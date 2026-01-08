Trump afirma que su único límite es su “propia moral” y que el derecho internacional “no es necesario”

El presidente Donald Trump se mostró más empoderado que nunca en una entrevista concedida el miércoles a The New York Times. En ella, aseguró que los únicos límites a su poder son su propia “moralidad” y su “mente”, y afirmó no sentirse condicionado por el derecho internacional.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha puesto a prueba, y en muchos casos superado, varios límites constitucionales y legales de su autoridad. Entre sus medidas más polémicas figuran el despido de los jefes de agencias independientes, intentos por reescribir la 14.ª Enmienda y represalias contra jueces federales que buscaron garantizar el debido proceso a inmigrantes.

Sin embargo, sus decisiones más recientes —como lanzar operaciones militares sin autorización del Congreso y amenazar con tomar el control de territorios de países aliados— han encendido alarmas entre líderes internacionales.

Consultado por periodistas de The New York Times sobre si existían límites a su poder, Trump respondió: “Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”.

En una entrevista exclusiva concedida en el Despacho Oval, el presidente añadió: “No necesito el derecho internacional”, aunque insistió en que su administración “sí debe cumplirlo”, aclarando que ello “depende de cuál sea tu definición de derecho internacional”.

En una extensa entrevista con The New York Times, Trump indicó que no considera que su autoridad esté limitada por la ley ( Getty Images )

También aseguró: “No busco hacer daño a las personas”.

Sus declaraciones reflejan una visión en la que el uso del poder militar, económico y político de Estados Unidos para imponer su voluntad sobre otras naciones prevalece por encima del cumplimiento del derecho internacional o de los tratados que rigen las relaciones con aliados y adversarios.

En la última semana, la Casa Blanca pareció alejarse del statu quo al intensificar su retórica sobre una posible intervención militar en Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca.

“Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional”, afirmó Trump el domingo ante la prensa.

Más tarde, el subjefe de gabinete para políticas públicas, Stephen Miller, reforzó el mensaje en CNN, donde declaró que Estados Unidos actuaría con fuerza militar “sin disculpas” y que “nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”.

Sin embargo, otros miembros del Gobierno, como el secretario de Estado Marco Rubio, intentaron bajar el tono y minimizaron la posibilidad de una eventual invasión.

La intención declarada de tomar control de Groenlandia ha generado una creciente preocupación a nivel internacional. Esta inquietud se intensificó luego de que Trump ordenara al Ejército de Estados Unidos lanzar ataques en Venezuela y capturar al entonces mandatario Nicolás Maduro, hoy depuesto.

Consultado por The New York Times sobre si la lealtad de Estados Unidos a la OTAN prevalecería frente al interés por anexar Groenlandia, Trump fue tajante: “Dependería de la circunstancia”.

El presidente explicó su postura con una metáfora patrimonial: “Es lo que considero psicológicamente necesario para el éxito. Creo que la propiedad te da algo que no se obtiene con un arrendamiento o un tratado. La propiedad te da cosas y elementos que no se consiguen solo firmando un documento”, afirmó.

Traducción de Leticia Zampedri