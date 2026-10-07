El martes, integrantes del equipo de la primera dama Melania Trump se burlaron de Tom Cruise después del fracaso en taquilla de su última película de gran presupuesto, al señalar que el documental biográfico de bajo presupuesto sobre la primera dama obtuvo un mejor promedio de recaudación por sala que el nuevo estreno del actor.

Marc Beckman, asesor principal de la primera dama, publicó la comparación en redes sociales después del decepcionante fin de semana de estreno de Digger, la sátira ambiental protagonizada por Cruise.

La colaboración entre Cruise y el director Alejandro G. Iñárritu, una sátira sobre multimillonarios, parecía en principio una apuesta segura para Warner Bros. Sin embargo, la película, clasificada para mayores de 18 años, llegó a más de 3.000 salas y tuvo una floja recepción. El cambio de registro de Cruise, alejado de sus habituales papeles de acción para interpretar a un hombre mayor de cabello canoso, no convenció al público, que otorgó a la cinta una calificación “C” en CinemaScore.

Digger recaudó apenas 20 millones de dólares en todo el mundo durante su estreno, incluidos unos 8 millones de dólares en Estados Unidos. Según Deadline, estas cifras la convierten, por amplio margen, en el mayor fracaso de taquilla de la carrera de Cruise.

El estudio aseguró que la película tuvo un presupuesto de 125 millones de dólares, aunque estimaciones externas lo sitúan más cerca de los 150 millones. El aumento se habría debido, en parte, a retrasos en la producción después de que el coprotagonista John Goodman sufriera una lesión durante el rodaje, según The New York Times.

open image in gallery Marc Beckman, asesor principal de Melania Trump, se burló de Tom Cruise en redes sociales tras el fracaso en taquilla de ‘Digger’. Amazon pagó 40 millones de dólares por ‘MELANIA’ y destinó otros 35 millones a promocionarlo, pero el documental recaudó 16,7 millones en total ( Getty Images )

Con casi 100 millones de dólares destinados a la campaña de marketing, las pérdidas totales podrían alcanzar los 150 millones de dólares, lo que convertiría a Digger en uno de los mayores fracasos de taquilla del año.

El contundente tropiezo comercial llegó después de que tanto críticos como seguidores expresaran desconcierto ante la decisión de Cruise de protagonizar una sátira tan peculiar.

En Rotten Tomatoes, la película registra un 51 % de aprobación entre la crítica y un 72 % entre el público.

El analista de taquilla David A. Gross describió el proyecto como una “historia excéntrica” que, al final, no consiguió conectar con los espectadores.

open image in gallery La sátira ambiental protagonizada por Tom Cruise recaudó apenas 20 millones de dólares en todo el mundo, frente a unos costos de producción y promoción que podrían elevar las pérdidas totales a más de 150 millones ( Warner Bros. )

En cambio, el documental MELANIA se convirtió en un éxito inesperado. Aunque se estrenó en 1.543 salas menos que Digger, Beckman señaló que obtuvo una recaudación por sala cerca de un 67 % superior a la película de Cruise.

El documental consiguió el mejor fin de semana de estreno para una producción de este género en una década y terminó recaudando 16,7 millones de dólares. Si bien las cifras implican pérdidas sobre el papel, ya que Amazon pagó 40 millones de dólares por adquirir la película y destinó otros 35 millones a su promoción, su desempeño superó ampliamente las expectativas de la industria.

open image in gallery ‘MELANIA’ marcó el regreso profesional del director Brett Ratner, apartado de Hollywood tras acusaciones de conducta sexual inapropiada durante el movimiento #MeToo. Ratner dirigirá ahora la próxima entrega de ‘Rush Hour’, un proyecto que el presidente Trump había impulsado públicamente ( Getty Images )

El inesperado éxito en cines también impulsó el regreso profesional del director Brett Ratner, quien llevaba años apartado de Hollywood tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada surgidas durante el movimiento #MeToo.

Tras el sorprendente desempeño del documental, Ratner logró retomar su carrera en la industria y ahora se prepara para dirigir la próxima entrega de la franquicia Rush Hour, un proyecto cuya realización fue impulsada públicamente por el presidente Donald Trump.

La taquilla del fin de semana estuvo liderada por el thriller psicológico de Amazon MGM Verity, que debutó con una recaudación de 33 millones de dólares, impulsada en gran medida por el público femenino que acudió a ver la adaptación de la novela de Colleen Hoover.

Traducción de Leticia Zampedri