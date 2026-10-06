Según un informe, cada vez más estadounidenses recurren a chatbots de inteligencia artificial para informarse sobre los candidatos antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, una señal de hasta qué punto esta tecnología se integró en la vida cotidiana.

Un estudio publicado el mes pasado por la Fundación de la Asociación Estadounidense de Consultores Políticos reveló que el 25 % de los estadounidenses utiliza herramientas de IA a diario, mientras que el 61 % recurre a ellas al menos un par de veces al mes. Además, el 20 % aseguró usarlas para cuestiones relacionadas con la política, las elecciones y el voto.

Otro estudio reciente del Pew Research Center determinó que el 42 % de quienes interactúan con chatbots de forma habitual los utiliza para buscar información relevante para su vida cotidiana.

En ese contexto, varios votantes contaron a NPR que recurren a herramientas de IA para informarse sobre candidatos a cargos locales que compiten en las elecciones de mitad de mandato, conocer sus posturas sobre temas que consideran importantes y decidir a quién apoyar.

open image in gallery Cada vez más votantes recurren a chatbots como ChatGPT para decidir a quién apoyar en las elecciones y les piden información sobre los candidatos en contiendas locales y sus posturas frente a temas importantes ( Reuters )

NPR cita el caso de Adam Johnson, un diseñador gráfico de 40 años residente en Virginia Occidental, quien contó que mantuvo hace poco “una larga conversación” con ChatGPT, de OpenAI, mientras evaluaba a quién votar.

Una captura de pantalla del intercambio muestra que ChatGPT le respondió: “No debería intentar influir en tus opiniones políticas ni decirte cómo votar, pero puedo ayudarte a investigar a los candidatos según los criterios que elijas, comparar pruebas, debatir sobre filosofía política y analizar tus prioridades”.

Johnson explicó que utiliza la plataforma para tareas cotidianas, aunque reconoció que el chatbot podría tender a decirte lo que “quieres oír”. Sea cual sea tu preferencia, hablará de ella de forma positiva.

Por su parte, Lisa Veldran, de 65 años y empleada municipal en Wisconsin, contó a NPR que a principios de este verano utilizó Gemini, de Google, para elaborar una lista con los puntos a favor y en contra de Francesca Hong y David Crowley, candidatos en las primarias demócratas para la gobernación del estado, y así tener más elementos para tomar una decisión.

Lakshmi Iyer, una escritora de 50 años de Pensilvania, recurrió a Claude, el chatbot de Anthropic, para crear un sitio web llamado Ballot Lookup, diseñado para que los votantes de este estado clave puedan consultar quiénes se presentan a las elecciones y conocer sus posturas sobre los temas que más les interesan.

open image in gallery El presidente Donald Trump es un entusiasta defensor de la IA y recientemente trascendió que utilizó Grok, la plataforma de Elon Musk, para analizar la posibilidad de sacar del poder a Nicolás Maduro en Venezuela ( AP )

Según NPR, algunos de los entrevistados señalaron que la IA está cubriendo un vacío provocado por el declive de los medios regionales: “La desaparición de los medios locales les ha dejado menos opciones para informarse sobre las elecciones de su comunidad”.

Sin embargo, aunque muchos consideran que la IA es una herramienta útil, el estudio de la AAPC también reveló una profunda desconfianza hacia esta tecnología y las respuestas que ofrece. Apenas el 1 % de los encuestados afirmó confiar en la información política proporcionada por los chatbots, frente al 27 % que dijo confiar en los medios nacionales. Aunque esta última cifra también es baja, fue el porcentaje más alto registrado en el estudio.

Rafael Batista, investigador posdoctoral de la Universidad Johns Hopkins, explicó a NPR que Johnson acertaba al señalar el riesgo de sesgo de confirmación al recurrir a la IA.

“Podría seleccionar ciertos elementos que refuercen lo que ya pensabas y te convenzan aún más de esa postura”, explicó. “Así, terminarías con mayor confianza en tus propias ideas, sin haber aprendido necesariamente más sobre el mundo”.

Traducción de Leticia Zampedri