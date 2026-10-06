Trump nombra dos ciudades de EE. UU. para que Irán las conquiste: “Es un precio muy pequeño por pagar”

El presidente Donald Trump provocó indignación tras sugerir, aparentemente, que Irán “ataque” dos ciudades estadounidenses.

En un mitin celebrado el lunes en Grand Island, Nebraska, el comandante en jefe abordó el tema del precio alto de la gasolina provocado por la Operación “Epic Fury”.

“Recuerden, con la guerra, todo es artificial”, dijo Trump refiriéndose al aumento vertiginoso de los costos. “Está un poco elevado”. El precio promedio nacional del combustible se sitúa en $4,37 por galón hasta el martes por la mañana, según la AAA.

“Es un precio pequeño por pagar por mantener el mundo seguro, por mantener nuestro país seguro”, continuó, antes de añadir: “Pueden destruir una ciudad; que lo hagan, que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego. Ese es un precio muy pequeño por pagar”.

open image in gallery El presidente Donald Trump causó un gran revuelo al sugerir, con ligereza, que la pérdida de Los Ángeles y San Diego sería “un pequeño precio por pagar” por ganar su guerra contra Irán ( Getty )

“Y esto va a terminar muy pronto”, continuó Trump. “Prácticamente ya casi termina. Y puede que se alarguen un poco más, ¿saben? Siempre dicen que tienen un umbral de dolor muy alto. Lo necesitan, créanme”.

Si bien las declaraciones de Trump sobre las ciudades gobernadas por demócratas provocaron vítores entre la multitud de seguidores del movimiento MAGA en Nebraska, hubo una rápida reacción negativa por parte de los legisladores del estado de California.

El gobernador de California, Gavin Newsom, escribió en una publicación en X : “Después de enviar a la Guardia Nacional y a los infantes de marina a ocupar California, Donald Trump ahora dice que nuestros enemigos extranjeros deberían ‘eliminar’ Los Ángeles y San Diego. Está desquiciado y es peligroso”.

“El papel de un presidente es proteger al país, no amenazarlo activamente ni alentar ataques contra vidas estadounidenses”, añadió la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en una publicación propia.

open image in gallery El presidente Donald Trump causó un gran revuelo al sugerir, con ligereza, que la pérdida de Los Ángeles y San Diego sería “un pequeño precio por pagar“ por ganar su guerra contra Irán ( AFP/Getty )

Su homólogo de San Diego, el alcalde Todd Gloria, se mostró igualmente indignado : “San Diego no es daño colateral. No somos prescindibles. Y nunca seremos un ‘precio bajo por pagar’. Dejen a nuestra ciudad al margen de sus irresponsables discursos bélicos”.

Marni von Wilpert, concejala de la ciudad de San Diego y candidata demócrata al Congreso, sugirió que el comentario de Trump proporcionaba motivos para un tercer juicio político sin precedentes.

“Esto constituye un delito que justifica un juicio político por parte del comandante en jefe, quien juró proteger a nuestro país”, declaró. “Nuestros hogares, nuestras familias y nuestras comunidades no pueden ser tratados como daños colaterales ni como un blanco de burla política por este presidente”.

Incluso Jim Desmond, supervisor del condado de San Diego, republicano y veterano de la marina, respaldado por Trump y que se postula contra Von Wilpert, dijo que estaba en desacuerdo “vehementemente” con el presidente.

open image in gallery Solo en Los Ángeles viven casi 4 millones de estadounidenses, además de albergar numerosas industrias y empresas importantes ( Alamy/PA )

“Nuestro trabajo es mantener a los estadounidenses a salvo, hacer frente a nuestros enemigos y asegurarnos de que una amenaza como esa nunca se convierta en realidad”, publicó. “Ninguna ciudad estadounidense es prescindible, y ninguna familia estadounidense debería ser tratada jamás como daño colateral”.

Según el Departamento de Defensa, el último coste estimado de la guerra contra Irán que Trump inició junto con el presidente israelí Benjamin Netanyahu a principios de este año asciende a 43.000 millones de dólares.

Hasta el momento, 19 soldados estadounidenses murieron en el Golfo Pérsico desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero, y cientos más resultaron heridos.

Traducción de Olivia Gorsin