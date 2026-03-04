Guionista de ‘South Park’ pide enviar a Barron Trump a la guerra mientras el presidente advierte más bajas en Irán

El hashtag #SendBarron es tendencia en las redes sociales mientras un sitio web satírico pide al presidente Trump que aliste a su hijo menor en el ejército.

El sitio web, Draftbarrontrump.com, fue creado por un antiguo guionista de South Park en medio de la Operación Epic Fury, en la que Estados Unidos e Israel han lanzado amplios ataques aéreos contra Irán.

Se ha confirmado la muerte de al menos cuatro miembros del ejército estadounidense y varios más han resultado gravemente heridos en el tercer día de ataques.

Trump ha sido acusado de mostrarse indiferente ante dichas muertes, desestimándolos como una realidad de la guerra y advirtiendo que el número de muertos en Estados Unidos podría ser “bastante mayor”. Durante una breve intervención en la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor tras los atentados, el presidente habló de sus planes para el salón de baile de la Casa Blanca.

Esto, a su vez, ha suscitado especulaciones sobre si opinaría diferente sobre el envío de personal militar al combate si su propio hijo de 19 años estuviera entre los desplegados.

Barron Trump está en el centro de las peticiones en las redes sociales para que sea desplegado como parte de la Operación Epic Fury ( Alamy/PA )

Toby Morton, un cómico y antiguo guionista de South Park que dirige docenas de sitios de parodias políticas, apareció recientemente en los titulares por adquirir los dominios TrumpKennedyCenter.org y TrumpKennedyCenter.com y utilizarlos para molestar al presidente.

Su última burla comienza con una orgullosa proclamación de que “Estados Unidos es fuerte porque sus líderes son fuertes”.

“El presidente Trump lo demuestra cada día”, reza el encabezado del sitio. “Naturalmente, su hijo Barron está más que dispuesto a defender el país que su padre dirige con tanta audacia”.

Varias fotos muestran al padre y al hijo juntos en imágenes que parecen diseñadas para imitar los carteles de reclutamiento de guerra.

Continúa: “Este sitio está dedicado a honrar a las voces más fuertes y valientes de la guerra. Cuando el poder se proyecta al exterior, es justo que exista fuerza en el interior. Si buscan genes probados, valor heredado y determinación incuestionable, no busquen más allá de la familia Trump. El liderazgo empieza en algún sitio”.

Barron Trump, de 19 años, rebasa en estatura a sus padres al medir 2,05 metros, por lo que es demasiado alto para servir en el ejército ( Getty )

La imagen que acompaña a la sección anterior muestra al presidente dormitando con los ojos cerrados, y el encabezado termina con las siguientes palabras: “El perro bendiga a Barron”.

Se completa con una serie de citas falsas de miembros de la familia Trump, incluida una atribuida al propio presidente.

“La gente se me acerca, con lágrimas en los ojos, y me dice: ‘Señor, usted es el más fuerte. Envíe a Barron a la guerra’. Siempre he sido fuerte. Muy fuerte. Más fuerte de lo que nadie esperaba. Algunos dicen que el más fuerte de la historia. Y la fuerza importa. Créanme”, reza la cita paródica.

También aparecen “citados” los dos hijos mayores del presidente, Donald Trump Jr. y Eric Trump, que tienen frases respectivas sobre evitar la guerra y cocinar hot cakes.

Miles de usuarios de las redes sociales no tardaron en hacerse eco del mensaje que se escondía tras el sitio web de broma.

Teherán, la capital iraní, envuelta en humo por la lluvia de ataques aéreos estadounidenses e israelíes ( Associated Press )

“#SendBarron. Sin duda enviaría un mensaje de solidaridad con nuestras tropas y de gratitud por los sacrificios que hacen cada día”, publicó un usuario en X.

Asimismo, otro usuario intervino: “El presidente se está relajando en su propio club de campo mientras comienza la Tercera Guerra Mundial #SendBarron”.

La cuestión del servicio militar es un punto delicado para la familia Trump, ya que el presidente utilizó un diagnóstico de espolones óseos para evitar el servicio militar obligatorio en Vietnam.

Las doctoras Elysa Braunstein y Sharon Kessel, hijas del podólogo de Queens Dr. Larry Braunstein, que proporcionó el diagnóstico, revelaron más tarde a The New York Times que su padre lo había hecho como “favor” al padre de Trump, Fred Trump, que era su casero.

Sin embargo, Barron puede tener una razón más legítima para eludir el servicio militar.

El hijo menor de Trump mide 2,05 metros, por encima del límite máximo de estatura para la mayoría de las ramas del ejército.

Los requisitos del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Guardia Costera y la Fuerza Espacial limitan el alistamiento a 2,03 m, mientras que el límite del Cuerpo de Marines es de 1,98 m.