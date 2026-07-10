Las escenas del Mundial han recordado, por momentos, a otra época de la política mundial y a otro EE. UU. Los aficionados escoceses al fútbol consiguieron, de alguna manera, beberse toda la cerveza de Boston. Los delgados europeos se maravillaban con las raciones gigantescas de carne a la parrilla que se veían en TikTok. Los estadounidenses se asombraban al ver a los aficionados japoneses limpiar los estadios después de los partidos. En las calles, se celebraban festivales de la diversidad y la alegría compartida. Mientras tanto, sin embargo, el Gobierno estadounidense ha seguido llevando a cabo de actos de crueldad arbitrarios: la prohibición de entrada a un árbitro somalí y la obligación de que los jugadores iraníes abandonaran el país inmediatamente después de los partidos. Su controversia más reciente lo vio abusar o ignorar las reglas para anular la tarjeta roja de uno de sus jugadores. El torneo puso de manifiesto, a viva voz, una realidad que el mundo ha estado descubriendo silenciosamente desde el comienzo del segundo mandato de Trump: los estadounidenses son una cosa. EE. UU. es otra muy distinta.

En Canadá, cuando EE. UU. pasó de ser socio a depredador, la ruptura provocó una explosión de nacionalismo no vista desde la década de 1960. En aquel entonces, comencé a presentar un pódcast llamado Gloves Off, sobre cómo lidiar con las amenazas estadounidenses a nuestra soberanía, y le pedí consejo a la escritora canadiense Margaret Atwood, ya que ella había vivido la primera ola nacionalista.

open image in gallery Aunque es un poco menos grave que otras decisiones unilaterales de Trump, su intervención para que se retirara la tarjeta roja a Folarin Balogun demuestra su disposición a saltarse las normas —y a arrastrar a sus compatriotas con él ( Getty )

“Primero, odiar a todos los estadounidenses es una tontería”, dijo Atwood, y añadió: “Puedes estar en contra del Gobierno sin decir que todos los estadounidenses son horribles”. En un momento en que la gente común ponía los productos estadounidenses boca abajo en los supermercados para que otros compradores supieran que debían evitarlos, era un consejo extraordinariamente acertado para tener en cuenta.

Ha sido sorprendentemente fácil de seguir. La sofocante locura de Washington, en su decadente agonía, afecta principalmente a los estadounidenses. No se trata solo de que el índice de aprobación de Trump esté por debajo del 40 %. El orgullo de los estadounidenses por su país también ha ido disminuyendo constantemente. La confianza en las instituciones nacionales se ha derrumbado. Incluso el excepcionalismo estadounidense está muriendo.

En una encuesta, solo el 22 % de los estadounidenses menores de 30 años expresó creer que el sueño americano aún existía. Los estadounidenses se sienten separados de su propio país. El 4 de julio, supremacistas blancos viajaron en el metro de Washington con el rostro cubierto. Los pasajeros afroamericanos tuvieron que compartir el tren con ellos. Durante una terrible tormenta, los seguidores del movimiento MAGA que asistían a la Gran Feria Estatal Estadounidense tuvieron que refugiarse en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. Elija su símbolo de división. Ambas escenas describen la situación actual de EE. UU.

Canadá se ha ido distanciando de EE. UU. en varios aspectos desde el inicio del segundo mandato de Trump. Esto se observa en el turismo, el comercio, la adquisición de armamento, etc. Sin embargo, no creo que exista el mismo sentimiento antiestadounidense que en la década de 1960, ni siquiera durante el segundo mandato de Bush, porque nadie culpa a los estadounidenses de a pie por la guerra en Irán, las acciones de ICE o las amenazas a Groenlandia. EE. UU. se está convirtiendo en un país donde las acciones de su Gobierno deben separarse de la voluntad de su pueblo.

El retroceso de la democracia se ha manifestado de diversas formas en los últimos dos años: la usurpación del poder por parte del Ejecutivo, el desmantelamiento de la Ley de Derechos Electorales y la manipulación generalizada de los distritos electorales. En las elecciones de mitad de mandato de 2026, en un momento de profunda división política en el país, solo 18 escaños de la Cámara de Representantes están en disputa. El Congreso estadounidense ya no es una institución políticamente competitiva. Sería absurdo culpar a los turcos por las acciones del Gobierno de Erdogan, y sería absurdo culpar a los estadounidenses por las acciones de la Administración Trump.

open image in gallery “Visto desde fuera, EE. UU. se asemeja a un hogar en el que se cometen abusos” ( Reuters )

Dicho esto, el rechazo global a todo lo estadounidense, en sí mismo, es inevitable. Cualquier producto o servicio estadounidense vinculado al Gobierno de EE. UU. o sujeto a las leyes estadounidenses representa una amenaza para la soberanía de las democracias en todo el mundo. El intento de la Administración Trump de imponer servicios digitales a Canadá y Europa ha dejado claro, para toda una generación, que las empresas financieras y tecnológicas estadounidenses, lejos de ser proveedores neutrales de servicios, son agentes del autoritarismo estadounidense, o al menos, posibles agentes del mismo. Para los canadienses, no viajar a EE. UU. comenzó como un boicot; ahora más bien denota un deseo de autopreservación. El Gobierno estadounidense ha dejado bien claro que los extranjeros en EE. UU. serán tratados como potenciales enemigos. ¿Irías a Disneylandia si existiera la posibilidad de que te hicieran un registro corporal completo antes?

La razón por la que EE. UU. es considerado una mayor amenaza que China o Rusia en la mayor parte del mundo no es que sea malvado, sino que actúa de forma arbitraria. Sus militares se dedican a matar por diversión para el entretenimiento del líder supremo. Inician guerras sin planificación. Ya nadie sabe qué significa un acuerdo con el Gobierno estadounidense. La autoridad de quienes negocian es dudosa, y es todavía más incierto si cumplirán su palabra. Es fácil abstenerse de ser antiestadounidense. No existe un EE. UU. lo suficientemente unido como para odiarlo.

Desde fuera, EE. UU. parece una casa donde se cometen abusos. Dentro, algunos intentan complacer al maltratador. Algunos huyen. Algunos se pelean. Otros intentan que todo desaparezca. Algunos simplemente fingen. Cuando eres vecino, te aseguras de cerrar la puerta con llave.

La misma serie de encuestas que mostraba la menguante fe de los estadounidenses en su nación reveló que “los estadounidenses [deseaban] mayoritariamente un país que [abrazara] el pluralismo internamente y se [comportara] como un buen vecino internacional”. Pero no hace falta una encuesta para saberlo. Basta con conocer a algunos estadounidenses. Su sistema no les permite tener el país que desean o merecen.

open image in gallery Los estadounidenses quieren un país que se comporte como un “buen vecino” en el extranjero, pero su sistema no lo permite ( AFP/Getty )

Los canadienses saben, mejor que ningún otro grupo, que el declive de EE. UU. no se debe a que los estadounidenses sean malas personas —son nuestros amigos, familiares y colegas—, sino a que sus sistemas están colapsando. Por eso, el rechazo a los sistemas estadounidenses —en defensa, tecnología, economía, cultura, en todo— cobra aún mayor importancia.

Los camareros de Boston y los maestros parrilleros de Texas no son lo mismo que los agentes de ICE. Apenas se parecen. Ese es el problema.

La anulación de la tarjeta roja de Folarin Balogun no es culpa suya, por supuesto. Pero, aun así, el rendimiento del equipo estadounidense quedará empañado.

En todos los frentes, EE. UU. ahora está en entredicho.

Traducción de Sara Pignatiello