Ayatolá exige sangre de Trump en venganza por buque de guerra hundido: “EE. UU. lo lamentará”

Un alto clérigo iraní llamó a “derramar la sangre de Trump” en venganza por el ataque de un submarino estadounidense que hundió un buque de guerra iraní, mientras el caos sume a Oriente Medio por sexto día consecutivo.

El ayatolá Abdolá Javadi Amoli afirmó que Washington “lamentará amargamente” atacar el Iris Dena con un torpedo en el océano Índico el miércoles. En el ataque murieron al menos 87 personas y decenas resultaron heridas.

La violencia siguió extendiéndose más allá de Medio Oriente el jueves, cuando aviones no tripulados iraníes atacaron un aeropuerto y una escuela en Azerbaiyán, que prometió aplastar a Teherán “con mano dura” en respuesta. Posteriormente, el país cerró su espacio aéreo durante 12 horas. Teherán, con quien el país comparte una frontera de 689 km, negó estar detrás del ataque.

Irán lanzó una nueva oleada de ataques contra bases israelíes y estadounidenses, mientras que los residentes en Teherán informaron algunos de los bombardeos más intensos de la guerra hasta el momento.

El ayatolá afirmó que el ataque al buque de guerra en aguas de Sri Lanka demostraba que Irán estaba “a punto de una gran prueba”.

open image in gallery Fragata iraní Iris Dena tras ser alcanzada por un torpedo en un ataque de EE. UU. ( US Department of War )

En una aparición en la televisión estatal, pidió “el derramamiento de sangre sionista” y “el derramamiento de sangre de Trump”.

“Luchen contra los Estados Unidos opresores, su sangre está sobre mis hombros”, dijo en un inusual llamado a la violencia por parte de un ayatolá, uno de los rangos más altos dentro del clero del Islam chií.

“Recuerden mis palabras: Estados Unidos llegará a lamentar amargamente [el] precedente que ha sentado”.

Tras el ataque, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se jactó de que la “armada iraní descansa en el fondo del Golfo Pérsico” y afirmó que era la primera vez que un torpedo hundía un buque enemigo desde la Segunda Guerra Mundial.

En los días transcurridos desde que el presidente Donald Trump anunció la operación Epic Fury, los ataques se han extendido mucho más allá de Irán y alguno han alcanzado a aliados estadounidenses en el Golfo, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin y Omán. Turquía, Azerbaiyán y Chipre también se han visto afectados por ataques con drones.

open image in gallery El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, se jactó del hundimiento de una fragata iraní ( Brendan Smialowski/AFP via Getty )

Un portavoz del gabinete de Sri Lanka declaró el jueves que estaban intentando “salvaguardar vidas” en un segundo barco iraní que había entrado en sus aguas territoriales.

El ejército israelí afirmó haber lanzado ataques selectivos en Líbano contra el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, y anunció una “oleada de ataques a gran escala contra infraestructuras” en la capital iraní, sin dar más detalles.

Al menos 38.000 personas han cruzado del Líbano a Siria tras los nuevos combates entre Hezbolá e Israel, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Alrededor de 84.000 personas han sido desplazadas internamente en Líbano, según informaron el miércoles el ACNUR y funcionarios libaneses.

Mientras tanto, las fuerzas iraníes afirmaron haber incendiado un petrolero estadounidense en el norte del Golfo en un ataque, en medio de la creciente preocupación por la suerte de los buques que cruzan el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier buque que atravesara el Estrecho estaría bajo el control de Teherán mientras durara la guerra, un hecho que amenaza con interrumpir el suministro mundial de petróleo y provocar el caos en los mercados energéticos.

Estados Unidos no ha hecho comentarios sobre los informes de ataque.

open image in gallery El Estrecho de Ormuz sigue siendo un punto de tensión en la guerra ( Reuters )

Anteriormente, el Departamento de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que un petrolero anclado frente a Kuwait había sido alcanzado por una “gran explosión”. El buque se estaba hundiendo y se vio que salía petróleo de un tanque de carga. No está claro si se referían al mismo buque que los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La guerra ha bloqueado el acceso a los principales puertos de la región del Golfo y afectado al suministro de alimentos a más de 50 millones de personas en una región altamente dependiente de las importaciones agrícolas, según informó el jueves una plataforma de localización de buques.

Según MarineTraffic.com, están varados los portacontenedores que se dirigían a los puertos de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, Bahréin y Kuwait.

open image in gallery Más de mil iraníes han muerto desde el sábado ( AFP/Getty )

La guerra ha matado a más de 1.230 personas en Irán, más de 70 en Líbano y alrededor de una docena en Israel, según funcionarios de esos países. Los ataques iraníes contra instalaciones militares estadounidenses en el Golfo causaron la muerte de al menos seis soldados estadounidenses.

El Mando Central estadounidense afirmó haber hundido el jueves más de 20 buques del régimen “con una potencia de fuego abrumadora desde aire, tierra y mar”.

Añadieron que las fuerzas estadounidenses habían reducido los lanzamientos de drones del régimen iraní en un 73 % y los lanzamientos de misiles balísticos en un 86 % durante un periodo de cuatro días.