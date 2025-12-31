Cuestionar las dudas que genera el cumplir los objetivos de Año Nuevo, en lugar de mantener una actitud optimista, podría ser una mejor estrategia para alcanzarlos, según sugieren los psicólogos en un nuevo estudio.

Hasta ahora, los estudios han demostrado que dudar de las propias decisiones al enfrentar la incertidumbre de cumplir un objetivo a largo plazo (como los propósitos de Año Nuevo) puede disminuir el compromiso y conducir al fracaso.

Sin embargo, las últimas investigaciones sugieren, en contra de la intuición, que preocuparse por las propias dudas a la hora de perseguir tales objetivos es, en realidad, la clave del éxito.

“Este estudio descubrió que inducir dudas en uno mismo puede proporcionar una fórmula para la confianza”, afirma Patrick Carroll, autor del estudio publicado en la revista Self and Identity.

El Dr. Carroll, profesor de psicología de la Universidad de Ohio, evaluó lo que ocurría cuando la gente se preocupaba por alcanzar una meta de identidad, es decir, un objetivo a largo plazo centrado en el tipo de persona que uno aspira a ser.

Evaluó en particular lo que sucedía cuando una persona que perseguía un objetivo de este tipo sufría una crisis de dudas, o momentos de intensa incertidumbre, sobre si todavía quería conseguirlo.

Trabajadores arreglan las flores junto a una pancarta del Año Nuevo 2026 en Hanoi ( AFP/Getty )

En uno de los experimentos, 267 personas revelaron su escala de crisis de dudas sobre su objetivo personal más importante.

Respondieron en una escala de “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo” a afirmaciones como “Dudo si debería seguir esforzándome por conseguir mi objetivo o dejarlo ir”.

En el segundo experimento, no relacionado con el anterior, se pidió a la mitad de los participantes que escribieran sobre un momento en el que se sintieron seguros de sus pensamientos, y a la otra mitad que escribieran sobre un momento en el que habían lidiado con dudas.

A continuación, se pidió a todos los participantes que calificaran su grado de compromiso con el cumplimiento de su objetivo personal más importante en una escala de “nada comprometido” a “muy comprometido”.

Los resultados revelaron que el ejercicio de escritura del segundo experimento hizo que las personas se sintieran más seguras o más dubitativas de sus propios pensamientos sobre sus objetivos, incluso cuando no había una relación directa con estos.

Los psicólogos descubrieron que los participantes que tenían dudas sobre su objetivo, y además escribían sobre una experiencia en la que se sentían confiados, estaban menos comprometidos con el propósito.

Sin embargo, los que dudaban de su objetivo, y luego escribían sobre una experiencia con dudas sobre sus pensamientos, tenían niveles más altos de compromiso con sus objetivos.

“Hasta cierto punto, puede parecer que la duda sería aditiva. Duda más duda equivaldría a más duda. Pero este estudio descubrió lo contrario: duda más duda equivale a menos duda”, aseguró el Dr. Carroll.