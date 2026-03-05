Fotos recién difundidas ofrecen una mirada poco habitual al interior del Zorro Ranch de Jeffrey Epstein, en Nuevo México, donde se distinguen salones imponentes y una decoración excéntrica.

El rancho, ubicado en un pequeño poblado a las afueras de Santa Fe, fue adquirido en 1993 al exgobernador de Nuevo México Bruce King. Tras la muerte de Epstein en 2019, la propiedad pasó a manos del empresario y político texano Donald Huffines, quien se define como un “republicano MAGA de Trump” y actualmente compite por el cargo de contralor de Texas.

Además de su extensión, la finca cuenta con pista de aterrizaje y helipuerto propios. Con el tiempo, quedó bajo intenso escrutinio después de que el Departamento de Justicia comenzara a publicar los archivos del caso, que incluyen múltiples denuncias de abuso en la propiedad, de más de 2.000 metros cuadrados.

En ese contexto, Virginia Giuffre, víctima de Epstein fallecida en 2025, fue fotografiada en el Zorro Ranch. Asimismo, otras sobrevivientes, como Annie Farmer, relataron los abusos que sufrieron allí a manos de Epstein y de su colaboradora Ghislaine Maxwell.

Por otra parte, una presunta víctima afirmó que fue obligada a gestar un hijo de Epstein en Nuevo México. Según The New York Times, el financista incluso comentó a amigos que planeaba embarazar a “20 mujeres al mismo tiempo” en el rancho.

open image in gallery Epstein compró la extensa propiedad en 1993 al exgobernador de Nuevo México Bruce King ( KRQE )

open image in gallery El “gran salón” del Zorro Ranch, con una chimenea de gran tamaño, una lámpara de araña elaborada y sillones orejeros de color púrpura ( DOJ )

El mes pasado, las autoridades estatales abrieron una investigación para determinar si Epstein utilizó la propiedad aislada para traficar a mujeres y niñas jóvenes. La decisión se tomó después de que pesquisas anteriores se cerraran sin que se presentaran cargos.

“Llevamos años escuchando acusaciones y rumores sobre las actividades de Epstein en Nuevo México, pero, por desgracia, las investigaciones federales no han logrado reunir un expediente oficial”, señaló en un comunicado la representante estatal demócrata Andrea Romero.

En paralelo, el Departamento de Justicia publicó millones de documentos en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. Entre ellos figura un informe de gestión de riesgos elaborado en 2015 que incluye 26 fotografías de la propiedad.

Varias de esas imágenes, tomadas en la estructura principal, muestran una sucesión de habitaciones decoradas con gran lujo.

open image in gallery La oficina, fotografiada con estanterías que cubren las paredes y un gran escritorio de madera en el centro de la habitación ( DOJ )

open image in gallery La cocina dentro de la extensa mansión de 22 millones de dólares cuenta con un horno de gran tamaño y amplias superficies de trabajo ( DOJ )

El “gran salón” sobresale por su enorme chimenea, una lámpara de araña y una pintura enmarcada en dorado. Muy cerca, una oficina dispone de biblioteca y un escritorio de madera con una computadora Mac. Además, la propiedad cuenta con una cocina amplia equipada con una gran estufa y una piscina cubierta.

El informe también incluye fotografías de diversas construcciones independientes dentro del predio, como establos, una cabaña de troncos, un granero y una casa con porche envolvente rodeada por una cerca blanca.

Asimismo, en el terreno se encuentra una estación de bomberos con un camión rojo y un camión cisterna.

El documento, elaborado por una firma de seguros, detalla las medidas de seguridad de la finca, entre ellas alarmas contra incendios y robos, una puerta perimetral y un cuidador a tiempo completo.

Según el informe, para fines fiscales la propiedad fue valuada en 22 millones de dólares.

open image in gallery El informe de 2015 incluye una imagen de una piscina cubierta, con un banco y un reloj en la pared ( DOJ )

open image in gallery Una estación de bomberos con grandes puertas blancas fue fotografiada en el rancho de Epstein ( DOJ )

Tras su compra en 2023 por parte de Huffines, la extensa propiedad fue rebautizada como San Rafael Ranch, con la intención de convertirla en un centro religioso. Además, cerca de la entrada se instaló un memorial improvisado en honor a las víctimas de Epstein.

En febrero, durante un pódcast con el excongresista republicano Matt Gaetz, Huffines afirmó: “El plan desde el principio es transformar esta propiedad en un retiro cristiano; de hecho, está en construcción en este momento”.

open image in gallery Vista posterior del edificio principal del Zorro Ranch, con una fachada de arcos y columnas ( DOJ )

Sin embargo, en enero los reguladores estatales ordenaron suspender las obras al señalar que no se habían obtenido los permisos necesarios, según informó The Santa Fe New Mexican.

Frente a las críticas por la compra, Huffines las calificó como “un ataque político”.

El mes pasado, en otro pódcast, sostuvo que todas las ganancias de la venta fueron destinadas a las víctimas de Epstein. Asimismo, aseguró que ninguna agencia de seguridad se ha comunicado con él en relación con una investigación sobre el rancho, aunque añadió que estaría “encantado de cooperar” si se lo solicitaran.

Traducción de Leticia Zampedri