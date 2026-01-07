Trump impulsa compra de Groenlandia tras intentos previos de EE. UU.

El presidente Donald Trump ha reavivado el interés en la compra de Groenlandia, territorio danés, una ambición que se alinea con una tendencia histórica poco explorada en Estados Unidos.

Desde conversaciones iniciales tras la Guerra Civil hasta una propuesta de 100 millones de dólares después de la Segunda Guerra Mundial, la isla ha sido vista consistentemente por líderes estadounidenses como un activo estratégico.

Este es un vistazo:

1867–1868: Interés temprano de Estados Unidos tras la compra de Alaska

Cuando Estados Unidos compró Alaska a Rusia, funcionarios bajo el mando del secretario de Estado William Seward analizaron adquirir Groenlandia como parte de un impulso más amplio hacia el Ártico.

Seward señaló que el territorio era rico en recursos naturales, como el carbón. Pero la idea nunca se transformó en una oferta formal, ya que el Congreso tenía poco interés en perseguir otra adquisición en el Ártico.

1910: Propuesta de intercambiar tierras por Groenlandia

Bajo la presidencia de William Howard Taft, diplomáticos estadounidenses propusieron un complejo plan de intercambio de tierras que habría transferido Groenlandia a Estados Unidos a cambio de concesiones en otros lugares. Dinamarca rechazó la propuesta y rápidamente se desmoronó.

1946: Oferta formal de compra tras la Segunda Guerra Mundial

Al inicio de la Guerra Fría, el gobierno del presidente Harry Truman ofreció formalmente a Dinamarca 100 millones de dólares en oro para comprar Groenlandia, mencionando su importancia estratégica. Durante la Segunda Guerra Mundial, un aeródromo construido por Estados Unidos en la isla sirvió como un importante punto de reabastecimiento para aviones militares de camino a Europa.

Dinamarca rechazó la oferta de Truman, aunque Estados Unidos mantuvo el acceso militar. Esa presencia continúa hoy en la remota Base Espacial de Pituffik, la instalación más septentrional del Departamento de Defensa de Estados Unidos.