atascado en una puerta al ser abordado por la policía del Capitolio y el senador republicano Tim Sheehy ( Getty )

El senador Sheehy y agentes de la policía de Captiol intentaron expulsar a McGinnis de la audiencia del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado ( Getty )

Cuando Sheehy se unió a la aglomeración, se oyó un chasquido y un miembro del público, presente para presenciar la vista, gritó repetidamente: “Un senador en ejercicio acaba de romperle la mano a un infante de marina”.

Cuando Sheehy volvió a su asiento, el mismo hombre lo llamó “cobarde” y “rufián”, a lo que el republicano pareció responder: “Vete a la m*****”.

Cuando por fin lo sacaron del lugar, McGinnis siguió gritando: “Palestina libre, desde los salones de Moctezuma hasta las costas de Trípoli, Palestina será libre”, en referencia a la primera línea de la canción oficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

El senador, exmiembro de SEAL de la Marina, respondió más tarde a un video del caótico episodio en X y dijo: “La Policía del Capitolio intentaba expulsar a un manifestante desquiciado de la audiencia de los Servicios Armados. Él tomó represalias”. Decidí ayudar y calmar la situación.

“Este señor vino al Capitolio buscando un enfrentamiento y lo consiguió. Espero que reciba la ayuda que necesita sin causar más violencia”.

McGinnis —que, junto con los agentes, fue atendido por las heridas— fue detenido y se enfrenta a tres cargos cada uno de ellos de agresión a un agente de policía, resistencia a la autoridad y manifestación ilegal, según la Policía del Capitolio.

Culparon a McGinnis de la lesión que sufrió y afirmaron en su declaración que “se atascó su propio brazo en una puerta para resistirse a nuestros agentes y entrar por la fuerza en la sala de audiencias”.

Sin embargo, la decisión de Sheehy de implicarse en el altercado también suscitó fuertes críticas y el grupo de campaña Veteranos por un Liderazgo Responsable reaccionó a la versión del senador diciendo: “Esperemos que te demande hasta dejarte en la ruina»”.

Paul Rieckhoff, activista por los derechos de los veteranos y podcaster, declaró: “Esto es muy, muy feo. Y ningún senador de EE. UU. necesita inyectarse en esta situación. Por la seguridad de todos, incluido él mismo. Simplemente innecesario y terrible de ver. Parece que Estados Unidos se desmorona”.

El senador Sheehy dijo que intentaba "desescalar la situación", pero su respuesta fue condenada por grupos de defensa de los derechos de los veteranos ( AP )

Un video publicado en X a primera hora del día parece mostrar a McGinnis, descrito como “candidato del Partido Verde al Senado de Estados Unidos”, de pie frente al Capitolio.

Explicó que está ”aquí en D.C. intentando alzar la voz contra el Senado y preguntarles por qué van a enviar a nuestros hombres y mujeres al peligro cuando nuestros cargos electos dijeron que no habría guerra mundial”.

“Cualquiera que se sienta desilusionado y traicionado por nuestro gobierno, no está solo”, afirma. “Únete a nosotros para exigir responsabilidades por esta traición. Y nunca lo olviden: ‘Palestina libre’”. Estados Unidos libre”.

Traducción de Olivia Gorsin