Jeffries dice que los demócratas de la Cámara buscan voltear distritos de Trump como en 2018

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó el domingo que su partido va camino de recuperar el control de la cámara baja, confiado en que los demócratas pueden superar una desventaja en recaudación de fondos y adentrarse en zonas conservadoras para darle la vuelta a distritos electorales que el presidente, Donald Trump, ganó hace apenas dos años.

En una conferencia telefónica con periodistas, Jeffries —quien está en posición de convertirse en presidente de la Cámara si los demócratas se hacen con la mayoría— comparó estas elecciones de mitad de mandato con las de 2018, cuando los demócratas arrasaron y controlaron la cámara durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca.

“Los demócratas de la Cámara están en condiciones de recuperar la mayoría”, afirmó.

Jeffries, que es de Nueva York, señaló que cuando los demócratas tomaron el control de la Cámara en 2018, la mayoría de los escaños que voltearon estaban en distritos donde Trump ganó en 2016.

“En 2026, estamos en condiciones de hacer lo mismo”, expresó.

Sus comentarios fueron otra muestra de confianza de los demócratas, a un mes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. El partido trabaja para ampliar el mapa al pasar a la ofensiva en distritos en manos de los republicanos, mientras Trump recorre el país en una carrera por estados republicanos para impulsar el entusiasmo de los votantes y apuntalar el apoyo de su base.

Los republicanos cuentan con una considerable ventaja de efectivo, mientras el presidente de la Cámara, Mike Johnson, acerca al partido a Trump para intentar conservar la mayoría. Trump promete a los votantes dividendos en efectivo de 5.000 dólares si los republicanos ganan, aunque no está nada claro que el Congreso vaya a liberar los más de 1 billón de dólares estimados para un desembolso de ese tipo. Durante el fin de semana, Trump anunció pagos de 90 dólares a las personas mayores para ayudar a pagar las primas de Medicare.

Jeffries dijo que los republicanos están “fracasando y dando tumbos”.

“El pueblo estadounidense no está comprando lo que los republicanos MAGA están tratando de vender”, sostuvo.

Con la Cámara dividida por un margen estrecho, apenas unos pocos escaños podrían determinar qué partido sostiene el mazo. La votación anticipada ya está en marcha. Los republicanos están bajo presión por los altos precios de la gasolina derivados de la guerra con Irán.

Jeffries dijo que un esfuerzo de redistribución de distritos liderado por Trump para trazar distritos más favorables a los republicanos en Texas, Florida y otros estados se volvió en su contra en algunos lugares. Al mismo tiempo, el brazo de campaña de los demócratas en la Cámara anunció a última hora de la semana pasada que estaba sumando ocho distritos a su mapa de contiendas en disputa, incluidos los de Kansas, Oklahoma, Virginia y el estado de Washington.

“El plan republicano de manipulación de distritos electorales ha fracasado”, afirmó Jeffries.

Jeffries advirtió, sin embargo, que “cualquier cosa y todo” es posible, e instó a los demócratas a mantenerse concentrados. “No podemos permitirnos dar nada por sentado”, señaló.

Johnson, el presidente republicano de la Cámara, ha estado recorriendo el país de un lado a otro e insistió en que los republicanos podrán proteger su mayoría. La semana pasada hizo campaña por los republicanos en California y tiene previsto estar en más de 40 distritos de unos 20 estados en las últimas semanas antes de noviembre.

Jeffries, que también estuvo en estados del Oeste durante el fin de semana, dijo que él también viajará en las próximas semanas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.