Un submarino militar de Estados Unidos lanzó un ataque contra un buque de guerra iraní frente a la costa de Sri Lanka, con un saldo de al menos 80 muertos y decenas de heridos.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó el miércoles en una rueda de prensa sobre la guerra con Irán que la embarcación fue alcanzada por un torpedo en aguas internacionales.

“La marina iraní descansa en el fondo del Golfo Pérsico”, afirmó mientras exhibía imágenes del ataque ocurrido en el océano Índico.

open image in gallery La fragata iraní Iris Dena tras ser alcanzada por un torpedo en un ataque estadounidense frente a Sri Lanka ( US Department of War )

Según explicó, la ofensiva nocturna del martes marcó la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial en que una nave enemiga fue hundida por un torpedo.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka informó que al menos 80 personas murieron en el incidente, aunque en un primer momento los reportes hablaban de más de 100 desaparecidos tras el ataque.

Previamente, un vocero de la marina de Sri Lanka había confirmado la recuperación de varios cuerpos después de que la fragata iraní Iris Dena se hundiera justo fuera de las aguas territoriales de la isla. Además, señaló que 32 heridos fueron rescatados y trasladados a hospitales para recibir atención médica.

open image in gallery La fragata iraní Iris Dena fue hundida frente a la costa de Sri Lanka (foto de archivo) ( Iranian Army office )

Vijitha Herath indicó que la marina de Sri Lanka recibió información de que la embarcación, con 180 personas a bordo, estaba en peligro. Por ello, el país desplegó buques y aviones de la fuerza aérea en una operación de rescate.

El incidente tuvo lugar frente a la costa de Galle, en el sur del país, donde se vio a personal de seguridad custodiando el Hospital Nacional de la ciudad, mientras ambulancias llegaban al cuartel general naval del sur de Sri Lanka.

La Iris Dena, uno de los buques de guerra más recientes de Irán, había sido la nave insignia de una gira internacional realizada en 2023 junto a otro barco, con escalas en puertos de países como Sudáfrica y Brasil. Además, la acompañaba el buque de apoyo IRIS Makran, un petrolero reconvertido.

En febrero de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a ambas embarcaciones en una lista de sanciones, junto con ocho ejecutivos de un fabricante iraní de drones que suministró armas a Rusia para su uso contra objetivos civiles en Ucrania.

El hundimiento se produjo en el quinto día de la guerra que enfrentó a Estados Unidos e Israel con Irán, en un contexto en el que varios países de Oriente Medio se han visto arrastrados al conflicto y crecen los temores de una guerra regional prolongada. En ese marco, el presidente estadounidense Donald Trump ha sugerido que los combates podrían extenderse durante un mes o más.

open image in gallery Una ambulancia ingresa al cuartel general naval del sur de Sri Lanka en Galle, el miércoles ( AFP/Getty )

Ese mismo miércoles se escucharon explosiones en Teherán, donde, según reportes, más de 1.000 personas han muerto hasta ahora. Al mismo tiempo, el ejército israelí señaló que activó sus defensas aéreas para interceptar misiles iraníes, y también se oyeron explosiones en las inmediaciones de Jerusalén.

Asimismo, se registraron detonaciones en Líbano, donde Israel afirmó que responde a acciones de militantes de Hezbolá.

Traducción de Leticia Zampedri