El hombre que operó el teleprónter del presidente Donald Trump durante más de una década fue suspendido sin goce de sueldo tras ser acusado de ganar más de 100.000 dólares apostando sobre el contenido de los discursos del mandatario.

Gabriel "Gabe" Pérez, asistente técnico del presidente, mantiene conversaciones con reguladores federales para resolver las acusaciones de haber utilizado información privilegiada para realizar apuestas en la plataforma Kalshi, informó ABC News.

Según fuentes citadas por la cadena, Kalshi alertó a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), el organismo independiente que supervisa los mercados de futuros, derivados y ciertos mercados de predicción, sobre operaciones sospechosas en su mercado de "Menciones", donde los usuarios pueden apostar a qué palabras, frases o temas aparecerán en un discurso.

De acuerdo con ABC News, Pérez estuvo a cargo del teleprónter durante el discurso sobre el Estado de la Unión y realizó apuestas relacionadas con más de una docena de intervenciones públicas de Trump en un período de tres meses.

The Independent solicitó comentarios a Kalshi.

open image in gallery Según informes, el operador del teleprónter del presidente Donald Trump negocia con reguladores federales un acuerdo para resolver acusaciones de que ganó más de 100.000 dólares apostando sobre los discursos del mandatario ( Getty Images )

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el jueves que Pérez fue suspendido sin goce de sueldo y que actualmente coopera con la investigación de la CFTC.

Leavitt añadió que el presidente Donald Trump considera la situación "muy lamentable y vergonzosa".

También informó que Trump tendrá un operador de teleprónter distinto para su discurso sobre integridad electoral previsto para la noche del jueves.

Según ABC News, entre las presuntas apuestas realizadas por Pérez figuraban el discurso que Trump pronunció en horario estelar en diciembre, una intervención en enero durante el Foro Económico Mundial y un discurso de marzo en una ceremonia de entrega de la Medalla de Honor.

La cadena también informó que, en algunos casos, Pérez modificaba sus apuestas mientras el discurso aún estaba en curso cuando el presidente omitía partes del texto preparado.

Fuentes cercanas a la investigación dijeron a ABC News que Pérez fue entrevistado por los reguladores en los últimos meses y admitió algunas de las operaciones. Según el reporte, las autoridades estarían dispuestas a llegar a un acuerdo que le exigiría devolver las ganancias obtenidas y abstenerse de realizar este tipo de apuestas en el futuro.

open image in gallery El operador del teleprónter que, según informes, está siendo investigado por apostar sobre los discursos de Donald Trump fue contratado por primera vez por la campaña del hoy presidente en 2016 ( Getty )

Pérez fue contratado como operador de teleprónter por el equipo de Trump en 2016, cuando el entonces candidato iniciaba su primera campaña presidencial.

Según el libro Let Trump Be Trump, escrito por los exjefes de campaña Corey Lewandowski y David Bossie, integrantes del equipo buscaron en Google "teleprompters" y encontraron a Pérez a través de la empresa VIP Prompting.

De acuerdo con un reporte de Politico publicado en 2020, Lewandowski y Bossie escribieron que Pérez "hizo que el sistema fuera fácil de usar para el jefe" y que "se convirtió en un experto en montar y desmontar el teleprónter".

Pérez continuó trabajando con Trump durante su primer mandato y regresó a la Casa Blanca al inicio del segundo. Según el informe anual que la Casa Blanca presentó al Congreso en 2025, percibía un salario anual de 175.000 dólares.

Los mercados de predicción se han convertido en una forma cada vez más popular de apostar sobre todo tipo de acontecimientos, desde el vestuario de una celebridad en una alfombra roja hasta el resultado de unas elecciones. Sin embargo, la escasa regulación de estos mercados, basados en los llamados "contratos", ha despertado preocupación entre legisladores y expertos, que advierten que podrían facilitar el uso de información privilegiada.

open image in gallery Los mercados de predicción, como Kalshi y Polymarket, se han vuelto cada vez más populares para realizar apuestas, pero la falta de regulación ha despertado preocupación entre legisladores y funcionarios ( Reuters )

Recientemente, miembros de la Cámara de Representantes promovieron un proyecto de ley que prohibiría a los legisladores y a sus familiares realizar apuestas relacionadas con elecciones y decisiones del Gobierno.

El Senado, por su parte, ya aprobó una norma que impide a los senadores y a su personal participar en mercados de predicción.

A comienzos de este año, la Casa Blanca distribuyó un memorando interno en el que advirtió a sus empleados que no utilizaran información privilegiada sobre políticas gubernamentales —en particular las relacionadas con Irán— para realizar apuestas en mercados de futuros, informó The Wall Street Journal.

Según NOTUS, los principales sitios de mercados de predicción, como Kalshi y Polymarket, están bloqueados para los periodistas que utilizan la red wifi de la Casa Blanca. Sin embargo, no está claro si esa restricción también se aplica al personal del Gobierno.

Consultada sobre ese punto, Karoline Leavitt respondió que no estaba segura y que verificaría la información.

Traducción de Leticia Zampedri