La maldición de Trump ataca de nuevo: Argentina, su favorita para el Mundial, perdió ante España

Abundan las especulaciones sobre el regreso de la “maldición de Trump” después de que el presidente Donald Trump respaldó a Argentina y no a España en la final de la Copa del Mundo.

Trump mostró su apoyo a Argentina antes de la final en Nueva Jersey, y le dijo a Jenny Taft de Fox en una entrevista pregrabada que “es difícil apostar en contra de Messi”.

“Sabía que ibas a preguntar. Lo pensé mucho”, le dijo Trump a Taft. “No me gusta meterme en esto, aunque políticamente no tenga tanta importancia. El presidente de Argentina es amigo mío. Hizo un trabajo magnífico. Pero diría que es difícil apostar en contra de Messi”.

Tras la derrota por 1-0 de la selección sudamericana ante España, durante la cual Argentina no logró realizar ni un solo disparo al arco y sufrió la expulsión del centrocampista Enzo Fernández, las redes sociales se llenaron de rumores entre los aficionados sobre el posible regreso de la “maldición de Trump”.

“TODO lo que toca Trump muere”, bromeó la cuenta Republicans Against Trump X, compartiendo un fragmento de los comentarios del presidente.

open image in gallery Abundan las especulaciones de que la “maldición de Trump” volvió a hacer de las suyas después de que el presidente Donald Trump apoyó a Argentina frente a España en la final del Mundial. “Diría que es difícil apostar en contra de Messi”, afirmó Trump antes del partido ( PA )

La intervención de Trump en eventos deportivos no siempre es bien recibida, ni en los partidos a los que asiste ni por los equipos a los que apoya.

Después de que el presidente reveló que intervino para que se anulara la tarjeta roja del delantero estadounidense Folarin Balogun para que pudiera jugar en los octavos de final contra Bélgica, el equipo quedó eliminado del torneo tras perder 4-1.

“¡Anulen esto!”, respondió el victorioso equipo belga en las redes sociales.

En junio, cuando Trump fue al Madison Square Garden a ver a los New York Knicks jugar el tercer partido de las Finales de la NBA contra los San Antonio Spurs, la maldición volvió a asomar la cabeza.

La asistencia de Trump puso fin a la racha de 13 victorias consecutivas de los Knicks en la eliminatoria.

“Es una maldición para cada equipo que elige”, dijo un aficionado de los Knicks a Variety afuera del estadio después de la derrota. “Él eligió a los Chiefs para ganar. Perdieron. Fue a un partido de los Mets. Perdieron. Fue al partido de los Knicks y los eligió para ganar. Perdimos”.

open image in gallery Tras la derrota de la selección sudamericana ante España, las redes sociales se llenaron de especulaciones de los aficionados que apuntaban a que la “maldición de Trump” había vuelto ( PA )

Sin embargo, después de que los Knicks se alzaron con el campeonato de la NBA el 13 de junio, algunos aficionados declararon que la maldición de Trump se había roto.

Hubo más pruebas de una aparente maldición después de que Trump asistió a un partido de los Washington Commanders en noviembre de 2025, en el que el equipo fue derrotado por los Detroit Lions, 44-22.

Para celebrar una anotación, el receptor abierto de los Lions, Amon-Ra St. Brown, hizo el “baile de Trump”, lo que, según sus seguidores, acabó volviéndose en su contra: el equipo se vino abajo a lo largo de la temporada, perdió cinco de sus últimos ocho partidos y se quedó fuera de las eliminatorias. La antigua estrella de la NFL Kenny Stills publicó un meme del baile en las redes sociales, respondiendo simplemente: “la maldición de Trump”.

Y no solo en el deporte deja su huella la maldición de Trump. “Trump tiene una habilidad casi sobrenatural para tomar situaciones perfectamente manejables y transformarlas en catástrofes”. Holly Baxter, de The Independent, escribió, dando el ejemplo de la Gran Feria Estatal Americana, que sufrió caos entre la multitud y fallos logísticos.

También está la reforma de 16 millones de dólares que el presidente llevó a cabo en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, que sufrió una proliferación de algas y daños en el fondo tras un trabajo de pintura, algo que Trump achacó a “vándalos desquiciados”.

Traducción de Olivia Gorsin