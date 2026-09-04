ONU votará sobre adopción de nuevo mapa mundial que refleja el tamaño verdadero de todos los países

La Asamblea General de la ONU votará una resolución que insta al mundo a abandonar el mapa tradicional de Mercator, que reduce el tamaño de África y exagera las masas continentales del norte, en favor de diseños que reflejen con mayor precisión el tamaño real de los países.

El proyecto de resolución solicita a gobiernos, escuelas, organizaciones internacionales y empresas tecnológicas que adopten la proyección Equal Earth y otros mapas de igual área donde la escala real de los continentes sea relevante, con el objetivo de establecer mapas proporcionalmente más precisos como nueva norma global. No pretende prohibir la proyección de Mercator por completo.

La votación está prevista para el viernes.

La proyección de Mercator, que se utiliza actualmente en todo el mundo, aumenta la distorsión cuanto más alejada esté una región del ecuador. Dado que África se extiende a ambos lados del ecuador, parece comparativamente más pequeña de lo que es en realidad, mientras que Europa, América del Norte, Groenlandia y Rusia parecen considerablemente más grandes de lo que son.

Como resultado, África, junto con Latinoamérica, India y otras regiones ecuatoriales, aparecen mucho más pequeñas en relación con los países del norte de lo que realmente son. El mapa, por ejemplo, muestra a África con un tamaño similar al de Groenlandia, a pesar de que el continente es 14 veces más grande que el territorio danés.

La resolución de la ONU fue presentada por Togo con el respaldo de la Unión Africana, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores togolés, Robert Dussey. El dignatario no especificó el número total de naciones que apoyaban la votación.

En una sesión informativa ante el Grupo Africano de la ONU esta semana, afirmó que la importancia del tema trascendía la geografía.

“Un mapa nunca es neutral”, argumentó Dussey, y continuó: “Moldea las percepciones, influye en cómo se entiende el lugar de los pueblos y los continentes en el mundo y, a veces desde los primeros años de escolarización, puede perpetuar representaciones que no se corresponden con la realidad geográfica”.

“África no pide un trato preferencial. África pide que se tengan debidamente en cuenta su realidad, sus aspiraciones y su contribución al sistema internacional”, afirmó.

open image in gallery La proyección de Mercator de la Tierra ( NASA )

Instó a las delegaciones africanas a ampliar su apoyo a la resolución antes de la votación del viernes, que describió como una prueba de la capacidad del continente para actuar con una sola voz en la ONU.

Como parte de esa iniciativa, Togo ofreció una recepción para todos los estados miembros de la ONU en la víspera de la votación.

Dussey afirmó que su objetivo era lograr el mayor consenso posible cuando se le preguntó si preveía oposición a la resolución.

“Soy académico antes que político”, dijo, y añadió: “Como académico, creo que debemos lograr el mayor consenso posible, porque estamos aquí en la ONU y nunca se sabe”.

Una petición en la plataforma de recaudación de fondos Change para la campaña, llamada #CorrectTheMap (corrijan el mapa), había reunido alrededor de 11.000 firmas antes de la votación. La Unión Africana respaldó la campaña en agosto de 2025 y pidió a Togo que liderara la iniciativa para su adopción en la ONU.

“A medida que África adquiere mayor relevancia en la solución de los desafíos globales, es fundamental representar su verdadera magnitud”, se lee en la petición.

open image in gallery La campaña “Correct the Map” aboga por que se adopte la proyección Equal Earth en lugar de la de Mercator ( EqualEarth )

Historiadores y geógrafos han argumentado durante mucho tiempo que el mapa de Mercator refleja las suposiciones occidentales sobre el mundo, y algunos activistas han utilizado el término “colonialismo cartográfico” para denunciar lo que han descrito como sus efectos negativos.

El historiador alemán Arno Peters fue uno de los críticos más destacados de la proyección, y en 1973 presentó un mapa alternativo basado en la proyección de Gall-Peters. La campaña de Togo, en cambio, promueve el mapa Equal Earth de 2018, desarrollado por un equipo internacional de cartógrafos, que, según sus defensores, ofrece una representación más precisa del tamaño de cada continente.

Dussey relacionó la campaña del mapa con otra resolución respaldada por la Unión Africana, aprobada en la ONU en marzo, que describía la trata transatlántica de esclavos como el “crimen más grave contra la humanidad” y que fue aprobada por 123 estados, con tres votos en contra y 52 abstenciones.

Si se aprueba la resolución, el Gobierno de Togo organizará un evento en la capital, Lomé, con la participación de la Unesco, la Unión Africana y empresas tecnológicas como Google Maps durante el primer trimestre del próximo año para determinar cómo se puede implementar el cambio.

Traducción de Sara Pignatiello