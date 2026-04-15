Antes de representarse a sí mismo como Jesucristo curando a los enfermos, Donald Trump tachó al papa León XIV de “débil” y le dijo que “se pusiera las pilas”. Meses antes, la Casa Blanca había publicado una imagen generada por IA que retrataba a Trump como jefe de la Iglesia católica, antes de que el presidente declarara: “Me gustaría ser papa”.

Las publicaciones más recientes de Trump fueron recibidas de inmediato con una ola de críticas por parte de aliados cristianos que hasta ahora no se habían quejado de la volátil agenda del presidente. Los comentarios fueron rápidos y explícitos: “grotescamente erróneo”, “peligroso”, “blasfemia absoluta”.

Pero la ya frágil alianza cristiana de derecha entre católicos y evangélicos se ha ido fracturando poco a poco debido a la creciente hostilidad de Trump hacia el liderazgo católico y a la caracterización por parte de la administración de la guerra con Irán como algo ordenado por Dios.

“Este momento pone a prueba algo más que la alianza entre católicos y evangélicos”, dijo Landon Schnabel, profesor asociado de sociología en la Universidad de Cornell que estudia la religión y el cambio social. “Para muchos estadounidenses religiosos, la fe va primero y la política después: sus creencias y valores moldean sus posturas políticas”.

Schnabel también explicó que el hecho de que un presidente se presente a sí mismo como Cristo, pide a los creyentes que den prioridad a la lealtad política y luego lo justifiquen con la teología. Ante el conflicto entre las convicciones religiosas y las lealtades políticas, “alguno tiene que ceder”, afirmó.

open image in gallery Los católicos conservadores y los evangélicos expresaron su indignación por la imagen generada por IA de Trump en la que se representa a sí mismo como una figura similar a Cristo, pero las figuras influyentes de la derecha cristiana y los nacionalistas cristianos no parecen considerar que la “blasfemia” sea motivo para descalificarlo ( AFP/Getty )

Trump y sus aliados han convertido un movimiento nacionalista cristiano, impulsado por la convicción de que el cristianismo está y debe estar arraigado en todos los aspectos de la ley y la sociedad. en un bloque electoral decisivo, y los grupos evangélicos gastaron millones de dólares en hacer campaña a su favor.

El movimiento ha pasado décadas ganando influencia en los medios de comunicación y en los gobiernos federal, estatales y locales, mientras que los grupos de interés de derecha convirtieron a los votantes antiaborto en una poderosa base del Partido Republicano que ha sido fundamental para que Trump ocupara la presidencia en dos ocasiones.

Los funcionarios de la administración Trump y las agencias federales están utilizando cada vez más sus cuentas oficiales de redes sociales del gobierno para compartir mensajes explícitamente religiosos y declarar a Jesús como el salvador de la nación, lo que ha provocado advertencias de los defensores de la Primera Enmienda que temen una transgresión crítica a la separación entre la Iglesia y el Estado.

Pero mientras que los católicos conservadores y los cristianos evangélicos pueden haber coincidido en un enfoque de todo el gobierno para acabar con el aborto —un proyecto político que se gestó durante décadas y que reformuló radicalmente el poder judicial federal y anuló Roe contra Wade en la Corte Suprema—, el presidente está obligando a sus seguidores a enfrentarse a cuestiones religiosas más profundas enmarcadas como política.

Las últimas publicaciones de Trump “no son ni nuevas ni sorprendentes”, según la reverenda Dra. Shannon Fleck, directora ejecutiva de Faithful America.

“Estas últimas manifestaciones son simplemente una continuación de ese patrón”, declaró a The Independent. “Esta abominable burla de nuestro Salvador refleja la esencia del nacionalismo cristiano, que tergiversa las imágenes sagradas para servir a la dominación en lugar de a la liberación. Jesús proclamó una visión radicalmente diferente: un contraimperio arraigado en la justicia, la compasión y el amor, que se oponía de manera directa a los poderes de su tiempo”.

open image in gallery Trump publicó la imagen en Truth Social tras arremeter contra el papa León XIV en una larga diatriba ( vía REUTERS )

La mayoría de los republicanos (aproximadamente el 56 %) pueden considerarse adeptos o simpatizantes del nacionalismo cristiano, según una reciente encuesta nacional realizada por el Instituto de Investigación sobre Religión Pública (PRRI). En general, aproximadamente un tercio de los estadounidenses podrían considerarse adeptos o simpatizantes.

“Un año más, nuestra encuesta revela el continuo dominio que el nacionalismo cristiano ejerce sobre el Partido Republicano y su base evangélica blanca”, según el presidente del PRRI, Robert P. Jones. “Si bien los estadounidenses en general rechazan esta cosmovisión por un margen de dos a uno, su predominio entre estos grupos la amplifica hasta convertirla en una amenaza constante para nuestra democracia pluralista”.

Dicho dominio no parece que vaya a desaparecer.

A pesar de la reacción negativa a la publicación de Trump, muchas figuras evangélicas influyentes no han hecho ninguna declaración pública, se han negado a comentar o han retirado sus críticas anteriores después de que el presidente describiera con incredulidad que la imagen generada por IA de él con una túnica blanca lo representaba “como médico”.

Otras figuras destacadas del nacionalismo cristiano y evangélico le han abierto la puerta a Trump para que considere el episodio como una oportunidad de aprendizaje.

El pastor Robert Jeffress, asesor religioso de Trump desde hace mucho tiempo y líder de la Primera Iglesia Bautista de Dallas, se negó a hacer comentarios al Religious News Service sobre la imagen generada por IA.

No obstante, defendió las críticas de Trump al papa León, con el argumento de que “no había necesidad” de que Trump se disculpara ante el pontífice. La Primera Iglesia Bautista no respondió a la solicitud de comentarios de The Independent.

open image in gallery El presidente afirmó con incredulidad que pensaba que la imagen lo mostraba “como médico” y le echó la culpa a las “noticias falsas” por compararlo con Jesús ( REUTERS )

John Yep, presidente del grupo Catholics for Catholics, alineado con Trump, calificó la publicación del presidente de “tan peligrosa como escandalosa para todos los cristianos”.

Pero en la misma declaración, Yep también condenó lo que calificó como un “intento bien organizado de la izquierda para separar a la base católica del Partido Republicano” y arremetió contra los “católicos de nombre y solo de nombre” de tendencia izquierdista que “están decididos a hacer que el voto católico se incline en la otra dirección”.

“Los patriotas católicos deben ser prudentes y estar al tanto de quién está detrás de estas provocaciones”, según Yep.

El vicepresidente J. D. Vance, que es católico, dijo a Fox News que el papa debería “limitarse a los asuntos de, pues, lo que está pasando en la Iglesia católica”.

“Y que el presidente de los Estados Unidos se limite a dictar la política pública estadounidense”, exclamó el lunes. “Cuando están en conflicto, están en conflicto. No me preocupa demasiado”.

El representante estatal de Tennessee Jeremy Faison, presidente del Partido Republicano en la Cámara de Representantes del estado, escribió que nunca imaginó que llegarían “a un punto en el que los políticos se compararían con el Salvador”.

“Independientemente de la opinión que tengas del presidente, esa publicación está mal”, escribió en X.

Después de que Trump afirmara que la imagen lo representaba “como un médico”, Faison borró su publicación.

Cuando se le preguntó por qué la había eliminado, Faison planteó que le parecía “plausible” la respuesta del presidente.

Bonnie Kristian, editora de la revista evangélica cristiana Christianity Today , fundada por Billy Graham, escribió que Trump comete una grotesca equivocación al elevarse al nivel de Cristo y reclamar para sí autoridad sobre la iglesia de Cristo.

“La elevación en esa imagen no es discutible”, escribió. “No es un simple alarde de poder. No es una caricatura política clásica. No es, como Trump afirmó de manera inverosímil, ‘yo como médico, curando a la gente’”.

El expresidente de la Convención Bautista del Sur, Bart Barber, manifestó que por lo general hace “todo lo posible” por evitar criticar al presidente, pero le imploró “que no haga cosas como esta”.

“Olvídense de la política. Olvídense de las críticas o las afirmaciones que generó”, escribió Barber. “Algún día se presentará ante Dios y tendrá que defender esto. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo”.

El pastor Doug Wilson, una figura destacada del movimiento nacionalista cristiano, dijo que estaba “muy agradecido de ver cuántos cristianos conservadores denunciaron inmediatamente la blasfema” imagen de Trump como una figura parecida a Cristo.

Pero fue una “blasfemia accidental”, le dijo a The Washington Examiner. “De cualquier manera, tiene que hacerlo mejor”.