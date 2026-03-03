Trump dice que cortará todo comercio con España por rechazar su solicitud de guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió cortar todo el comercio con España después de que Madrid le negara a Washington el permiso para utilizar las bases de operación conjunta en Rota y Morón en el marco de la guerra contra Irán.

España, por su parte, calificó el ataque estadounidense-israelí contra Irán como una “intervención militar injustificada y peligrosa”.

Trump hizo estas declaraciones el martes desde la Casa Blanca, tras una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, donde afirmó que Estados Unidos cortaría todo comercio con España y añadió: “Tengo el derecho de detener todo lo que tenga que ver con España”.

Asimismo, reiteró sus críticas al Reino Unido por no haber permitido de inmediato el uso de sus bases con acceso a Irán. Argumentó que el Reino Unido se había mostrado “muy, muy poco cooperativo”, después de que Londres solo permitiera a Washington utilizar sus bases aéreas para ataques “defensivos” contra los misiles iraníes.

Donald Trump se reúne con el canciller alemán Friedrich Merz en el Despacho Oval de la Casa Blanca ( AP )

Trump señaló que se tardó “tres o cuatro días en decidir” si podían aterrizar allí, aparentemente refiriéndose a Diego García, y añadió: “No estamos hablando de Winston Churchill”.

Anteriormente había dicho que estaba “muy decepcionado” con el Reino Unido por su gestión de Irán, y declaró a The Telegraph que el Reino Unido había tardado “demasiado” en permitir que Estados Unidos utilizara sus bases.

Según Trump, el primer ministro Keir Starmer parecía “preocupado por la legalidad”. Y agregó: “Arruinan las relaciones. Es una pena”.

Sentado junto al canciller Merz, Trump también señaló que Alemania ha sido “excelente” en lo que respecta a Irán.