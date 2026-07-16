El Servicio Secreto estaría cansado de las “ridículas” solicitudes de viaje de J. D. Vance, según un informe

Según un informe, agentes del Servicio Secreto asignados a la protección del vicepresidente J. D. Vance aseguran estar "hartos" de las solicitudes de viaje que consideran inapropiadas y advierten de un "creciente problema de moral" dentro del equipo.

El malestar se habría intensificado tras una solicitud para trasladar en el helicóptero Marine Two a Vance y a uno de sus hijos pequeños a una clase de golf en el estado de Washington. El viaje finalmente fue cancelado debido al mal tiempo, según informó MS Now.

"Eso es RIDÍCULO", escribió uno de los agentes en un mensaje privado sobre el desplazamiento previsto. "Ni Mike Pence ni Kamala Harris hicieron algo parecido".

"Lo cambian todo", se quejó otro. "No respetan los horarios, y eso les cuesta muchísimo dinero a los contribuyentes".

De acuerdo con estimaciones presupuestarias del Departamento de Defensa correspondientes a 2022, el uso del Marine Two requiere la aprobación de la Oficina Militar de la Casa Blanca y tiene un costo estimado de entre 16.000 y 24.600 dólares por hora para los contribuyentes.

open image in gallery Reportes señalan que agentes del Servicio Secreto se han quejado en privado de las solicitudes de viaje de último momento del vicepresidente JD Vance por la presión que generan sobre los recursos de la agencia ( Getty )

Fuentes consultadas por MS Now señalaron que, aunque no existe ninguna norma que prohíba utilizar un helicóptero del Gobierno para un traslado de este tipo, consideran que la solicitud no tenía precedentes y reflejaba la presión que, según dicen, generan los pedidos de último momento realizados con frecuencia en nombre de la familia del vicepresidente.

Según el informe, los Vance también utilizaron helicópteros para varios viajes a Middleburg, Virginia, donde buscaban una vivienda. JD Vance y su esposa, Usha Vance, tienen tres hijos, de nueve, seis y cuatro años, y esperan un cuarto.

"El equipo está cansado de que no avisen con anticipación y de que todo se maneje de manera improvisada", dijo una fuente al medio. "[Vance] cree que todavía puede moverse como si fuera senador".

De acuerdo con el reporte, el malestar entre algunos integrantes del Servicio Secreto ha llegado al punto de que mandaron fabricar monedas y calcomanías personalizadas para burlarse de la situación.

Una de ellas muestra un lince, en alusión al nombre clave oficial de Vance, e incluye el eslogan "TBD, TBD" ("por definir, por definir") junto con la frase: "Avanzar. OTR. Repetir".

open image in gallery Según reportes, un agente afirmó que ni Mike Pence ni Kamala Harris hicieron solicitudes similares, después de que se pidiera trasladar al vicepresidente y a su hijo pequeño por Washington en el helicóptero Marine Two para una clase de golf ( Getty )

Otra de las monedas, con forma de estrella de sheriff, lleva la inscripción: "Club de supervivientes Bobcat OTR".

Un portavoz de Vance dijo a The Independent: "La familia Vance agradece a los hombres y mujeres del Servicio Secreto de Estados Unidos que sirven a nuestro país con profesionalismo. Proteger a un vicepresidente con una amplia agenda de actividades y una familia joven en crecimiento representa un desafío particular, pero los agentes del Servicio Secreto cumplen esa tarea con excelencia todos los días".

Por su parte, el subdirector del Servicio Secreto, Matthew Quinn, señaló en un comunicado: "Los agentes especiales que se integran a un equipo de protección saben desde el principio el compromiso que implica este trabajo: largas jornadas, viajes frecuentes y la necesidad de mantener una gran flexibilidad.

"Trabajar por las noches, los fines de semana y los días festivos forma parte de la labor. Nuestros agentes trabajan incansablemente para garantizar la seguridad de las personas bajo protección, procurando al mismo tiempo preservar, en la medida de lo posible, la normalidad de sus vidas. Estamos comprometidos con apoyar a nuestro personal, una misión que exige dedicación y disciplina las 24 horas del día".

Carol Leonnig, una de las periodistas que participó en la investigación, afirmó el miércoles en el programa Deadline de MSNBC que este tipo de quejas son poco habituales dentro de la agencia.

"El Servicio Secreto no suele quejarse. Cuando lo hace de esta manera, es una señal de alarma", dijo a la conductora Nicolle Wallace. "Es una agencia con una enorme carga de trabajo y recursos limitados. Algunos agentes hablan incluso de un 'trato de la realeza'. No están acostumbrados a brindar ese tipo de trato a los hijos de un vicepresidente".

Traducción de Leticia Zampedri