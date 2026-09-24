Según un informe, la CIA ha advertido que Rusia se está preparando para llevar a cabo ataques con drones en Europa desde el mar, dirigidos contra Francia, España e Italia.

Varios gobiernos europeos han recibido información sobre los supuestos planes del Kremlin para intensificar su injerencia en el continente, según declaró al diario español El Mundo una fuente anónima cercana al Ministerio de Defensa lituano.

Según el informe, las autoridades lituanas creen que Rusia podría utilizar un dron Gerbera cargado de explosivos, lanzado desde el mar, para provocar un incendio, dañar equipos expuestos o cerrar temporalmente un puerto o aeropuerto.

Semejante provocación se sumaría a una serie de incursiones y supuestos actos de sabotaje en Europa del Este, atribuidos a Rusia. Hasta ahora, estos ataques no han llegado a constituir un enfrentamiento militar directo.

open image in gallery Un dron Gerbera de fabricación rusa recuperado por la policía moldava. Archivo, 2025 ( AFP/Getty )

The Independent reveló la semana pasada que drones no autorizados estaban atacando las bases militares británicas casi a diario, dejando al país vulnerable a las crecientes amenazas de Rusia e Irán.

España, Francia e Italia podrían convertirse en objetivos de futuros ataques, ya que los tres países tienen campañas o elecciones programadas para el próximo año, sugiere el informe, señalando la prevalencia de “fuerzas radicales” dentro de sus fronteras que podrían aprovechar el cansancio ruso con Ucrania.

El dron Gerbera transporta una carga útil de entre 4 y 5 kg y puede recorrer hasta 600 km, volando a unos 160 km/h.

Se dice que Lituania tuvo conocimiento de los planes tras la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú a finales de agosto. Asismismo, fuentes diplomáticas de un país báltico declararon a El Mundo que posteriormente habían sido informadas sobre el viaje.

Varios analistas de defensa, que prefirieron permanecer en el anonimato, declararon al periódico que estaban al tanto de un informe de la CIA que circulaba entre los ministerios de Asuntos Exteriores europeos y que describía un posible ataque.

open image in gallery Las secuelas de un ataque con drones rusos en Zaporiyia, Ucrania, esta semana ( Reuters )

The Independent no pudo verificar la existencia de dicho informe y se puso en contacto con la CIA para obtener comentarios.

Según informó Reuters, citando a dos personas familiarizadas con el asunto que prefirieron no revelar detalles de su conversación, Ratcliffe se reunió a principios de esta semana con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el aeropuerto de Shannon, en Irlanda.

En declaraciones realizadas el miércoles al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores lituano, Kestutis Budrys, dijo a Reuters que los servicios de inteligencia aliados apuntaban al riesgo de que Rusia intentara ampliar su presión sobre los países de la OTAN mediante ataques contra infraestructuras críticas y otras formas de actividad híbrida.

“Por parte de Rusia existen algunas consideraciones para intensificar la situación de forma horizontal, por así decirlo, o geográfica”, declaró Budrys a Reuters.

Por otra parte, el servicio de inteligencia de defensa danés afirmó en una nueva evaluación de amenazas publicada el jueves que también preveía que Rusia intensificara su guerra híbrida en los próximos meses.

open image in gallery El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú el mes pasado ( Reuters )

El servicio de inteligencia danés declaró: “En los próximos meses, Rusia intensificará aún más su guerra híbrida mediante ataques más frecuentes contra Occidente y la OTAN, con mayores consecuencias para los países afectados que en el pasado”.

Los ataques híbridos y el sabotaje han vuelto a cobrar protagonismo después de que Alemania culpara a Rusia de un intento de ataque con drones en el aeropuerto de Leipzig/Halle.

Un ciudadano bielorruso y un nacional ruso vinculado a los servicios de inteligencia militar del país han sido identificados como los principales sospechosos del ataque de agosto.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, declaró el miércoles a los periodistas que Rusia estaba “intentando asustar a Europa para que [redujera] su apoyo a Ucrania”.

Kallas afirmó que Rusia parecía dispuesta a asumir mayores riesgos y argumentó que la solución era aumentar la presión sobre Moscú mediante sanciones más severas, incluidas medidas dirigidas a su “flota en la sombra” y a su complejo militar-industrial.

open image in gallery El mes pasado se encontró un dron cargado de explosivos cerca de unos aviones de carga ucranianos en las inmediaciones de una pista del aeropuerto de Leipzig/Halle, en Alemania ( Reuters )

El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, aseguró que los ataques híbridos ya no eran simplemente una amenaza.

“No son solo amenazas; son ataques reales”, dijo Sikorski a Reuters, citando incendios provocados, explosiones, incursiones con drones y lo que Varsovia afirma que fue una violación deliberada de su territorio con un misil de crucero.

El Comando Operacional del Ejército Polaco informó el miércoles que un helicóptero militar ruso Mi-8 había realizado una breve incursión en su espacio aéreo desde el enclave ruso de Kaliningrado.

Por su parte, el viceprimer ministro polaco, Krzysztof Gawkowski, afirmó que el incendio que se había producido el miércoles por la noche en una estación de comunicaciones por satélite Starlink en el centro de Polonia había sido probablemente un ataque híbrido, que había interrumpido la conectividad regional y el acceso a Internet para el ejército ucraniano.

Añadió que, si bien no se había podido determinar que Rusia fuera la responsable del incendio, “muchos indicios sugieren que esto concuerda con la nueva doctrina de ataque de Rusia”.

open image in gallery Rusia afirmó el jueves que aún no se había tomado ninguna decisión sobre una posible cumbre entre el presidente de EE. UU., Vladímir Putin, y Donald Trump en diciembre ( AFP/Getty )

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, afirmó que las predicciones alarmistas sobre un inminente ataque ruso contra la alianza eran infundadas.

“No vemos que Rusia sea capaz, ni siquiera que se esté preparando, para algún tipo de agresión militar activa contra la OTAN o los países europeos”, dijo, argumentando que Moscú carecería de las capacidades para tal operación mientras sus fuerzas permanecieran desplegadas en Ucrania.

El Kremlin niega sistemáticamente estar llevando a cabo operaciones de sabotaje en países de la OTAN o estar planeando cualquier tipo de confrontación.

Traducción de Sara Pignatiello