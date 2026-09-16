El legislador republicano Thomas Massie, de Kentucky, EE. UU., ha presentado una resolución para destituir al secretario de Defensa del país, Pete Hegseth, lo que obliga a la Cámara de Representantes a votar sobre el asunto en un plazo de dos días.

El martes, Massie acusó al jefe del Pentágono de graves delitos y faltas, citando operaciones militares en Irán, ataques a barcos en el Caribe y disputas sobre la libertad de expresión. Dado que la resolución goza de privilegio según las normas de la Cámara de Representantes (la cámara baja del Congreso de Estados Unidos), evita las demoras habituales de los comités y exige una votación en pleno del cuerpo legislativo.

Massie afirmó que Hegseth había violado “su juramento de apoyar y defender la Constitución de EE. UU.” y había incumplido “su deber constitucional de velar por el fiel cumplimiento de las leyes, especialmente en lo que respecta a la declaración de guerra”, según informó el medioThe Hill. El representante añadió que Hegseth “[había abusado] de los poderes del Departamento de Defensa”.

Esta medida supone un intento histórico, el primero de su tipo, por parte de un legislador de presentar cargos de destitución contra un miembro del Gabinete de su propio partido, y se produce tras una disputa en curso entre ambos políticos.

En mayo, Hegseth viajó a Kentucky para hacer campaña por Ed Gallrein, un ex SEAL de la Marina que había desafiado a Massie en las primarias republicanas. Durante la visita, el secretario de Defensa criticó al titular del escaño, afirmando que “en algún momento, estar en contra de todo se convierte en una excusa para no lograr nada”. Gallrein ganó las primarias, poniendo fin a la candidatura de Massie a la reelección.

open image in gallery El diputado republicano por Kentucky, Thomas Massie, presentó el martes una resolución para iniciar un proceso de destitución contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo que obliga a la Cámara de Representantes de EE. UU. a someterla a votación en un plazo de dos días ( Reuters )

La votación crea un panorama político tenso. Si bien los demócratas presentaron previamente su propia resolución de juicio político contra Hegseth en abril, encabezada por la representante Yassamin Ansari, por la política hacia Irán y el manejo de información clasificada, muchos legisladores del partido argumentan que cualquier destitución debe ir seguida de investigaciones formales de comités, como informó el medio especializado Politico.

Los republicanos de la Cámara de Representantes también se enfrentan a una votación compleja justo antes de las elecciones de mitad de mandato.

Según la Resolución de poderes de guerra de EE. UU., los presidentes deben concluir las operaciones militares no autorizadas en un plazo de 60 días, a menos que el Congreso otorgue una autorización formal o una prórroga de 30 días para la retirada. La Cámara de Representantes ya aprobó dos medidas sobre poderes de guerra con apoyo bipartidista.

open image in gallery La resolución de Massie, de 34 páginas, acusa específicamente a Hegseth de eludir al Congreso y de violar la Resolución de poderes de guerra mediante campañas militares no autorizadas ( AFP/Getty )

El martes, Kingsley Wilson, secretario de prensa del Pentágono, defendió la gestión del Gobierno.

“Los estándares y el mérito han regresado, nuestro arsenal es más fuerte que nunca y la moral y el reclutamiento en todas las ramas de las Fuerzas Armadas están en máximos históricos”, declaró Wilson en un comunicado. “El secretario Hegseth ha reducido drásticamente la burocracia, impulsado la innovación y brindado apoyo a nuestros combatientes en cada etapa del proceso”.

Wilson agregó: “Según todos los indicadores medibles, el Departamento de Defensa está mejor bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Hegseth que antes. Todo el departamento está unido en torno a la visión del secretario y seguirá trabajando para priorizar a nuestros soldados y a EE. UU.”.

Traducción de Sara Pignatiello