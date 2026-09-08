Mapa de Trump en redes sociales provoca críticas en el Atlántico Norte

El ejercicio cartográfico más reciente del presidente estadounidense Donald Trump ha sacudido al Atlántico Norte.

En una avalancha de mensajes publicados en redes sociales durante del fin de semana largo, el mandatario publicó un mapa en el que se veía a Estados Unidos extendiéndose por toda América del Norte y alcanzando Groenlandia e Islandia. El mapa mostraba los colores rojo, blanco y azul y las barras y las estrellas de la bandera de Estados Unidos.

La publicación en Truth Social no ofrecía ninguna explicación, pero evocaba las anteriores declaraciones de Trump sobre convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos y sus reiteradas cavilaciones sobre tomar el control de Groenlandia, el territorio autónomo de Dinamarca.

“Es inquietante y, en muchos sentidos, completamente inapropiado”, declaró el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, a la emisora nacional DR el martes. “Es, evidentemente, una señal de que el presidente de Estados Unidos todavía alberga algún tipo de visión maximalista en su propia mente. Tenemos que ponerle freno”.

La secretaria de Asuntos Exteriores y Defensa de Islandia, Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir, convocó al embajador de Estados Unidos, Billy Long, a una reunión, informó la emisora nacional RÚV.

Los estados árticos se han mantenido en vilo desde que Trump intensificó su retórica a comienzos de año sobre el control de Estados Unidos sobre Groenlandia.

Algunos habitantes de Islandia, ubicada a apenas 290 kilómetros (180 millas) de distancia, se alarmaron cuando Trump mencionó por error a su país cuatro veces mientras hablaba de sus planes respecto a Groenlandia.

Islandia es miembro de la OTAN, pero el desliz llevó a su gobierno de coalición de izquierda a adelantar un referéndum, previsto originalmente para el próximo año, sobre si el país debía reanudar unas negociaciones largamente estancadas para convertirse en miembro de la Unión Europea.

Los votantes rechazaron la medida el 30 de agosto, que se promovió, en parte, como un esfuerzo por fortalecer los lazos con Europa para aislar mejor al país de la inestabilidad geopolítica.

Miles de islandeses también firmaron una petición en la que instaron al primer ministro a rechazar a Long como embajador después de que este hiciera una broma a comienzos de año sobre que Islandia se convirtiera en el estado número 52 de Estados Unidos y que lo nombraran gobernador. Long se disculpó y asumió su cargo en Reikiavik el mes pasado.

Trump ha irritado a Canadá con sus frecuentes comentarios sobre convertirlo en un estado de Estados Unidos, iniciando una guerra comercial con el país y, recientemente, al rebautizar el lago Ontario como “Lago Estados Unidos”.

Durante el fin de semana del Día del Trabajo, el mapa mundial no fue lo único que tuvo en mente. Trump también sugirió rebautizar el estado de Nuevo México como “Nuevo Estados Unidos”.

___

Los periodistas de The Associated Press Claudia Ciobanu en Varsovia y Darlene Superville en Washington contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.