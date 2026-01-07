La operación de Donald Trump para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el fin de semana sorprendió al mundo y suscitó condenas y apoyos por igual.

El dictador destituido fue desalojado del poder en la madrugada del sábado, cuando operativos estadounidenses se abalanzaron sobre Caracas y llovieron ataques aéreos sobre bases militares y aeródromos.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron sacados de la capital y trasladados a un buque de asalto en el Caribe, pasando por Guantánamo antes de volar a Nueva York para enfrentarse a cargos de narcoterrorismo.

El expresidente compareció el lunes ante un tribunal de Manhattan para declararse inocente de los cargos federales, su primera comparecencia en lo que probablemente será una larga lucha legal.

The Independent analiza cómo Estados Unidos arrebató de su casa a uno de los líderes más vigilados del mundo y los momentos clave de los últimos días.

open image in gallery Nicolás Maduro fue sacado de Caracas para ser juzgado por narcotráfico ( Reuters )

Todas las horas están en hora estándar del Este (GMT-5) a menos que se indique lo contrario.

Viernes 2 de enero

10.46pm: Trump dio luz verde a los ataques aéreos estadounidenses en Venezuela tras meses de planificación de una operación bautizada como “Absolute Resolve”.

Un pequeño equipo de espías estadounidenses había estado vigilando cada movimiento de Maduro, desde dónde comía hasta qué vestía. Las fuerzas se entrenaron para la misión utilizando una réplica a tamaño real de su complejo residencial y sopletes capaces de cortar paredes de acero.

La misión, cuyos planes se habían ultimado en diciembre, se vio retrasada durante días por las malas condiciones meteorológicas, según informaron los responsables a la NBC. Pero con la señal de Trump a solo dos días de Año Nuevo, unos 150 aviones despegaron hacia Caracas desde 20 bases en tierra y mar.

Los bombarderos y cazas estaban acompañados por aviones de reconocimiento y vigilancia mientras las fuerzas estadounidenses se acercaban bajo el manto de la noche. Las aeronaves derribaron defensas aéreas venezolanas para despejar el camino a los helicópteros.

La operación duró unas dos horas y media de principio a fin.

open image in gallery Humo en el aeropuerto de La Carlota tras escucharse explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas, Venezuela, el sábado ( AP )

Sábado 3 de enero

1.01am: Se informó simultáneamente de huelgas en múltiples puntos de Caracas, incluido el aeropuerto de La Carlota, así como el puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote. Duraron unos 30 minutos, según el gobierno venezolano.

Las fuerzas estadounidenses llegaron al complejo de Maduro en Fuerte Tiuna, Caracas, después de que se cortó el suministro eléctrico en la ciudad. Trump describió posteriormente el edificio como una “fortaleza militar fuertemente fortificada”.

Una unidad de fuerzas especiales de élite llamada Delta Force accedió al complejo para capturar a Maduro. El presidente trató de escapar a una sala de seguridad de acero cuando las fuerzas especiales irrumpieron en el complejo, pero no pudo cerrar la pesada puerta de metal a tiempo, según Trump.

Se produjo un tiroteo cuando Maduro era secuestrado, y un helicóptero estadounidense fue alcanzado en el altercado. Varios soldados estadounidenses resultaron heridos, pero su estado es estable, según las autoridades.

Cuba dijo que 32 de sus ciudadanos murieron durante la operación porque cayeron “tras una feroz resistencia, en combate directo contra los atacantes o como consecuencia de bombardeos de edificios”.

La primera dama venezolana, Cilia Flores, habría sufrido “lesiones importantes” durante su detención, incluidas una posible fractura de costilla y contusiones, según afirmó posteriormente su abogado.

open image in gallery Maduro fue fotografiado a bordo del buque de asalto Iwo Jima tras su captura el sábado y antes de ser trasladado en avión a Guantánamo ( @realDonaldTrump/Truth Social )

3.29am: Las fuerzas estadounidenses estaban “sobre el agua”, de regreso de Venezuela y se dirigían a los buques estacionados en el Caribe.

4.21am: Trump hizo una publicación en Truth Social para decir que Estados Unidos había llevado a cabo un “ataque a gran escala” en Venezuela y capturado a Maduro.

Se produjo una confusión cuando Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, exigió una prueba de vida. Maduro fue fotografiado a bordo del USS Iwo Jima, con los ojos vendados y esposado.

El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, llamaría más tarde a Rodríguez para hablar de su papel en el gobierno del país.

11:40am: Trump ofreció una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, en la que esbozó un plan confuso para “dirigir” Venezuela hasta que pueda producirse una transición de poder.

Dijo a los contribuyentes que Estados Unidos “recibirá el reembolso de todo lo que gastemos” y señaló que “el dinero que sale de la tierra es muy sustancial” en Venezuela, país rico en petróleo.

“Tendremos a las mayores petroleras del mundo entrando, invirtiendo miles y miles de millones de dólares. [...] Y el mayor beneficiario va a ser el pueblo de Venezuela”, insistió.

Luego, Maduro fue trasladado en avión a Estados Unidos a través de la base naval de Guantánamo. Fue recibido por el FBI, que tenía un avión 757 del Gobierno esperando en la pista de aterrizaje para llevarlos a la base Stewart de la Guardia Nacional Aérea, al norte de la ciudad de Nueva York.

open image in gallery El líder derrocado, rodeado de guardias armados, fue trasladado el lunes a un tribunal de Manhattan ( Reuters )

4.31pm: Maduro llegó a Nueva York, aterrizando en el aeropuerto Stewart de New Windsor, al norte de la ciudad de Nueva York, a unos 2.100 kilómetros de Caracas.

Alrededor de las 7 p. m. fue trasladado a la Administración de Control de Drogas (DEA) de Manhattan y a las 9 p. m. al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Sábado 4 de enero

En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One, Trump dijo que Venezuela estaba “enferma” y necesitaba el apoyo de Estados Unidos.

Amenazó con que “Colombia también está muy enferma y está dirigida por un enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”.

A la pregunta de si eso podría significar una futura intervención para derrocar al líder socialista Gustavo Petro, Trump respondió: “Me parece bien”. Más tarde, Petro prometió que “tomaría las armas” por la patria si se le pedía.

El mismo día, Trump reavivó las conversaciones sobre la toma de Groenlandia en medio de una creciente preocupación por sus próximos movimientos. Dijo que Estados Unidos necesita la comunidad semiautónoma danesa por razones de “seguridad nacional” y provocó a Europa.

open image in gallery Una vista aérea muestra a Maduro siendo trasladado de un vehículo a un helicóptero, mientras se dirige al Palacio de Justicia de los Estados Unidos Daniel Patrick Moynihan en Manhattan ( WABC )

Sábado 5 de enero

Maduro fue trasladado en helicóptero desde Brooklyn a Manhattan para asistir al tribunal. Rodeado de guardias armados, se lo vio cojear y fue conducido al tribunal en un vehículo blindado.

12.00pm: Maduro compareció ante el juez, acusado de varios delitos relacionados con armas y drogas. Los bocetos del tribunal mostraban al líder derrocado y a su esposa vestidos con trajes azules de presidiario. Lo representó Barry Joel Pollack, más conocido por defender al fundador de Wikileaks, Julian Assange.

“Me capturaron”, dijo Maduro en español traducido por un intérprete de la sala antes de ser interrumpido por el juez.

Más tarde, cuando le preguntaron por su declaración ante los cargos, declaró: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”.

Él y su esposa se declararon inocentes de todos los cargos.

open image in gallery Maduro, que compareció vestido de presidiario, se declaró el lunes inocente de todos los cargos ( Reuters )

12:45pm: La breve comparecencia de Maduro terminó, y la próxima vista judicial está prevista para el 17 de marzo. Maduro no pidió la libertad bajo fianza.

2:08pm: Rodríguez prestó juramento como presidente interino de Venezuela en la Asamblea Nacional de Caracas.

El lunes por la noche, Trump advirtió de que Estados Unidos aún podría lanzar un segundo ataque contra Venezuela si Rodríguez no coopera.

“Estamos preparados para hacerlo”, dijo Trump. “Nos anticipamos a hacerlo, en realidad”.

Traducción de Olivia Gorsin