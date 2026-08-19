La asesora Natalie Harp firma a Trump “Con todo mi corazón” y confiesa que olvida comer y dormir

Según un informe, Natalie Harp, la leal y ferviente asesora del presidente Donald Trump, le escribió una vez una carta en la que expresaba efusivamente su deseo de que “las cosas siempre estuvieran bien entre nosotros”

Según The New York Times, que obtuvo una copia de la carta, Harp, la asesora de la Casa Blanca de 35 años que nunca se separa del presidente, le escribió a Trump que se había estado “olvidando de comer” e “incluso de dormir” mientras le hablaba con entusiasmo de un viaje a Escocia.

El medio también obtuvo imágenes de video que mostraban a Harp “corriendo grandes distancias para seguir el ritmo del carrito de golf del Sr. Trump mientras este avanza lentamente por su campo en Escocia”.

Según se informa, Harp escribió en la carta: “También pido disculpas si fui una vergüenza durante mi recorrido por Escocia”.

“Quiero que las cosas siempre estén bien entre nosotros. También sé que estuve distraída toda la semana (olvidándome de comer durante los días, e incluso olvidándome de dormir, y solo durmiendo un par de horas seguidas)”.

Según se informa, Harp firmó la carta con la leyenda “Con todo mi corazón, Natalie”.

open image in gallery Natalie Harp, la asesora incondicionalmente leal del presidente Donald Trump, le escribió en una ocasión una carta en la que expresaba con entusiasmo su deseo de que “las cosas siempre vayan bien entre nosotros”, según un informe ( AFP/Getty )

No quedó claro de inmediato cuándo se escribió la carta, pero el Times había informado previamente que Harp envió a Trump una serie de cartas que “inquietaron a quienes lo rodeaban” en 2023. Estos nuevos detalles sobre la carta de Harp surgen en un momento en que, según se informa, algunos de sus colegas de la Casa Blanca están preocupados por su “devoción” al presidente.

El periódico había informado previamente que Harp había escrito notas alentadoras para que Trump las encontrara. Una de ellas decía: “Tú eres lo único que me importa”.

En respuesta al último informe, la secretaria de prensa saliente de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró al Times que Harp “es una de las asesoras más leales y trabajadoras del equipo del presidente Trump”.

Esta semana, la asesora fue objeto de críticas por parte de los demócratas y despertó el interés público tras revelarse que fue una de las pocas personas del personal de Trump que lo acompañó en un contenedor de catering de un avión cuando fue evacuado clandestinamente de Turquía debido a las amenazas a la seguridad procedentes de Irán.

El senador demócrata Jon Ossoff criticó duramente a Trump por el incidente en un discurso pronunciado el domingo y afirmó que el comandante en jefe preferiría "viajar con Natalie en su palacio volador aparentemente indefenso" en lugar de hacer su trabajo.

open image in gallery No quedó claro de inmediato cuándo se escribió la carta, pero el Times ya había informado anteriormente de que Harp envió a Trump una serie de cartas que “inquietaron a su entorno” en 2023 ( AFP/Getty )

Steve Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, lanzó un ataque feroz contra Ossoff en respuesta a sus comentarios sobre Harp. “Jon Ossoff debe ser el mayor perdedor y cobarde de la política. En lugar de denigrar a la gente trabajadora que sirve a su país, Jon debería mirar en lo más profundo de su ser y preguntarse por qué es una persona miserable que odia este país”, dijo Cheung en una publicación en X.

En un perfil sobre Harp, el Times la describió como “un poco solitaria” en el trabajo y “una canalizadora de información que operaba completamente al margen de la cadena de mando habitual”. Maggie Haberman, periodista del New York Times que compartió detalles de la cercanía de Harp con Trump en un libro reciente sobre su segundo mandato, dijo que la asesora era el “chupete humano” del presidente.

“Porque ella es como su chupete, por decirlo de alguna manera, su manta de consuelo”, dijo Haberman en una entrevista reciente.

Harp le atribuye a Trump el haberle salvado la vida. Anteriormente, le habían diagnosticado cáncer de huesos y, durante su primer mandato, el presidente promulgó una ley que le permitió acceder a tratamientos experimentales.

Se unió al equipo de Trump en 2022 y desde entonces le es incondicionalmente leal. Según el Times, Harp se queda despierta hasta tarde con Trump redactando artículos para Truth Social y envía mensajes de texto a líderes mundiales en su nombre.

Harp se ganó el apodo de “impresora humana” porque, según se informa, lleva consigo una impresora portátil para poder proporcionarle a Trump copias impresas de documentos e informes de prensa.

Traducción de Olivia Gorsin