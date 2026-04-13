Trump responde a polémica por imagen viral y asegura que no lo mostraba como Jesús sino como médico

Una imagen que mostraba a Donald Trump como Jesucristo fue eliminada de la cuenta de Truth Social del presidente tras una ola de críticas de figuras cristianas de derecha, que la calificaron de blasfema.

La fotografía, que parece haber sido generada con inteligencia artificial, se publicó en la cuenta del mandatario poco después de que Trump calificara al papa León XIV de “DÉBIL” frente al crimen y de “un desastre” en política exterior en un mensaje difundido el domingo por la noche.

La imagen mostraba al presidente con una túnica blanca y una banda roja, con una mano extendida y luminosa sobre la frente de un hombre acostado en una cama de hospital. A su alrededor aparecían símbolos patrióticos: una bandera estadounidense ondeando, la Estatua de la Libertad y un águila que sobrevolaba fuegos artificiales y aviones de combate.

“Sí, la publiqué. Pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja”, dijo Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca durante una rueda de prensa improvisada el lunes. “Se supone que soy yo como médico, curando a la gente. Y sí, curo a la gente, y mucho”.

El presidente atribuyó a las “noticias falsas” la comparación de la imagen con Jesucristo y se negó a disculparse con el papa, quien —según afirmó— “dijo cosas que están mal”.

open image in gallery La cuenta de Donald Trump en Truth Social eliminó una imagen generada por IA que lo mostraba como Jesús el 13 de abril ( Truth Social )

La publicación de Trump del domingo por la noche permaneció en línea durante más de 12 horas y luego desapareció de su plataforma el lunes.

“Esto debería eliminarse de inmediato”, escribió Sean Feucht, artista y activista cristiano que colabora con la administración Trump en una serie de eventos religiosos vinculados al 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. “No hay ningún contexto en el que esto sea aceptable”.

Riley Gaines, quien se convirtió en una figura destacada en los esfuerzos del gobierno para prohibir que mujeres transgénero compitan en deportes femeninos y que recientemente apareció en la Casa Blanca, advirtió que “no se debe burlar a Dios”.

“¿Por qué? En serio, no puedo entender por qué publicaría esto”, escribió. “¿Está buscando una reacción? ¿De verdad piensa eso?”

La comentarista conservadora Brilyn Hollyhand calificó la publicación de “una blasfemia flagrante”.

“La fe no es un accesorio”, escribió. “No necesitas presentarte como un salvador cuando tu trayectoria debería hablar por sí sola”.

También afirmó que “el mismo Dios que salvó la vida de Trump de esa bala envió a su hijo Jesús a morir por nuestros pecados”, en referencia al intento de asesinato contra el entonces candidato durante un mitin de campaña en 2024. “Murió por Trump tanto como por ti y por mí”.

“Esto es una blasfemia”, añadió Jon Root, del medio OutKick. “Que Trump se presente como Jesucristo, descienda de las nubes, cure a los enfermos y tenga gente rezándole es reprobable”.

Isabel Brown, presentadora de un pódcast católico para el medio conservador The Daily Wire, calificó la publicación del presidente de “repugnante e inaceptable”. También afirmó que refleja “una profunda interpretación errónea del pueblo estadounidense, que vive un verdadero y hermoso renacimiento de la fe en Cristo en medio de nuestra cultura fracturada”.

Michael Knowles, otra figura católica vinculada a The Daily Wire, sostuvo que “al presidente le corresponde, tanto espiritual como políticamente, borrar la foto, sin importar cuál haya sido la intención”.

open image in gallery Donald Trump dijo que la imagen en la que aparece como una figura similar a Jesús en realidad lo representaba como “doctor” ( REUTERS )

Durante años, Trump buscó el respaldo del movimiento nacionalista cristiano, impulsado por la idea de que el cristianismo está y debe estar presente en todos los ámbitos de la ley y la sociedad, y lo convirtió en una pieza clave de su coalición Make America Great Again. Al mismo tiempo, el movimiento amplió su influencia en los medios, consolidó su presencia en los gobiernos federal, estatal y local y reforzó su peso dentro de la política republicana.

En paralelo, funcionarios del Gobierno de Trump y agencias federales comenzaron a usar con mayor frecuencia las cuentas oficiales del gobierno en redes sociales para difundir mensajes abiertamente religiosos y declarar a Jesús como salvador de la nación. Estas publicaciones encendieron alertas entre defensores de la Primera Enmienda, que advirtieron sobre una posible vulneración del principio de separación entre Iglesia y Estado.

Sin embargo, la representación directa del presidente como Jesucristo, publicada poco después de sus críticas al líder de la Iglesia católica, provocó una reacción inmediata incluso entre aliados evangélicos.

“No sé si el presidente pensó que estaba siendo gracioso, si estaba bajo el efecto de alguna sustancia o qué explicación puede tener esta blasfemia tan indignante”, escribió Megan Basham, colaboradora de The Daily Wire. “Debe retirar esto de inmediato y pedir perdón al pueblo estadounidense y luego a Dios”.

Desde que regresó al poder, Trump y varios funcionarios de su administración han apelado de forma directa a los cristianos y han impulsado medidas legales para defender lo que describen como sus derechos.

El presidente ordenó a un grupo de trabajo del Departamento de Justicia “procesar con todo el rigor los actos de violencia y vandalismo anticristianos en nuestra sociedad” y “hacer todo lo posible para defender los derechos de los cristianos y de los creyentes religiosos en todo el país”.

También nombró a la telepredicadora y pastora Paula White-Cain como asesora principal de la Oficina de Fe de la Casa Blanca y creó la Comisión de Libertad Religiosa, cuya reunión se programó para el lunes.

La comisión planea convocar a varios líderes cristianos de alto perfil designados por Trump, entre ellos White-Cain, el reverendo Franklin Graham, el cardenal Timothy Dolan y el obispo Robert Barron.

Sin embargo, pocas horas antes del encuentro, Barron criticó las declaraciones del presidente sobre el papa León XIV y las calificó de “totalmente inapropiadas e irrespetuosas”. Además, sostuvo que Trump “le debe una disculpa al Papa”.

“Es prerrogativa del Papa exponer la doctrina católica y los principios que guían la vida moral. En cuanto a la aplicación concreta de esos principios, personas de buena voluntad pueden discrepar, y de hecho discrepan”, escribió.

Barron también animó a los católicos que forman parte de la administración Trump, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente J. D. Vance, a reunirse con funcionarios del Vaticano “para que pueda haber un diálogo real”.

“Esto es mucho mejor que las declaraciones en redes sociales”, añadió.