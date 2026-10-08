Trump dice que “podría haberle hecho cosas muy malas” a Hillary Clinton, Barack Obama y Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó revuelo el miércoles cuando dijo a los periodistas que “podría haberle hecho cosas muy malas” a Hillary Clinton y a los exmandatarios Joe Biden y Barack Obama.

Trump hizo esta extraña afirmación durante un anuncio en la Oficina Oval de la Casa Blanca en el que promocionó sus “Cuentas Trump” para niños, tras regresar a Washington D. C. de una serie de actos de campaña por todo el país de cara a las elecciones de mitad de mandato. Las principales figuras demócratas suelen ser blanco de las diatribas de Trump.

Durante el evento, un periodista preguntó al presidente sobre su afirmación anterior de que los demócratas lo someterían a juicio político si obtenían el control del Congreso en noviembre.

“¿Por qué lo harían?”, preguntó el periodista.

“No lo saben”, dijo Trump, antes de pasar a atacar a su rival en las elecciones de 2016, Clinton, y a sus predecesores demócratas en la Casa Blanca.

open image in gallery El presidente Donald Trump afirmó que “podría haberle hecho cosas muy malas” a Hillary Clinton y a los expresidentes Joe Biden y Barack Obama durante un acto celebrado en la Oficina Oval ( AFP/Getty )

“Podría haberle hecho cosas muy malas a Hillary Clinton”, comenzó Trump, y siguió: “Podría haberle hecho cosas muy, muy malas a Joe Biden y a Barack Hussein Obama. Pensé que era inapropiado hacerlo porque hay que tratar la presidencia con respeto”.

“Luego descubrí que me habían sometido a juicio político dos veces y, ciertamente, hasta este momento, puedo hacer lo que quiera, si así lo decido”, continuó el mandatario, y añadió: “Han hecho cosas muy malas”.

“Mucha gente me ha dicho: ‘Vamos atacarlos’. Y yo les he dicho que no, que no se le puede hacer eso a la presidencia”, expresó Trump.

El líder fue sometido a juicio político dos veces durante su primer mandato, pero el Senado no lo destituyó. Ni Clinton, ni Obama, ni Biden tuvieron participación alguna en esos procesos, y la Constitución de EE. UU. solo otorga al Congreso la facultad de iniciar un juicio político.

open image in gallery Unos cuantos demócratas han planteado la posibilidad de un juicio político contra Trump si ganan en noviembre, pero otros han moderado sus declaraciones al respecto ( AFP/Getty )

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha advertido que los demócratas estaban “ansiosos por actuar” e intentar destituir a Trump si recuperan la Cámara en noviembre, lo que también sirve como grito de guerra para él y su partido, ya que se enfrentan a un camino difícil en las elecciones de mitad de mandato.

“Está garantizado, probablemente el primer día, o incluso el segundo”, le dijo Johnson esta semana al comentarista conservador y colaborador de CNN, Scott Jennings. Agregó: “Recordemos que ya presentaron los artículos de juicio político en este Congreso”.

Unos cuantos demócratas han planteado la posibilidad de un juicio político si recuperan la Cámara de Representantes en noviembre, pero otros miembros del partido le han quitado importancia a esa idea.

“Creo que, a menudo, los medios de comunicación de derecha quieren que hablemos de esto. Pero no es una prioridad para los demócratas de la Cámara”, aseguró el representante de California, Pete Aguilar, presidente del grupo electoral demócrata de la Cámara de Representantes.

El mes pasado, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que los demócratas “no [habían] descartado nada”, pero también agregó: “no hemos confirmado nada”.

El representante de Illinois, Brad Schneider, presidente de la Coalición de Nuevos Demócratas, dijo a principios de este año que “ya [habían] comprobado dos veces que, a menos que se [consiguiera] una mayoría de dos tercios en el Senado, el presidente no [sería] destituido de su cargo”.

Traducción de Sara Pignatiello