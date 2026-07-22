El presidente de EEUU promociona las Cuentas Trump, pero algunas familias aún esperan los fondos

El presidente estadounidense Donald Trump afirma que las Cuentas Trump podrían sacar a los niños de la pobreza y dar a más estadounidenses la oportunidad de beneficiarse de las inversiones en el mercado bursátil. Algunos padres dicen que aún están en espera del dinero.

El mandatario planea hablar el miércoles en una escuela secundaria de Georgia para promover las cuentas de inversión, que ofrecen 1.000 dólares de capital semilla a cada niño nacido durante su segundo mandato. Las cuentas se activaron el 4 de julio, dos días antes de que Trump hiciera sonar las campanas de apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York y del Nasdaq desde el Despacho Oval.

Las cuentas con ventajas fiscales, creadas el año pasado mediante el emblemático proyecto de ley de Trump de recortes de impuestos y del gasto, pueden abrirse para cualquier menor de 18 años. El Departamento del Tesoro presume que hay 6,5 millones de inscripciones en las Cuentas Trump, de las cuales 1,5 millones son elegibles para el capital semilla de 1.000 dólares para bebés nacidos entre 2025 y 2028. La mayoría de esas familias recibe sus 1.000 dólares en uno o dos días, indicó el Departamento del Tesoro.

Los promotores del programa sostienen que es una oportunidad para que más estadounidenses tengan participación en el mercado bursátil. Esperan que esto frene la creciente popularidad de los socialistas democráticos, que buscan aumentar los impuestos a las corporaciones y a las personas adineradas para aliviar el costo de cosas como los alimentos y la atención médica para los estadounidenses de bajos ingresos y de clase media.

Una vez que se configuran las Cuentas Trump, padres, familiares, amigos y empleadores pueden aportar a ellas. Algunos multimillonarios también han prometido contribuciones filantrópicas. El dinero se entrega a firmas privadas que lo invierten en fondos indexados, un tipo de fondo mutuo que sigue el desempeño del mercado bursátil. No se puede acceder al dinero hasta que el niño cumpla 18 años, y solo para fines específicos, como ir a la escuela, abrir un negocio o comprar una vivienda.

A algunos padres les dijeron que el depósito podría tardar 4 semanas

Para los bebés nacidos desde que Trump asumió el cargo el año pasado, se supone que 1.000 dólares del Tesoro de Estados Unidos deben dar inicio a las cuentas. Mientras algunos padres reportan haber recibido el dinero, otros dijeron en entrevistas y en redes sociales que todavía esperan a que las cuentas reciban los 1.000 dólares.

Masaki y Kristina McLellan, padres primerizos del condado de Bergen, Nueva Jersey, dijeron en una entrevista que dudaron en inscribirse en las cuentas porque temían que fuera una maniobra promocional del presidente. Pero el incentivo de 1.000 dólares convenció a la pareja, cuya hija Maya nació a finales de marzo, para abrir una cuenta de todos modos.

Masaki McLellan señaló que solicitó la cuenta el 6 de julio. Al principio, la solicitud fue rechazada, pero la cuenta se activó después de que llamó a la línea de ayuda de las Cuentas Trump. Le dijeron que vería el dinero en la cuenta en 10 días. Ahora, afirma, le han dicho que tardará hasta cuatro semanas.

Kristina McLellan dijo que le decepcionaba que estuvieran tardando tanto en financiar la cuenta de su hija. Pero la bebé ya tiene otras inversiones que se capitalizan para ella. Los padres de Maya ya iniciaron un plan de ahorro universitario 529 y una cuenta de corretaje en custodia para ella. La Cuenta Trump es la tercera cuenta de inversión a nombre de la niña.

“Definitivamente queremos darle opciones para su futuro y asegurarnos de que pueda elegir lo que quiera hacer”, afirmó McLellan, directora de estudio de una estación local de noticias, quien regresará de su licencia de maternidad la próxima semana.

El Departamento del Tesoro enfatizó que el caso de los McLellan es inusual y dijo que solo una pequeña fracción de los solicitantes necesita apoyo al cliente.

El Tesoro dice que la mayoría de los padres espera solo 1 o 2 días

El Departamento del Tesoro indicó que el lapso entre la apertura de una cuenta y la recepción del capital semilla constituye un “tiempo de procesamiento estándar, como recibir un reembolso de impuestos”, y que la abrumadora mayoría de los padres espera solo de uno a dos días. Pero al departamento le gusta dar a los padres una estimación conservadora de cuánto podría tardar la transferencia del dinero, como la estimación de hasta cuatro semanas que se les dio a los McLellan.

“Las Cuentas Trump nivelan el terreno de juego al permitir que cada padre invierta en el futuro de sus hijos, no solo las familias adineradas con fondos fiduciarios”, señaló el departamento.

El gobierno también dio a conocer el mes pasado una iniciativa que permite que las agencias de bienestar infantil abran cuentas en nombre de jóvenes en hogares de acogida.

“Con cerca de 1 millón de inscripciones por mes antes del lanzamiento, las Cuentas Trump se han convertido en el producto de ahorro respaldado por el gobierno más popular y exitoso en la historia de Estados Unidos”, indicó el Departamento del Tesoro.

Trump enfrenta presión por su manejo de la economía

La parada de Trump en Georgia ocurre mientras él y otros republicanos enfrentan presión en las elecciones de mitad de mandato por su manejo de la economía. Solo el 33% de los adultos en Estados Unidos aprueba el liderazgo económico del mandatario, la cual está entre las calificaciones más bajas de su segundo mandato, según una encuesta realizada en junio por la AP y el NORC Center for Public Affairs Research. Trump prometió bajar los costos, pero sus aranceles y la guerra en Irán han contribuido, en cambio, a aumentar los precios.

Las Cuentas Trump son similares a los “bonos para bebés”, impulsados por ciudades y estados gobernados por demócratas con el objetivo de reducir la brecha de riqueza entre niños de ingresos bajos y altos. Pero, a diferencia de la mayoría de los bonos para bebés, que por lo general se enfocan en niños de entornos desfavorecidos, las Cuentas Trump están disponibles para familias de todos los niveles de ingresos.

El programa ha enfrentado críticas de quienes dicen que no hace nada para ayudar a las familias en los primeros años de vida de un niño, cuando es más probable que los menores experimenten pobreza, falta de vivienda y hambre. Y el proyecto de ley republicano que creó el programa también recortó fondos para programas que son utilizados de manera desproporcionada por niños, incluidos Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

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La periodista de The Associated Press Adriana Morga contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.