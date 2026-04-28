El rey Carlos III arranca agenda diplomática en Washington con encuentro con Trump

El rey Carlos III inició su jornada diplomática en Washington con un cordial saludo al presidente Donald Trump, para reafirmar el sólido vínculo entre el Reino Unido y Estados Unidos, resistente a la agitación política actual.

El presidente Trump recibió al monarca y a la reina Camila en una ceremonia en el Jardín Sur de la Casa Blanca. Tras estrechar manos con miembros del gabinete, el rey se unió al presidente para el himno nacional.

Posteriormente, ambos líderes sostendrán un encuentro privado en el Despacho Oval, una medida para evitar las reuniones polémicas habituales en el segundo mandato de Trump.

Carlos hará historia al convertirse en el primer monarca británico en dirigirse al Congreso de Estados Unidos desde que su madre, la reina Isabel II, lo hiciera en 1991.

La visita llega en un momento difícil para las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido ( Reuters/Nathan Howard )

Su discurso destacará la historia compartida de ambos países y la importancia de sus valores democráticos, temas que Carlos probablemente reforzará el martes.

Este tipo de intervenciones son una oportunidad reservada solo para los líderes mundiales más destacados, entre ellos el papa Francisco, Václav Havel y Winston Churchill. Es probable que marque las declaraciones públicas más extensas que Carlos pronuncie durante su visita de cuatro días concebida para celebrar el 250.º aniversario de la independencia del país respecto de Gran Bretaña.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se convirtió a principios de este año en el primer líder en funciones de su cámara en dirigirse al Parlamento del Reino Unido. Asistió a una fiesta de jardin con el rey en Washington el lunes y afirmó que le dijo que sería “bien recibido” en el Congreso.

La visita llega en un momento difícil para las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido. La relación irregular de Trump con el primer ministro británico Keir Starmer ha dado un giro especialmente agrio en los últimos meses en que el mandatario norteamericano se ha quejado amargamente porque Gran Bretaña, junto con muchos otros países, se ha negado a ayudarle en su guerra en Irán. Trump ha criticado a Starmer diciendo que “no es con Winston Churchill con quien estamos tratando”.

Trump también ha impuesto aranceles al Reino Unido y ha advertido sobre gravámenes adicionales pese a un fallo de la Corte Suprema a principios de este año que ha dificultado ese tipo de medidas unilaterales. Trump amenazó apenas la semana pasada con imponer un “gran arancel” al Reino Unido si no elimina un impuesto a los servicios digitales sobre empresas tecnológicas de Estados Unidos.

De manera más amplia, Trump ha cuestionado la tradicional alianza transatlántica, amenazando con anexarse Groenlandia y abandonar la OTAN. Ha impuesto aranceles repetidamente y se ha burlado de Canadá, miembro de la Mancomunidad Británica.

Mientras tanto, Carlos ha enfrentado algunos llamados en el Capitolio para reunirse con víctimas de Jeffrey Epstein mientras esté en Estados Unidos. No hay indicios de que vaya a hacerlo, aun cuando el escándalo que involucra al delincuente sexual condenado ha salpicado a su hermano, quien fue arrestado en febrero por acusaciones de mala conducta, que él niega.

El representante Ro Khanna, demócrata por California, instó al rey durante el fin de semana a que al menos aborde el tema durante su discurso ante el Congreso.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, culpó el lunes a las políticas republicanas de tensar la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido.

“Con suerte, la visita del rey contribuirá en gran medida a reparar el daño que esta administración ha hecho a uno de nuestros aliados más importantes en el mundo”, declaró Jeffries.

Carlos y Camila llegaron a la capital del país el lunes y tomaron el té con el presidente y la primera dama, Melania Trump. La pareja real continuará su viaje por Estados Unidos más adelante esta semana con paradas en Nueva York y Virginia.