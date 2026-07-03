Trump estudia indultar a Sean “Diddy” Combs y otras figuras por el 250.º aniversario de EE. UU., según un informe

Según diversos reportes, el presidente Donald Trump estaría evaluando conceder un indulto al desacreditado magnate de la música Sean “Diddy” Combs, quien cumple condena en una prisión federal de Nueva Jersey por delitos relacionados con la prostitución.

Fuentes consultadas por CBS News también señalaron que el mandatario analiza la posibilidad de otorgar algún tipo de clemencia a Prakazrel "Pras" Michel, integrante del grupo de hip hop The Fugees, condenado por delitos vinculados al cabildeo ilegal en favor de intereses extranjeros.

De acuerdo con esas versiones, estas posibles medidas formarían parte de un plan más amplio de la Casa Blanca para conceder 250 indultos con motivo del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

The Independent se puso en contacto con representantes de Combs y Michel para solicitar comentarios.

Por su parte, la Casa Blanca remitió a The Independent a las declaraciones que Trump hizo en enero a The New York Times, cuando aseguró que Combs le había enviado una carta solicitando un indulto. En esa ocasión, el presidente afirmó que no estaba considerando concedérselo.

open image in gallery Sean "Diddy" Combs cumple una condena federal de aproximadamente cuatro años en Nueva Jersey tras ser declarado culpable de transporte con fines de prostitución ( AFP/Getty )

La negativa de la Casa Blanca se suma a las declaraciones realizadas el año pasado, cuando también rechazó las versiones que aseguraban que un indulto para Combs era inminente.

Trump y Combs, ambos empresarios neoyorquinos que posteriormente alcanzaron gran popularidad en la televisión de realidad, mantuvieron una relación cordial durante años. Sin embargo, el presidente ha asegurado que dejaron de tener contacto después de que él incursionara en la política.

"No lo he visto. No he hablado con él en años", dijo Trump en mayo pasado. "Antes le caía muy bien, pero creo que cuando me presenté a las elecciones esa relación se rompió, por lo que he leído".

Tanto Combs como Michel han recurrido sus respectivas condenas y sentencias.

El viernes, Trump anunció en sus redes sociales que había firmado seis indultos para personas que, según él, fueron "perseguidas por la administración Biden" por "modificar sus vehículos".

El mandatario ha utilizado en repetidas ocasiones ese argumento para referirse a infracciones de la Ley de Aire Limpio, que prohíbe alterar los sistemas de control de emisiones de los vehículos. En noviembre, por ejemplo, indultó a un mecánico especializado en motores diésel de Wyoming que se había declarado culpable de desactivar los sistemas de monitoreo de emisiones en decenas de camiones comerciales.

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha concedido un número sin precedentes de indultos, recurriendo a esa facultad presidencial para beneficiar a aliados políticos y empresariales, celebridades y personas condenadas por delitos de cuello blanco, entre ellos fraude, soborno y corrupción.

open image in gallery Según reportes, el amplio uso que el presidente ha hecho de su facultad para conceder indultos ha impulsado campañas de cabildeo millonarias dirigidas a él y a personas de su entorno ( Reuters )

Entre los beneficiados por los indultos concedidos por Trump figuran el rapero NBA YoungBoy, el empresario de criptomonedas Changpeng Zhao, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y más de 1.000 simpatizantes del movimiento MAGA acusados o condenados por delitos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Según diversos reportes, el uso frecuente que el presidente ha hecho de su facultad de conceder indultos ha impulsado millonarias campañas de cabildeo dirigidas a la Casa Blanca y a personas cercanas a su entorno.

De acuerdo con registros del Departamento de Justicia, una de las figuras más conocidas que busca obtener un indulto presidencial es el exmagnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried.

Traducción de Leticia Zampedri