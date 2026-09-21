El secretario de Defensa, Pete Hegseth, recibió duras críticas por invitar a los influencers Jake y Logan Paul al Pentágono para pronunciar un discurso motivacional ante miembros de las Fuerzas Armadas.

Los hermanos Paul, ambos vinculados al presidente Donald Trump, participaron en el encuentro un día antes del Día Nacional de Reconocimiento a los Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Combate, una jornada dedicada a recordar a los militares estadounidenses que fueron hechos prisioneros o permanecen desaparecidos en acción.

Un portavoz del Departamento de Defensa difundió un video de la visita acompañado del mensaje: “El jueves pasado recibimos a Logan y Jake Paul en el Pentágono para que conocieran a nuestros soldados”.

La presencia de los hermanos no tardó en generar críticas y burlas en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron que Jake y Logan Paul, conocidos por sus carreras en el boxeo y la lucha libre y por sus apariciones en programas de telerrealidad, hubieran sido elegidos para dirigirse a miembros de las Fuerzas Armadas.

“Tuve que comprobarlo tres veces para asegurarme de que no fuera una cuenta parodia”, escribió un usuario de X.

open image in gallery El secretario de Defensa, Pete Hegseth (centro), recibió fuertes críticas por invitar a Jake y Logan Paul a dar una charla a miembros de las Fuerzas Armadas en el Pentágono ( X/@DeptofWar )

El periodista Philip DeFranco también cuestionó la visita. “Cada día, esta administración encuentra una forma nueva e inesperada de avergonzar al país”, escribió.

A las críticas se sumó el exrepresentante republicano Adam Kinzinger, quien votó a favor del juicio político contra Trump en 2021. “En este momento no somos un país serio”, señaló.

Por su parte, Tom Nichols, periodista de The Atlantic, ironizó sobre la visita en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. “Los iraníes están aterrorizados”, bromeó en X.

El video difundido por el Departamento de Defensa muestra a Jake y Logan Paul posando y riendo junto a Hegseth, expresentador de Fox & Friends Weekend, e incluye varios fragmentos del discurso que los hermanos pronunciaron ante los militares en la sala de prensa del Pentágono.

open image in gallery “Tuvimos el placer y el privilegio de recorrer el Pentágono, ¡y fue una experiencia increíble!”, comentó Logan ( X/DeptofWar )

“Tuvimos el placer y el privilegio de recorrer el Pentágono, ¡y fue una experiencia increíble!”, comentó Logan.

Jake, por su parte, dedicó unas palabras de reconocimiento a los militares presentes. “Cada uno de ustedes es importante”, afirmó. “Disfruten este momento y siéntanse orgullosos de lo que hacen”.

“Sin dudas, este es el mejor país del mundo”, continuó. “Somos afortunados de haber nacido aquí o de haber llegado hasta aquí, y nunca debemos darlo por sentado”.

La visita se produjo en un momento especialmente delicado para Hegseth, quien ha enfrentado críticas por su gestión de la guerra con Irán y por los ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. El jueves, el mismo día en que los hermanos Paul estuvieron en el Pentágono, el secretario de Defensa evitó una votación sobre su destitución después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declarara un receso anticipado.

Jake y Logan Paul, además, mantienen desde hace años vínculos con Trump. En 2024, Logan entrevistó al actual presidente en su podcast Impaulsive, mientras que Trump respaldó a Jake cuando este planteó la posibilidad de postularse a un cargo político.

open image in gallery Los hermanos mantienen desde hace años vínculos con Trump. Logan incluso recibió en su podcast al actual presidente en 2024 ( X/@DeptofWar )

Sin embargo, los hermanos no siempre han coincidido en cuestiones políticas. Jake pidió a sus seguidores que boicotearan la actuación de Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y acusó al artista de ser un “falso ciudadano estadounidense que odia a Estados Unidos”.

Logan respondió en X: “Quiero mucho a mi hermano, pero no estoy de acuerdo con esto”.

“Los puertorriqueños son estadounidenses y me alegra que hayan tenido la oportunidad de mostrar todo el talento que hay en la isla”, añadió.

Traducción de Leticia Zampedri