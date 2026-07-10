Trump revela qué ordenó hacer si Irán logra asesinarlo: “Bombardéenlos a niveles nunca antes vistos”

Después de afirmar durante varios días que es el "objetivo número uno" de Irán y advertir que enfrenta una amenaza constante de asesinato, el presidente Donald Trump aseguró que dejó instrucciones precisas para responder si algo llegara a ocurrirle.

"He dejado instrucciones para que, si pasa algo, los bombardeen literalmente a niveles nunca antes vistos", declaró el viernes al New York Post.

Trump ha reiterado en varias ocasiones que Estados Unidos debería destruir Irán si las autoridades de ese país concretan los supuestos planes para asesinarlo. En febrero de 2025, al firmar una orden ejecutiva para endurecer la política de "máxima presión" contra el régimen iraní, aseguró que el país sería "aniquilado" si él era asesinado.

"He dejado instrucciones de que, si lo hacen, serán aniquilados. No quedará nada", afirmó entonces.

En esta ocasión, Trump restó importancia a los reportes que señalaban que Israel había detectado un nuevo supuesto complot iraní para asesinarlo. Sin embargo, sus declaraciones llegan después de varios días de advertencias y de un inusual despliegue de medidas de seguridad tras abandonar la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Turquía.

Durante ese viaje, el mandatario insistió en varias oportunidades en que ocupa el primer lugar en la lista de objetivos de Irán e incluso dijo a los periodistas que podrían viajar en un "vuelo peligroso" de regreso a Estados Unidos, debido al colapso del alto el fuego que había puesto fin temporalmente a meses de enfrentamientos entre ambos países.

open image in gallery Donald Trump aseguró que dejó instrucciones a funcionarios de Estados Unidos para que, si Irán logra asesinarlo, "los bombardeen literalmente" y "borren del mapa" al país ( AFP/Getty )

El presidente afirmó que Israel "no presentó ninguna solución" al supuesto complot.

"No, no. Israel no ha dicho nada. No, no", declaró al New York Post. "He sido el número uno en la lista de objetivos de Irán durante mucho tiempo. Así es la vida, ¿saben?... Espero que me extrañen".

Durante una conferencia de prensa el miércoles, Trump volvió a asegurar que ocupa el primer lugar en la lista de personas que Irán quiere asesinar.

Cuando un periodista le preguntó por qué se les había pedido mantener cerradas las persianas del Air Force One durante el vuelo de regreso, respondió: "Porque probablemente están en un vuelo peligroso".

Consultado sobre si tenía conocimiento de alguna amenaza creíble de Irán contra el avión presidencial, Trump respondió: "Recibo amenazas constantemente. Soy el número uno en su lista, antes que ustedes. Pero si yo desaparezco, ustedes también. Quizá algún día quieran cambiar de profesión".

open image in gallery Irán ha prometido públicamente tomar represalias contra Donald Trump desde la muerte del general Qassem Soleimani. Las amenazas se intensificaron durante los meses de conflicto con Estados Unidos ( AFP/Getty )

Irán ha prometido públicamente tomar represalias contra Donald Trump por el ataque con drones ordenado por Estados Unidos en 2020, en el que murió Qassem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds, la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní.

Las amenazas contra Trump se intensificaron en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán, un conflicto que se ha prolongado durante meses y en el que, según el artículo, murieron el líder supremo Ali Khamenei y otros altos funcionarios iraníes.

De acuerdo con diversos reportes, para 2024 las agencias de inteligencia estadounidenses habían reunido información que, a su juicio, indicaba que Teherán buscaba formas de asesinar al entonces candidato presidencial.

En septiembre de ese año, Trump aseguró que Irán representaba una "gran amenaza de muerte" para él. Las autoridades estadounidenses, sin embargo, señalaron que los dos intentos de asesinato que sufrió durante la campaña de ese verano no estaban relacionados con Irán.

Un mes antes, un ciudadano paquistaní con presuntos vínculos con Irán fue acusado por fiscales federales de participar en un supuesto plan para asesinar a funcionarios estadounidenses.

Según la acusación, Asif Raza Merchant integraba una presunta conspiración que incluía el intento de contratar sicarios que, en realidad, eran agentes encubiertos.

En noviembre de 2025, otro ciudadano iraní, Farhad Shakeri, prófugo de la justicia estadounidense, fue acusado de reclutar a dos hombres de Nueva York, a quienes conoció en prisión, para ejecutar un supuesto plan de asesinato contra un crítico del régimen iraní.

De acuerdo con una denuncia penal presentada ante un tribunal federal de Manhattan, Shakeri declaró a agentes del FBI que funcionarios iraníes también le habían ordenado encontrar un grupo de sicarios para asesinar a Trump, quien acababa de ser elegido presidente.

Según ese documento judicial, las autoridades iraníes le pidieron que "dejara de lado sus otras actividades y se concentrara en vigilar y, finalmente, asesinar" a Trump.

open image in gallery Durante la cumbre de la OTAN en Turquía, Donald Trump aseguró que sigue siendo el "objetivo número uno" de Irán, mientras manifestantes y dolientes prometían represalias por la guerra con Estados Unidos ( Getty )

Semanas después de regresar a la Casa Blanca, en febrero de 2025, Donald Trump advirtió que Irán sería "aniquilado" si agentes vinculados al Estado iraní lograban asesinarlo.

"Sería terrible que hicieran eso. No por mí. Pero si lo hicieran, serían aniquilados. Sería el fin. He dejado instrucciones: si lo hacen, serán aniquilados. No quedará nada", declaró entonces ante la prensa.

En enero de ese año, semanas antes de que Estados Unidos lanzara una serie de ataques contra instalaciones nucleares iraníes, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, negó que su país hubiera intentado asesinar a Trump.

"Irán nunca intentó matarlo y nunca lo hará", dijo en una entrevista con NBC News. "Ese es otro de los planes que Israel y otros países promueven para alimentar la iranofobia. Irán nunca ha intentado asesinar a nadie ni tiene intención de hacerlo. Al menos, que yo sepa".

Consultado sobre si existía algún complot iraní contra el entonces presidente estadounidense, Pezeshkian respondió: "Absolutamente ninguno".

En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, calificó las acusaciones como parte de un plan "repugnante" impulsado por Israel para "complicar las relaciones entre Estados Unidos e Irán".

Por su parte, Trump ha reiterado en varias ocasiones sus amenazas de responder con fuerza contra Irán.

A comienzos de este año afirmó que el país sería "borrado de la faz de la Tierra" y que "toda una civilización moriría" si fracasaban las negociaciones para mantener el alto el fuego y continuaban los ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Durante sus declaraciones en la cumbre de la OTAN esta semana, Trump volvió a referirse a la campaña militar estadounidense en Irán y aludió a la muerte de altos dirigentes iraníes.

"Tenían líderes. Ya no están. Luego tuvieron otro grupo de líderes. Ellos también se fueron", afirmó.

"Ahora tienen otro grupo de líderes. Quizá también desaparezcan, quién sabe. Y, ¿saben qué? Quizá yo también desaparezca, porque soy su objetivo número uno", agregó.

Traducción de Leticia Zampedri