Trump asegura que la “escoria” de Irán quiere asesinarlo: “Soy el objetivo número uno”

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que sigue siendo blanco de un intento de asesinato por parte de Irán. Así concluyó una jornada frenética en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ankara: el acuerdo de alto el fuego con Teherán quedó en ruinas y los precios del petróleo se dispararon en todo el mundo.

Trump les contaba a los periodistas cómo Estados Unidos e Israel habían eliminado a la mayoría de los altos mandos de Teherán durante los primeros días de la guerra que él inició hace cinco meses, cuando reflexionó en voz alta si acabaría teniendo un destino similar a manos de los enemigos de su país.

“Tenían líderes, ya no están; tenían otro grupo de líderes, ya no están. Ahora tienen otro grupo de líderes, tal vez ya no estén. ¿Quién sabe? Y saben qué, tal vez yo también desaparezca, porque soy su objetivo número uno”, manifestó.

“Soy el número uno, porque son escoria. Así es como actúan, y así lo han hecho durante 47 años, pero yo estoy haciendo lo correcto para el país”, agregó.

El presidente hizo los comentarios sobre su condición de objetivo de un asesinato momentos después de que describiera a los actuales dirigentes de Irán como “un poco locos” y “un poco chiflados”, en la misma frase en la que afirmó que su equipo de negociación había estado “tratando con gente estupenda” del lado iraní durante las conversaciones que condujeron al acuerdo de alto el fuego que parece haber abandonado.

open image in gallery El presidente Donald Trump, en el escenario mundial durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, dijo: “Soy el objetivo número uno” de Irán para un asesinato

Aunque describió a los líderes iraníes como “locos”, también sugirió que el grupo actual a cargo de los asuntos en Teherán es “un poco más racional” que los antiguos líderes de alto rango que murieron en ataques aéreos hace meses.

“El nivel uno ya no está, el nivel dos ya no está. Este es el nivel tres. Creo que son más racionales”, exclamó antes de contradecirse y afirmar que los líderes restantes tal vez no estén actuando de manera racional, basándose en “sus acciones de la última semana o dos”. Se refería a los ataques de Irán contra buques en el estrecho de Ormuz, que ahora derivaron en nuevos ataques aéreos por parte de Estados Unidos y a nuevas amenazas de Trump de intensificar la guerra una vez más.

Los líderes iraníes han tenido planes para asesinar a Trump y a otros ex altos funcionarios de su administración anterior desde finales de 2019 por ordenar el asesinato del general Qassem Soleimani, líder del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en un ataque con drones.

Durante su campaña presidencial de 2024, Trump viajaba a los eventos en un jet privado sin distintivos que pertenecía a su amigo y futuro enviado de paz, Steve Witkoff, en lugar de volar en su Boeing 757 de marca homónima, apodado “Trump Force One”.

En ese entonces, funcionarios del Servicio Secreto y de inteligencia temían que Irán interviniera a través de agentes en territorio estadounidense con acceso a misiles tierra-aire portátiles.

Otros exasesores de Trump, entre ellos su exasesor de seguridad nacional John Bolton y el exsecretario de Estado Mike Pompeo, pasaron años bajo la protección del Servicio Secreto debido a amenazas derivadas de su participación en el asesinato de Soleimani. No obstante, Trump ordenó que se les retirara la protección cuando regresó al poder porque ambos lo criticaron durante su tiempo fuera de la Casa Blanca.

En marzo, un jurado federal de Nueva York declaró culpable a Asif Merchant de los cargos de asesinato por encargo y terrorismo relacionados con su participación en un complot liderado por Irán para asesinar a Trump durante la campaña electoral de 2024.

open image in gallery Las fuerzas de seguridad montan guardia frente a un retrato del líder supremo iraní Ali Jamenei, quien fue asesinado, mientras los dolientes se reúnen para una procesión fúnebre en Nayaf el 8 de julio de 2026 ( AFP/Getty )

open image in gallery Los dolientes se reúnen alrededor de uno de los vehículos del cortejo fúnebre del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, asesinado, en la Plaza Azadi de Teherán, el 6 de julio de 2026 ( AFP/Getty )

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia en el que se anunció la sentencia, Merchant admitió que el IRGC había organizado su viaje a EE. UU. con el propósito de planear el asesinato de Trump.

Trump también fue blanco de dos intentos de asesinato distintos ese año. El primero ocurrió en julio de 2024 en Butler, Pensilvania, cuando un hombre armado disparó un rifle que estuvo a fracciones de una pulgada de matar al entonces expresidente.

Semanas más tarde, agentes del Servicio Secreto arrestaron a Ryan Routh tras descubrirlo escondido cerca del club de golf de Trump en West Palm Beach, Florida, con un rifle, mientras Trump jugaba en las inmediaciones. Un jurado en Florida declaró a Routh culpable de múltiples cargos federales tras un juicio celebrado en septiembre pasado. Fue condenado a cadena perpetua en febrero pasado.

El presidente también fue blanco de un intento fallido de asesinato durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington el pasado mes de abril.

Cuando se le preguntó sobre sus razones para mencionar la posibilidad de ser asesinado, Trump comentó que la presidencia es “una profesión muy peligrosa” y afirmó que no le importaba el riesgo de muerte porque estaba “haciendo [su] trabajo”.

“Realmente no me importa, porque estoy haciendo mi trabajo, y lo estoy haciendo. Espero hacerlo mejor de lo que nadie lo haya hecho jamás, porque tenemos un país que está en pleno auge y que es muy, muy exitoso”, argumentó.

Trump también señaló que es el “número uno” en otra lista: un ranking de cuentas de TikTok.

“Me gusta más ser el número uno en TikTok”, indicó. “Pero soy el número uno en la lista de asesinatos”.