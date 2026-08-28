El privilegio especial que Trump habría concedido a Natalie Harp dejó sorprendidos a sus empleados

La asistente personal del presidente Donald Trump, Natalie Harp, habría disfrutado de un privilegio especial cuando comenzó a trabajar con él, una concesión que causó sorpresa entre otros empleados, según el escritor Michael Wolff.

Harp, de 35 años y expresentadora de One America News, se convirtió en una presencia habitual junto a Trump desde 2022. En las últimas semanas, además, la naturaleza de su relación con el mandatario despertó interés después de que Wolff obtuviera dos cartas en las que ella expresaba su admiración y devoción por el presidente con frases como: “Eres lo único que me importa y no quiero decepcionarte”.

Durante una participación en el podcast Inside Trump’s Head, de The Daily Beast, Wolff —autor de varios libros controvertidos sobre Trump, entre ellos Fire and Fury (2018) y All or Nothing (2025)— contó que Harp tenía acceso a un exclusivo buffet dominical de comida ilimitada en el club de golf del presidente en West Palm Beach, Florida, algo que habría causado asombro entre otros miembros del personal.

“Los empleados no podían creerlo, porque ellos ni siquiera tenían permitido acceder al buffet”, contó Wolff a la copresentadora Joanna Coles. Según describió, el servicio era especialmente abundante e incluía jamón, langosta, omelets y fruta fresca.

“Natalie siempre tenía acceso al buffet”, agregó. “Y no iba sola: también podía entrar con su madre. Entre los empleados había sorpresa y se preguntaban: ‘¿De verdad puede hacer eso? ¿Está permitido?’”.

open image in gallery Michael Wolff habla sobre Natalie Harp, asistente personal del presidente Donald Trump, en el podcast ‘Inside Trump’s Head’ ( Inside Trump’s Head/The Daily Beast )

“Entonces, el personal del club de golf empezó a preguntarse: ‘¿Qué hacemos? Ella dice que el presidente le dio permiso para estar aquí, pero ¿de verdad puede entrar?’”, relató Wolff. Según el escritor, el trato especial que recibía Harp terminó convirtiéndose en un tema recurrente dentro de la campaña, al que se referían como “Natalie en el buffet”.

La semana pasada, durante una participación en el mismo podcast, Wolff aseguró que algunos miembros del equipo, preocupados por la cercanía de Harp con Trump, fueron quienes le alertaron sobre las cartas que ella enviaba al entonces candidato.

“Les preocupaba que Natalie Harp, que en ese momento tenía unos 30 años y no contaba con experiencia previa de ese tipo, hubiera llegado a captar cada vez más la atención del candidato Trump”, explicó. Según Wolff, Harp también habría adquirido una influencia creciente sobre “lo que él sabía, lo que creía y las opiniones que tenía en un momento determinado”.

Incluso antes de que las cartas salieran a la luz, Harp ya había despertado el interés de los medios por formar parte del reducido círculo elegido por Trump para acompañarlo durante una evacuación secreta de un aeropuerto de Turquía en julio, después de que Irán amenazara su vida.

Mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, y los periodistas que acompañaban a la comitiva permanecieron a bordo del Air Force One, Trump dejó el aeropuerto en un avión secundario junto con Harp y sus asesores Dan Scavino y Walt Nauta. Para abordar la aeronave sin ser vistos, el grupo utilizó un camión de catering y voló al Reino Unido, donde después se reunió con el resto de la delegación antes de continuar el viaje a través del Atlántico.

open image in gallery Harp quedó bajo la lupa de los medios en las últimas semanas tras la publicación de dos efusivas cartas que envió al presidente y que despertaron interés sobre la naturaleza de su relación ( AFP/Getty )

Tras la publicación de las cartas, en las que Harp decía sentirse ‘indigna’ de servir a Trump, MS NOW informó que llevaba más de un año trabajando en la Casa Blanca sin la autorización de seguridad habitual para el personal del Ala Oeste, lo que despertó dudas sobre su posible acceso a información clasificada.

Ante la controversia, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, defendió a Harp y aseguró a The Independent que “es una de las asesoras más leales y trabajadoras del equipo del presidente Trump”.

Ingle también arremetió contra Wolff, a quien calificó de “canalla profesional y mentiroso compulsivo”, y afirmó que su postura hacia el mandatario responde a lo que llamó “síndrome de trastorno de Trump”.

Mientras tanto, la polémica en torno a Harp también comenzó a ser utilizada por los adversarios políticos del presidente. El senador demócrata por Georgia Jon Ossoff hizo referencia a ella durante un mitin celebrado la semana pasada en Atlanta.

“No quiere hacer su trabajo. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en ese palacio volador, aparentemente sin defensa alguna, que le regaló el emir de Qatar”, afirmó Ossoff.

open image in gallery Harp suele permanecer cerca de Trump y se ha convertido en blanco de las burlas de algunos demócratas ( Getty )

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el director de comunicaciones, Steven Cheung, y Davis Ingle salieron en defensa de Trump y criticaron a Ossoff por sus comentarios. A ellos se sumó el comentarista conservador de CNN Scott Jennings, quien exigió al senador que se disculpara por lo que consideró una insinuación inapropiada. Hasta el momento, Ossoff se ha negado a hacerlo.

Trump también respondió y comparó al senador con Pee-wee Herman, el popular personaje infantil de la década de 1980. Lejos de retractarse, Ossoff aprovechó la reacción del presidente para burlarse del “colapso” que, según él, había provocado con sus declaraciones.

La controversia también fue aprovechada por otros demócratas. En medio de la disputa comercial de Trump con Canadá, la representante por Michigan Debbie Dingell respondió a la amenaza del presidente de cambiar el nombre del lago Ontario con una propuesta irónica: rebautizarlo como “lago Natalie”, en alusión a Harp.

Traducción de Leticia Zampedri