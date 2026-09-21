Según se informa, la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir la entrada de algunos medios de comunicación a la Casa Blanca se produjo horas después de que Natalie Harp, una de sus auxiliares más cercanos, conocida por ponerle delante informes periodísticos sobre su Gobierno, le mostrara videos poco halagadores y críticos.

El viernes, Trump prohibió la entrada a MSNOW, CNN y Politico a la Casa Blanca sin previo aviso, privando a los periodistas del acceso a los terrenos con efecto inmediato tras acusarlos de escribir “ficción y mentiras”.

El mandatario no mencionó ningún reporte específico que motivara la proscripción, pero esta se produjo horas después de que Harp —apodada la “impresora humana” — le mostrara a Trump los videos de presentadores de MSNOW criticando a su Administración, según el periódico The Wall Street Journal (WSJ). Un gráfico desfavorable de Politico figuraba entre los contenidos que enfurecieron a Trump, según CNN.

“En realidad, se trata de historias acumuladas de los últimos dos años. Uno se cansa de eso”, dijo Trump cuando se le preguntó qué había motivado la decisión.

Harp, quien suele acompañar a Trump, lleva consigo una impresora portátil para imprimir copias de artículos de prensa y publicaciones en redes sociales que le son favorables. El líder también suele dictarle sus publicaciones a Harp, quien a menudo gestiona su actividad diaria en redes sociales a través de la plataforma Truth Social.

open image in gallery Según se ha informado, Natalie Harp, asistente ejecutiva del presidente Donald Trump, le mostró unos fragmentos de noticias poco halagüeños antes de que él prohibiera el acceso de algunos medios de comunicación a la Casa Blanca ( Getty )

La cercanía de Harp con el presidente acaparó la atención en las últimas semanas después de que fuera una de las pocas personas del personal que Trump llevó consigo durante un intercambio secreto de aviones en Turquía, luego de que Irán amenazara su vida y el avión presidencial Air Force One.

La prohibición a los medios de comunicación se produce luego de que la frustración del mandatario por la cobertura mediática alcanzara su punto álgido la semana pasada, en medio de la caída en picado de su índice de aprobación antes de las elecciones de mitad de mandato, según el WSJ.

Según los informes, Trump también se quejó ante sus asesores de la Casa Blanca de que no había suficientes aliados que lo defendieran y destacaran los logros de su segundo mandato en televisión.

La prohibición impuesta por el líder tomó por sorpresa a los funcionarios de la Casa Blanca y se produjo mientras la jefa de Gabinete, Susie Wiles, estaba fuera de Washington D. C., según el periódico.

The Independent se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios al respecto.

CNN, MSNOW y Politico han presentado una demanda contra la Administración Trump para “proteger [sus] derechos amparados por la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa”, según un comunicado emitido el lunes en nombre de los medios de comunicación.

El lunes, Trump reafirmó su postura sobre la prohibición en una publicación de Truth Social, citando la seguridad nacional.

open image in gallery Harp, que suele aparecer junto a Trump, es conocida por llevar consigo una impresora portátil para imprimir artículos de prensa y publicaciones en redes sociales que le son favorables ( AFP/Getty )

“La Casa Blanca no está atacando la libertad de prensa, algo que valoro enormemente. Está atacando las noticias falsas, algo que se ha extendido como un cáncer en nuestros amados Estados Unidos de América”, declaró el presidente, y continuó: “Son corruptas, deliberadas, omnipresentes, totalmente coordinadas, y están completamente fuera de control. Representan una amenaza para nuestra seguridad nacional y deben detenerse ¡ahora!”.

Anteriormente, advirtió que otros medios sufrirían el mismo destino, entre ellos los diarios The New York Times y The Washington Post.

La revelación sobre el supuesto papel de Harp en la prohibición a los medios de comunicación es la última de una serie de informes sobre su influencia sobre Trump.

Según los reportes, Stephen Miller, subjefe de Gabinete y artífice de la agenda antiinmigración de Trump, ha presentado a Harp contenido que quiere que el presidente vea. Una fuente reveló previamente al medio en línea Zeteo que Miller había utilizado la posición de Harp ante el presidente “al menos un par de veces” para hacerle llegar su mensaje sin hablar directamente con él.

La fuente reveló que, después de que Miller le mostrara los videos a Harp, estos habían aparecido rápidamente en la cuenta de Truth Social de Trump.

Otra persona que quería entregarle un mensaje físico a Trump le dijo a Politico que le había enviado el material por mensaje de texto a Harp, quien había respondido: “Impreso”.

La Casa Blanca criticó previamente la cobertura mediática de la relación de Harp con el mandatario, describiéndola como “una de las auxiliares más leales y trabajadoras del equipo del presidente Trump” en un comunicado a The Independent.

Traducción de Sara Pignatiello