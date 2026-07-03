Un aliado de MAGA propone prohibir el ingreso de embarazadas y esterilizar a visitantes extranjeros

Un ferviente simpatizante del movimiento MAGA pidió prohibir el ingreso a Estados Unidos de todas las mujeres embarazadas que no sean ciudadanas estadounidenses y propuso incluso la "esterilización" de todos los visitantes extranjeros, tras el fallo de la Corte Suprema que bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento.

Sean Davis, director ejecutivo de The Federalist, uno de los medios más alineados con Trump en Estados Unidos, reaccionó el martes al fallo —adoptado por seis votos contra tres— con una publicación en redes sociales en la que incluso planteó la "disolución de la Unión", un mensaje que sus críticos calificaron de "desquiciado".

Tras la decisión del máximo tribunal, Trump instó al Congreso a aprobar una ley para poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, Davis sostuvo que el presidente debería ir mucho más lejos.

"Hay varias formas de avanzar, dado que Roberts y Barrett decidieron vaciar de contenido la Decimocuarta Enmienda y reemplazarla, de manera extraconstitucional, por su propia versión", escribió, en referencia al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y a la jueza Amy Coney Barrett, designada por Trump, antes de presentar un plan de siete puntos.

"1) Anulación. Los estados emiten los certificados de nacimiento y simplemente pueden dejar de entregarlos a quienes no sean ciudadanos. Que Roberts y Barrett se ocupen de las consecuencias y litiguen cada nacimiento por separado", propuso.

"2) Ampliar el número de jueces. Si Roberts quiere actuar como un político que redacta leyes en lugar de un juez, entonces puede compartir el estrado con otros diez legisladores no elegidos vestidos con toga".

open image in gallery Sean Davis, cofundador de ‘The Federalist’, pidió prohibir el ingreso de mujeres embarazadas extranjeras y la "esterilización" de todos los visitantes a Estados Unidos tras el fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento ( Real America's Voice )

Los puntos tres al cinco de la propuesta fueron aún más radicales.

"3) Prohibir el ingreso de todas las mujeres extranjeras embarazadas", escribió Davis. "4) Prohibir el ingreso de todas las mujeres extranjeras. 5) Exigir la esterilización de todos los visitantes extranjeros antes de entrar al país".

Como sexta medida, propuso la "disolución de la Unión".

"Un país que ni siquiera puede decidir quién puede ser ciudadano no es un país", afirmó.

Su séptima y última propuesta fue modificar la Constitución.

"Si creen que ninguna de estas opciones es buena, entiendan que eso es lo que ocurre cuando jueces no elegidos deciden que están al mando del país y que tienen derecho a redactar sus propias leyes", concluyó.

Las reacciones a su plan de siete puntos oscilaron entre la indignación y las burlas.

open image in gallery Sean Davis criticó el fallo 6-3 de la Corte Suprema y, en una publicación en redes sociales, llegó a pedir la "disolución de la Unión" ( AFP/Getty )

"Esta lista es una auténtica locura", afirmó David French, exabogado y columnista de The New York Times.

"Es absurdo que estas personas crean que mantener una norma que ha existido durante generaciones —mientras Estados Unidos se convirtió en la nación libre más poderosa y próspera de la historia— sea, de alguna manera, la causa de nuestro declive nacional y un error tan grave que justifique disolver la Unión", añadió.

Por su parte, el periodista político Isaac Saul escribió: "El director ejecutivo de The Federalist está pidiendo la esterilización forzada de extranjeros y la disolución de la Unión porque no puede aceptar un fallo de una Corte Suprema de mayoría conservadora. Tienen la Casa Blanca, la Cámara de Representantes, el Senado y la Corte Suprema, y aun así no les basta. Está completamente desquiciado".

El presentador de CNN Jake Tapper reaccionó compartiendo una captura de pantalla de la publicación en X y escribió: "Me pregunto cómo estará reaccionando The Federalist a esta decisión...".

En octubre del año pasado, Davis compareció ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado para hablar sobre libertad de expresión y censura. En esa audiencia reconoció que sus publicaciones en redes sociales suelen expresar "opiniones firmes y provocadoras".

Traducción de Leticia Zampedri