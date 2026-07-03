Una encuesta revela que casi la mitad de los estadounidenses no saben qué están celebrando en el 250.º aniversario de EE. UU.

Según una encuesta sorprendente, casi la mitad de los estadounidenses no saben qué celebran el 4 de julio.

El 4 de julio se conmemora el 250.º aniversario de la adopción de la Declaración de Independencia en 1776, pero el 46 % de los estadounidenses y el 61 % de la Generación Z no sabrían decirlo, según una encuesta nacional realizada por el Instituto Cato.

Este fin de semana festivo se celebran festejos en todo el país, pero muchos estadounidenses no lograron responder correctamente a preguntas básicas sobre la historia de la independencia de Estados Unidos y la Constitución en una encuesta realizada a 2.253 estadounidenses mayores de 18 años.

Solo el 61 % identificó correctamente a Gran Bretaña como la nación de la que las 13 colonias declararon su independencia hace 250 años. En total, el 40 % respondió incorrectamente, el 25 % admitió no estar seguro y otros adivinaron Europa (4 %), Canadá (3 %), Francia (4 %), España (2 %) y Alemania (2 %).

Más de la mitad de los estadounidenses (57 %) desconocen por qué las colonias se independizaron de Gran Bretaña en 1776, y solo el 43 % sabe que fue en protesta por los altos impuestos y la falta de representación en el gobierno. Otro 58 % no pudo identificar el propósito principal de la Constitución: establecer y limitar los poderes del gobierno federal.

Casi la mitad de los estadounidenses no sabe qué se celebra el 4 de julio, el 250.º aniversario de la nación, según una encuesta sorprendente ( Getty )

También se encuestó a los estadounidenses sobre sus creencias respecto al alejamiento del país de los principios fundacionales, y la mayoría (56 %) se mostró preocupada por la idea de que Estados Unidos pueda dejar de ser un país libre.

Las mayores amenazas para que Estados Unidos siga siendo una república libre fueron la corrupción (30 %), el excesivo poder de la presidencia (21 %), los políticos que ignoran la Constitución (26 %) y el excesivo poder de los ricos (24 %). Tanto republicanos como demócratas consideraron la corrupción como la mayor amenaza para la libertad.

Pero cuatro de cada diez estadounidenses (el 38 %) creen que es aceptable que un presidente al que apoyan fuerce los límites de la Constitución para conseguir lo que quiere.

El informe concluyó que, si bien la mayoría se siente orgullosa de ser estadounidense y sigue vinculada al país, esto va acompañado de una “sorprendente incertidumbre y preocupación”.

“Muchos carecen de conocimientos básicos sobre la Declaración de Independencia, el propósito de la Constitución y la estructura del gobierno constitucional”, señala el informe, destacando que la brecha era mayor entre los estadounidenses más jóvenes, “quienes tienen menos probabilidades de sentirse conectados con los fundadores y más probabilidades de ser inseguros o escépticos” sobre el futuro.

Traducción de Olivia Gorsin