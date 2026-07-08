Trump arremete contra España y pide la suspensión de todo el comercio estadounidense en la cumbre de la OTAN

Donald Trump ordenó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que rompiera todos los lazos económicos entre Estados Unidos y España, y calificó al país de “causa perdida” y “un socio terrible en la OTAN”.

En una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebrada el segundo día de la última cumbre de la alianza militar en Ankara, Turquía, Trump habló sobre las conversaciones bilaterales que había mantenido con otras naciones.

“Hablé con Italia… pero no con España”, dijo. “España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer negocios con España. Me gustaría cortar toda relación comercial con ese país. España es un pésimo socio en la OTAN”.

Y continuó: “Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas. ¿De acuerdo? No queremos tener nada que ver… Ya verán cómo regresan corriendo. Regresarán corriendo”.

Señalando a Rutte, añadió: “Tratan fatal a este hombre”.

open image in gallery El presidente Donald Trump calificó a España de “causa perdida” y de “socio terrible en la OTAN” y anunció la ruptura de los lazos económicos con el país ( AP )

Retomando su frustración con España más adelante en la conversación, Trump dijo: “No quiero comerciar más con ellos… Ni siquiera les hablo. Son un caso perdido”.

“Son malas personas porque, ya sabes, hacen que todos los demás paguen y trabajen. En particular, España. Hay un par de países más, pero sobre todo España”.

Rutte intentó salir en defensa del país, pero Trump permaneció en silencio y pareció impasible ante sus argumentos.

La oficina del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió rápidamente a los comentarios del presidente con un comunicado en el que restaba importancia a sus declaraciones y afirmó que se tratarían como “lo de siempre”.

Y añadió que España “mantiene fuertes lazos sociales, culturales y económicos con Estados Unidos y no tenemos previsto cambiar esto”.

open image in gallery El secretario general Mark Rutte intentó salir en defensa de España, pero Trump no pareció inmutarse ante sus argumentos ( AP )

Trump revivió recientemente una queja de su primer mandato sobre los miembros de la OTAN que no cumplen con sus obligaciones financieras para el mantenimiento de la alianza.

El año pasado, los 32 aliados, bajo la presión de Estados Unidos, acordaron adoptar un nuevo objetivo: destinar el 5 % de su PIB a la OTAN para 2035, con un 3,5 % para defensa y el 1,5 % restante para ciberseguridad e infraestructura.

Solo España se negó, y Sánchez consiguió una exención para su país que limitaba su contribución al 2,1 % del PIB, lo que calificó de “suficiente y realista”.

Claramente disgustado, Trump lanzó un ataque similar en una reunión en el Despacho Oval con Rutte el 24 de junio, en la que reprendió a los aliados europeos de Estados Unidos por negarse a apoyar su guerra contra Irán, y señaló a Madrid como objetivo de críticas particulares.

“España es un espectáculo de terror”, dijo. “España es terrible. Me decepcionó Italia. Me decepcionó el Reino Unido. Nos decepcionaron Alemania y Francia”.

open image in gallery La oficina del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ya desestimó las declaraciones de Trump y afirmó que las tratará como “algo habitual” ( Reuters )

“Estamos decepcionados con la mayoría de ellos. No quieren pagar nada. Creen que van a conseguirlo todo gratis. España no es un buen grupo. Para nada”.

En su última reunión con Rutte, Trump también dijo que el memorando de entendimiento que había firmado con Irán para poner fin al conflicto había terminado, declaró que ya no quería relacionarse con Teherán y afirmó que su liderazgo estaba compuesto únicamente por “gente enferma”.

Estados Unidos lanzó nuevos ataques militares contra Irán y revocó una licencia que le permitía vender petróleo en respuesta a los ataques contra tres petroleros en el estrecho de Ormuz, lo que supone el último revés para un acuerdo de alto el fuego ya de por sí frágil.

Cuando le preguntaron sobre su futuro a la luz de las represalias, Trump dijo: “Es una pregunta muy interesante. Para mí, creo que se acabó. No quiero tratar con ellos”.

“Son gentuza. Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma. En mi opinión, es una pérdida de tiempo tratar con ellos”.

Trump también elogió al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, presumió de su número de seguidores en TikTok y volvió a expresar su resentimiento hacia Dinamarca por su negativa a ceder el control de Groenlandia, que, según insistió, era “muy importante para Estados Unidos”.

Traducción de Olivia Gorsin