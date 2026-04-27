Melania Trump presiona a ABC para que “tome una postura” frente a Jimmy Kimmel

La primera dama, Melania Trump, pidió a la cadena estadounidense ABC que “tome postura” frente al presentador Jimmy Kimmel por los comentarios que realizó durante una parodia sobre la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

El reclamo surgió después de que un hombre armado intentara irrumpir en ese evento el sábado por la noche. Días antes, Kimmel había presentado un sketch en Jimmy Kimmel Live! en el que bromeó al afirmar que Melania tenía un “brillo como el de una viuda embarazada”.

Durante el sketch, emitido en Estados Unidos el jueves, Jimmy Kimmel comentó: “En el desafortunado caso de que nuestro presidente tenga una emergencia médica esta noche, ¿hay un médico en la sala? Es decir, ¿está Jesús en la sala? Yo también los confundo”.

Luego añadió: “Entiendo por qué crees que eres Jesús. Este tipo, cada vez que entra en una habitación, la gente dice: ‘¡Dios mío, ha vuelto!’”. Más adelante, bromeó: “Nuestra primera dama, Melania Trump, está aquí. ¡Qué guapa! Señora Trump, usted tiene un brillo como el de una viuda embarazada”.

Melania Trump respondió al sketch en una publicación en X el lunes, en la que calificó al presentador de “cobarde”.

La primera dama afirmó: “La retórica de odio y violencia de Jimmy Kimmel busca dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan la crisis política que atraviesa Estados Unidos”.

“Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir odio. Kimmel es un cobarde que se esconde tras ABC porque sabe que la cadena seguirá encubriéndolo para protegerlo”.

“¡Ya basta! Es hora de que ABC tome cartas en el asunto. ¿Cuántas veces más permitirá la dirección de la cadena este comportamiento a costa de nuestra comunidad?”.

En septiembre, el presentador fue retirado del aire y suspendido de forma indefinida tras comentarios realizados en su programa a raíz del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump.

La suspensión generó críticas de parte del público, figuras de Hollywood y actores políticos, que acusaron a la administración estadounidense de afectar la libertad de expresión y de prensa. En ese contexto, Kimmel regresó al aire cinco días después.

Ni ABC ni el propio Kimmel respondieron a las solicitudes de comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri