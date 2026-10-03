Trump siente “lástima” por los acusados de violación en grupo de Cornell porque Letitia James los está investigando

El presidente Donald Trump expresó el viernes que siente “lástima” por los siete hombres acusados de violar en grupo a una joven en la Universidad de Cornell, así como por la propia universidad de la Ivy League, el fiscal de distrito local y la policía universitaria, después de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designara a la fiscal general del estado, Letitia James, para investigarlos a todos en relación con las acusaciones y el manejo del caso.

James procesó con éxito a Trump por 34 cargos de falsificación de registros comerciales, un delito grave, en un caso que concluyó meses antes de la reelección de Trump en 2024. El presidente habló con los periodistas antes de partir de la Casa Blanca hacia Mobile, Alabama, y el reportero de Fox News, Peter Doocy, le preguntó sobre el caso del norte del estado de Nueva York que se le había asignado a su adversaria.

“Bueno, Letitia James es una persona corrupta. Es totalmente corrupta y no puedo ni imaginarlo. Me da lástima quienquiera que sea el objeto de su investigación porque no recibirá un trato justo”, planteó Trump.

El presunto caso de violación conmocionó a los estadounidenses tras hacerse público en una nueva demanda interpuesta por Jane Doe, la denunciante anónima, contra la universidad por su gestión de la denuncia de violación en grupo de 2024, en la que participaron siete miembros de una fraternidad. Según la demanda y los mensajes de texto ahora divulgados, los miembros de la fraternidad comentaron el incidente en un chat grupal con otros integrantes. La demanda civil, de 101 páginas, fue presentada el 14 de septiembre y alega que la agresión tuvo lugar en octubre de 2024 en la casa de la fraternidad Chi Phi de Cornell, en Ithaca, Nueva York.

Es la segunda vez que Trump ofrece declaraciones sobre la situación en Cornell, y la segunda vez en la que no muestra empatía alguna por la víctima, cuyo nombre sigue siendo anónimo. La demanda alega que la joven sufrió un abuso sexual atroz durante varias horas en la casa de la fraternidad, tras un encuentro inicialmente consensuado con dos de los miembros mientras estaba ebria.

open image in gallery Donald Trump dijo el viernes que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, es “corrupta” y que no llevaría a cabo una investigación imparcial sobre los estudiantes de Cornell acusados ( AFP/Getty )

Los directivos de Cornell niegan haber cometido irregularidades o haber gestionado mal el caso, pero las revelaciones sobre el manejo por parte tanto de la universidad como de las autoridades locales han provocado indignación y alarma pública en todo el país. Asimismo, ha reavivado los debates sobre la violencia sexual en los campus universitarios y el trato a las mujeres que denuncian agresiones sexuales o violaciones, así como sobre si la intoxicación voluntaria invalida la alegación de estar incapacitado para dar consentimiento.

El jueves, Trump declaró a los periodistas que no sabía mucho sobre la situación, pero que confiaba en que la dirección de la universidad haría lo correcto: “Cornell es una excelente universidad, y estoy seguro de que harán lo correcto”, comentó a los periodistas.

James fue nombrada por la gobernadora demócrata de Nueva York el viernes, después de que Hochul admitiera que había perdido la fe en la policía y los fiscales locales para manejar el caso.

“Como gobernadora, no permitiré que nadie oculte este caso”, declaró Hochul en una conferencia de prensa con James el viernes por la mañana.

open image in gallery La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el viernes que designaba a una fiscal especial para investigar el caso de violación en Cornell ( Getty )

open image in gallery La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien se hará cargo de la investigación sobre la violación de una joven en la Universidad de Cornell, logró que se dictara sentencia contra Donald Trump en 2024 ( Getty )

Posteriormente, el presidente se dirigió al helicóptero Marine One mientras este partía hacia la Base Conjunta Andrews en Maryland, la primera parada de su viaje de campaña a Alabama, donde el presidente pronunciará un discurso el viernes por la noche.

Momentos después, publicó en Truth Social: “¿Por qué la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, nombraría a una fiscal corrupta, Letitia ‘Peekaboo’ James, para representar al Estado en el controvertido caso de violación de la Universidad de Cornell?”.

Alabama no alberga ninguna contienda electoral importante a nivel estatal o para el Congreso en este ciclo, dada su marcada tendencia republicana y la concentración de los demócratas en las elecciones en otras partes del país, incluyendo la vecina Georgia. Sin embargo, los analistas políticos que llevan un seguimiento de la estrategia del presidente para 2026 prevén que Trump centrará su atención en el ámbito nacional en su lucha por preservar las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado.

A tan solo un mes de las elecciones de mitad de mandato, el presidente ha intentado mantener la atención centrada en Washington y en sus acciones en la Casa Blanca, donde ofrece ruedas de prensa casi diarias en las que se explaya sobre los logros o supuestos éxitos de su administración. En Alabama, Trump buscaría la multitudinaria audiencia que logró congregar en sus mítines de 2024, en la cúspide de su poder político.

Según los informes, en octubre Trump planea realizar varios actos de campaña para apoyar a los candidatos republicanos. El mitin del viernes en Mobile se llevará a cabo apenas un día después de una gira por dos estados, Texas y Oklahoma, en el primero de los cuales se celebran importantes elecciones al Senado y a la gobernación, además de varias contiendas reñidas para la Cámara de Representantes.

En Texas, antes considerado un bastión republicano como Alabama, su creciente población hispana y latina ha empujado al estado hacia un terreno más moderado, y el candidato demócrata al Senado, James Talarico, lleva meses aventajando a su oponente republicano en la mayoría de las encuestas durante meses.

Traducción de Michelle Padilla