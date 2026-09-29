El gobierno del presidente Donald Trump ha elogiado su renovado sitio web America.gov como una forma de simplificar el acceso de los estadounidenses a información y servicios que están dispersos en una gran cantidad de sitios de distintas agencias, pero es probable que al mandatario no le gusten algunas de las respuestas que, según su nuevo sitio, provienen de información gubernamental.

Si se pregunta al sitio —que afirma obtener sus respuestas mediante inteligencia artificial a partir de “fuentes oficiales del gobierno”— quién ganó las elecciones de 2020 o cuál es el nombre del departamento federal que opera desde el Pentágono, se obtienen respuestas contrarias a las que el propio Trump proclama con frecuencia.

Sin embargo, mientras el presidente aún hablaba en el acto de lanzamiento del martes, el sitio comenzó a modificar sus respuestas. Cuando se le volvió a preguntar sobre las elecciones de 2020, respondió que no podía contestar “preguntas políticas”, una respuesta que también dio ante consultas sobre si Trump había sido sometido a juicio político o condenado por cargos de delito grave.

The Associated Press preguntó sobre:

La elección presidencial de 2020

“Las fuentes federales oficiales no muestran que un fraude generalizado haya cambiado el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Sí ocurrieron delitos electorales aislados y han sido procesados”.

Desde que Trump, el actual mandatario republicano, perdió las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden, ha afirmado repetidamente y de manera falsa que le “robaron” la victoria y ha sostenido que hubo un fraude generalizado. Tras repetidas auditorías y recuentos no se halló ningún fraude significativo en las elecciones presidenciales, y el propio gobierno de Trump señaló que la elección fue limpia.

Trump postulándose para presidente en 2028

“La 22nda Enmienda dice que ninguna persona será elegida presidente más de dos veces. Donald J. Trump ya ha sido elegido dos veces (2016 y 2024). No estoy dando asesoramiento legal”.

Trump ha insinuado con frecuencia que quiere buscar un tercer mandato: ha publicado mensajes sobre lanzar otra campaña, se ha puesto gorras de 2028 y ha hablado de maneras de lograrlo, aun cuando ha reconocido que la Constitución lo prohíbe. Llevaba apenas un par de meses de regreso en la Casa Blanca cuando le dijo a NBC News: “Hay métodos que podrías” usar para buscar un tercer mandato.

El Pentágono

“El Pentágono es la sede del Departamento de Defensa”.

El año pasado, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, quejándose de que el nombre del Departamento de Defensa era “woke”.

La acción humana como causa del cambio climático

“Las páginas federales de ciencia climática dicen que el calentamiento reciente se debe en gran medida a las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, principalmente por la quema de combustibles fósiles. El clima de la Tierra también ha cambiado por razones naturales durante largos períodos”.

Trump, quien ha calificado el cambio climático como un “engaño”, emitió anteriormente una orden ejecutiva en la que ordenó a la Agencia de Protección Ambiental que presentara un informe sobre “la legalidad y la aplicabilidad continua” de la determinación de peligro. Conservadores y algunos republicanos en el Congreso han buscado desde hace tiempo deshacer lo que consideran normas excesivamente restrictivas y perjudiciales para la economía destinadas a limitar la emisión de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.

Salarios presidenciales

El chatbot dijo que “algunos presidentes han rechazado quedarse con ese sueldo”, mencionando a Trump, pero enumerando a George Washington, Herbert Hoover y John F. Kennedy como quienes rechazaron sus salarios antes que Trump.

En sus declaraciones del martes, Trump, un magnate inmobiliario que obtuvo alrededor de 1.200 millones de dólares el año pasado por diversas tenencias de criptomonedas, afirmó que fue el primer presidente de Estados Unidos en renunciar a un salario, algo que ya había dicho antes.

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Kinnard informó desde Columbia, Carolina del Sur.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.