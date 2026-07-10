Según un nuevo y alarmante estudio que advierte sobre una crisis de fertilidad masculina en curso, los niveles promedio de la hormona testosterona podrían haber disminuido en más del 50 % entre los hombres en las últimas cinco décadas.

La testosterona es ampliamente conocida, no solo por su papel en la producción de esperma y la regulación de la libido, sino también por ayudar a controlar el estado de ánimo, los niveles de energía, el metabolismo general, así como la masa muscular y la densidad ósea.

En una nueva investigación, los científicos realizaron una revisión de seis estudios a largo plazo que registraron los cambios en los niveles de testosterona en hombres.

En total, el análisis incluyó datos sobre los niveles de testosterona en casi 118.600 hombres entre 1972 y 2019 procedentes de cinco países, entre ellos Israel, EE. UU., Brasil, Finlandia y Dinamarca.

Los hallazgos confirman que los niveles promedio de testosterona en los hombres en 2019 disminuyeron en más del 50 % en comparación con 1972, según investigadores dirigidos por Hagai Levine en la Escuela de Salud Pública Braun de la Universidad Hebrea-Hadassah en Israel.

En todos los estudios individuales incluidos en el análisis se confirmaron indicios de disminución de los niveles de testosterona.

open image in gallery Un hombre hace ejercicio en un gimnasio público al aire libre ( AFP via Getty Images )

En conjunto, la tasa de reducción promedio desde 1979 fue del 54 %, y el ritmo de descenso parece haberse acelerado particularmente después del año 2000, según afirman los científicos.

Esto supone aproximadamente un descenso del 1 % anual, lo que indica que la caída de los niveles de testosterona es una tendencia marcada y no se debe al azar ni a un error estadístico, advierten.

Según los científicos, la obesidad y la diabetes podrían ser las principales causas del descenso de los niveles de hormonas masculinas.

A medida que aumentan los niveles de grasa corporal debido a la obesidad, la testosterona se convierte en estrógeno, la hormona femenina, lo que reduce los niveles de testosterona.

La resistencia a la insulina en pacientes diabéticos y la hiperglucemia crónica pueden afectar la función del hipotálamo y la hipófisis.

Según los investigadores, esto puede, a su vez, reducir las señales cerebrales que le indican al cuerpo que produzca testosterona.

Los científicos sospechan que factores ambientales como las sustancias disruptoras endocrinas presentes en productos domésticos como los productos químicos para el hogar también podrían estar contribuyendo a la disminución de los niveles de testosterona.

open image in gallery ( Reuters )

El estudio, aún pendiente de revisión por pares y titulado “Temporal trends in total and free testosterone (1972-2019): a systematic review and meta-trend analysis” (tendencias temporales en la testosterona total y libre [1972-2019]: una revisión sistemática y un metaanálisis de tendencias), se presentó el martes en la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) 2026 en Londres, Reino Unido.

Esto se suma a un hallazgo previo del mismo equipo, que indicaba que el recuento de espermatozoides había disminuido drásticamente en los últimos 40 años.

En cuanto al tratamiento, los expertos advierten que los suplementos de testosterona pueden no ser una solución universal al problema, ya que pueden indicarle al cerebro que el cuerpo tiene cantidades suficientes de la hormona masculina y suprimir su producción natural.

Traducción de Sara Pignatiello