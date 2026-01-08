Trump admite que EE. UU. gestionaría el petróleo venezolano durante “años”

El presidente Donald Trump admitió que “solo el tiempo dirá” hasta cuándo Estados Unidos dirigirá Venezuela, ya que puede llevar años reactivar el sector petrolero del país, según un informe.

Cuando The New York Times le preguntó el miércoles si la supervisión estadounidense del país sudamericano duraría tres meses, seis meses, un año o más, Trump respondió: “Yo diría que mucho más”.

“Lo reconstruiremos de forma muy rentable”, dijo Trump. “Vamos a utilizar y extraer petróleo. Estamos consiguiendo que bajen los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”.

El miércoles, funcionarios del Gobierno anunciaron que Estados Unidos planea controlar indefinidamente las ventas de petróleo venezolano como medio para estabilizar la economía del país y reconstruir su descuidado sector petrolero. Los funcionarios dicen que EE. UU. mantendrá las enormes reservas del país para garantizar que los ingresos de las ventas se utilicen “en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano”.

La controvertida declaración también se produjo días después de que las fuerzas estadounidenses capturaron el sábado al líder venezolano Nicolás Maduro, junto con su esposa, Cilia Flores. La pareja, extraditada a Nueva York, se declaró inocente de cuatro cargos de narcoterrorismo.

open image in gallery El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos podría mantener la supervisión de Venezuela durante un año o incluso más, según una entrevista publicada el miércoles ( AP )

Durante la larga entrevista, Trump se negó a explicar por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como líder interina del país en lugar de respaldar a María Corina Machado, la líder opositora que lideró una exitosa campaña electoral contra Maduro en 2024.

Sin divulgar muchos detalles, Trump señaló que Estados Unidos se estaba “llevando muy bien” con el gobierno de Rodríguez en Venezuela.

“Marco habla con ella todo el tiempo”, dijo. “Le diré que estamos en constante comunicación con ella y con el Gobierno”.

El martes, Trump compartió un plan para refinar y vender hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano que habían quedado atascados en Venezuela bajo el bloqueo de Estados Unidos, lo que indica una voluntad entre Venezuela y Washington para trabajar juntos tras la captura de Maduro.

Trump, sin embargo, no ofreció plazos para ese proceso, diciendo al Times: “El petróleo llevará un tiempo”.

open image in gallery Trump declaró a The New York Times que su Gobierno “se llevaba muy bien” con Delcy Rodríguez y su gobierno interino en Venezuela ( AP )

Trump reiteró que los aliados de Maduro en Venezuela estaban cooperando con Estados Unidos.

“Nos están dando todo lo que consideramos necesario”, dijo Trump sobre el Gobierno venezolano.

El Senado de Estados Unidos considerará el jueves una resolución para impedir que Trump tome nuevas medidas militares contra Venezuela sin la aprobación del Congreso.

La resolución, que necesita mayoría para avanzar, es la primera prueba del Congreso para ver si los republicanos se posicionan públicamente contra las acciones de Trump en Venezuela.

La medida fue presentada por los senadores Tim Kaine (demócrata de Virgnia), Rand Paul, (republicano de Kentucky), Chuck Schumer (demócrata de Nueva York) y Adam Schiff (demócrata de California).

“Esto no es la ejecución quirúrgica de una orden de detención; era mucho más grande que eso antes del sábado pasado y va a ser mucho más grande que eso a partir de ahora durante los próximos años”, dijo Kaine a los periodistas el miércoles. “Por tanto, esto no debería ocurrir sin el Congreso”.

Traducción de Olivia Gorsin