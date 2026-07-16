La FIFA evaluará si los jugadores argentinos infringieron las normas tras exhibir una pancarta en apoyo a las reclamaciones de su país sobre las islas Malvinas después de su victoria en la semifinal del Mundial contra Inglaterra.

Esto se produce después de que el Gobierno británico pidiera una investigación sobre las celebraciones, en las que varios jugadores de la Albiceleste ondearon una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”.

Algunos jugadores argentinos desplegaron una pancarta en la que se leía “Las Malvinas son argentinas” ( Reuters )

Argentina remontó para vencer a Inglaterra por 2-1 y los vigentes campeones se enfrentarán a España en la final del domingo.

Un portavoz de la FIFA declaró: “Como es procedimiento habitual, el Comité Disciplinario independiente de la FIFA está evaluando actualmente los informes de los partidos y considerando las circunstancias pertinentes antes de decidir sobre posibles medidas adicionales basadas en el Código Disciplinario de la FIFA”.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya fue multada con 39.000 dólares por la FIFA en 2014 después de que los jugadores argentinos exhibieran una pancarta con el mismo mensaje.

El organismo rector afirmó que las acciones, ocurridas tras una victoria amistosa sobre Eslovenia, habían infringido las normas sobre acciones políticas y mala conducta del equipo. Los hinchas argentinos han coreado cánticos que hacen referencia a las islas durante todo este Mundial.

El artículo 34.3 del reglamento de la FIFA prohíbe a los jugadores exhibir mensajes o eslóganes políticos antes, durante o después de un partido.

El jueves por la mañana, la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, respaldó los llamamientos a una investigación sobre las celebraciones de la Albiceleste y se hizo eco de las declaraciones realizadas anteriormente por el secretario de Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, quien dijo que el organismo rector debería investigar “a fondo” el comportamiento de los campeones defensores.

“Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las islas Malvinas sin duda lo son”, declaró un portavoz de Downing Street, y añadió: “Nuestra postura no ha cambiado. La autodeterminación reside en los isleños. Nuestro compromiso con las Malvinas jamás flaqueará».

Las tensiones políticas entre Argentina y Gran Bretaña por el territorio han persistido durante décadas, tras desembocar en una guerra breve pero sangrienta en 1982.

Buenos Aires ha reclamado repetidamente la soberanía sobre las islas, que se encuentran a unos 13.000 km del Reino Unido y a 480 km de la Argentina continental.

Simon Weston, veterano británico de la Guerra de las Malvinas que resultó herido durante el atentado contra un buque, declaró que los jugadores argentinos habían “devaluado” su victoria con esa maniobra.

En declaraciones a The Independent, afirmó que ver ondear la pancarta le había producido “una gran tristeza por la falta de profesionalismo y madurez de los jugadores argentinos”.

“También me entristeció mucho lo que les ha sucedido a los habitantes de las islas Malvinas, quienes han dejado claro quién quieren que los gobierne. No le corresponde a otros decirle a la gente con quién deben aliarse. Eso se llama libertad; eso se llama democracia”, agregó.

Traducción de Sara Pignatiello