En 2020, durante su primer mandato presidencial, Donald Trump indultó a un exladrón de bancos convertido en director ejecutivo de una organización sin fines de lucro, calificándolo como “una fuente de inspiración para los exconvictos que [deseaban] reconstruir sus vidas al salir de prisión”.

Pero la primavera pasada, a Jon Ponder (60), quien había sido indultado, se le prohibió el acceso a las instalaciones penitenciarias estatales. El martes, fue arrestado y acusado de agresión sexual contra reclusos.

Ponder se enfrenta a 20 cargos, entre ellos uno de agresión sexual, siete de contacto no autorizado con menores bajo custodia, uno de intento de coacción y once delitos menores graves, después de que varias mujeres encarceladas lo acusaran de abusar de su posición para solicitar favores sexuales.

Es el último beneficiario de un indulto de Trump que posteriormente ha sido acusado de nuevos delitos, una lista que incluye a casi 100 participantes de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE. UU., muchos de los cuales han sido acusados desde entonces de delitos sexuales que van desde agresión sexual hasta posesión de pornografía infantil.

Según la Casa Blanca, Ponder se declaró culpable de robo bancario en 2005 y cumplió una condena de 63 meses. Trump lo indultó la segunda noche de la Convención Nacional Republicana de 2020.

open image in gallery Donald Trump concedió un indulto a Jon Ponder, a la izquierda, en 2020, en el marco de un video de siete minutos de la Casa Blanca en el que se celebraba el programa de reinserción HOPE for Prisoners de Ponder ( Getty )

Según los informes de detención, al menos cuatro mujeres han acusado a Ponder de aprovecharse de su posición en su organización HOPE for Prisoners para solicitar sexo oral y sexo telefónico, así como para realizar otros avances inapropiados mientras estaban encarceladas.

Según la policía, el martes llamaron siete veces al teléfono de Ponder, pero él ignoró las llamadas y se negó a salir de su casa mientras los investigadores intentaban registrar la propiedad. Al parecer, los investigadores encontraron 1,3 g de metanfetamina en su domicilio.

Posteriormente, fue arrestado y recluido en el Centro de Detención del Condado de Clark, Nevada. Su primera comparecencia ante el tribunal estaba programada para el jueves.

La Constitución de EE. UU. otorga al presidente una amplia facultad de indulto, la cual Trump ha ejercido docenas de veces durante sus dos mandatos.

En su primer día de regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el mandatario concedió indultos a prácticamente todos los acusados de delitos relacionados con el ataque al Capitolio, incluidos los alborotadores condenados por agredir a agentes del orden, entre otros delitos.

Según un análisis del sitio web Lawfare, al menos 97 personas indultadas en relación con el ataque han sido arrestadas, acusadas o condenadas por delitos ajenos a los disturbios del 6 de enero tras dichas absoluciones.

open image in gallery Al menos 97 personas imputadas en relación con los disturbios del 6 de enero han tenido que enfrentarse posteriormente a cargos por otros delitos tras los indultos generales concedidos por Trump ( AFP/Getty )

Andrew Paul Johnson, quien irrumpió por una ventana del Capitolio el 6 de enero, fue sentenciado a cadena perpetua en marzo por abusar sexualmente de un niño de 12 años y una niña de la misma edad. Ese mismo mes, Daniel Tocci, quien formó parte de la turba que asaltó el Congreso, fue sentenciado a cuatro años de prisión por posesión de más de 110.000 imágenes de pornografía infantil.

Según Lawfare, se encuentran entre al menos cinco personas cuyos crímenes probablemente se vieron facilitados por los indultos de Trump.

En esos casos, la clemencia del presidente puso en libertad a un convicto que, supuestamente, cometió otro delito durante el período en el que aún habría estado encarcelado si Trump no lo hubiera liberado.

open image in gallery Tras salir de prisión, Ponder puso en marcha un programa para apoyar a las personas reclusas que se preparaban para reinsertarse en la sociedad ( Getty )

Ponder se declaró culpable de robo bancario en 2005 y fue puesto en libertad en octubre de 2009.

Al año siguiente, fundó su organización sin ánimo de lucro para ofrecer formación laboral, tutoría y asesoramiento a personas que se preparaban para su salida de prisión.

En 2018, Trump invitó a Ponder a una ceremonia en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca con motivo del Día Nacional de Oración, y estuvo acompañado por Richard Beasley, el agente del FBI que arrestó a Ponder.

“Creemos que cada persona fue creada por Dios con un propósito”, dijo Trump en un video de siete minutos en el que otorgó el indulto a Ponder en 2020.

“Seguiré brindando a todos los estadounidenses, incluidos los exreclusos, la mejor oportunidad para construir una nueva vida y alcanzar su propio sueño americano; y este es un gran sueño americano”, agregó.

En su declaración de 2020 en apoyo al indulto de Ponder, Trump afirmó que este “se [había convertido] al cristianismo y [había dedicado] su vida a ayudar a otros presos” a través de HOPE for Prisoners, organización que “nació del propio proceso de transformación de la vida del Sr. Ponder”.

La Casa Blanca ha señalado que los líderes civiles de Las Vegas también apoyaron el indulto de Ponder en aquel momento, y que el estado de Nevada también le concedió el indulto.

Menos de seis años después, a Ponder se le prohibió el acceso a las instalaciones penitenciarias estatales, según el Departamento Correccional de Nevada.

La oficina del Inspector General llevó a cabo inicialmente una investigación sobre las denuncias de abuso antes de que la investigación fuera transferida al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

The Independent solicitó comentarios a HOPE for Prisoners. No fue posible contactar de inmediato con un representante legal de Ponder.

Traducción de Sara Pignatiello