El agente de ICE que disparó al repartidor de DoorDash era un recluta sin cámara corporal

Según varios informes, el agente del ICE que disparó a un repartidor venezolano de DoorDash en Texas era un agente en prácticas y no llevaba una cámara corporal en ese momento.

Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, recibió un disparo el domingo en Austin, Texas, mientras realizaba sus entregas. El Departamento de Policía de Austin, que acudió al lugar del tiroteo, difundió las imágenes grabadas durante la detención de Garcés Pérez.

Sin embargo, tres funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional declararon a The Atlantic que el agente del ICE que disparó al joven de 28 años no llevaba puesta su cámara corporal y que había sido contratado el año pasado. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están obligados a encender sus cámaras antes de llevar a cabo cualquier acción de control migratorio y solo pueden dejar de grabar una vez que el incidente haya concluido.

Las fuentes no revelaron el nombre del agente a The Atlantic, pero confirmaron que anteriormente había trabajado con otra agencia federal de aplicación de la ley.

open image in gallery Según las informaciones, el agente del ICE que disparó al venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez en Texas no llevaba una cámara corporal ( Reuters )

Las autoridades informaron a NBC News que al agente se le había entregado una cámara corporal, pero que no la llevaba puesta.

“Antes de que escuchemos algo de ICE sobre ‘lo detuvimos’ o ‘estaba huyendo’ o ‘era agresivo’”, escribió la abogada de Garcés Pérez, Kate Lincoln-Goldfinch, en X, “nuestra respuesta a cualquier declaración de este tipo es: ‘No les creeremos hasta que nos muestren… muéstrennos las imágenes de su cámara corporal, muéstrennos las imágenes de su cámara del tablero’”.

“De lo contrario, nadie te creerá”.

Uno de los funcionarios, cuya identidad no se reveló, declaró a The Atlantic que el tiroteo fue precedido por un intento de agentes del ICE de detener el vehículo del joven de 28 años. Garcés Pérez supuestamente se dio a la fuga, y casi atropelló a un agente en el proceso. Según las fuentes, el momento quedó grabado por la cámara corporal de un segundo agente del ICE.

Los agentes intentaron detener a Garcés Pérez, pero el venezolano volvió a huir en su vehículo. Fue entonces cuando el agente abrió fuego, según las fuentes.

open image in gallery Kate Lincoln-Goldfinch, la abogada de Garcés Pérez, afirma que su cliente entró en el país de forma legal ( AFP/Getty )

Durante una conferencia de prensa, Garcés Pérez relató por teléfono y a través de un intérprete su versión de los hechos. Afirmó que estaba dando la vuelta en U y tratando de estacionar cuando los agentes embistieron su auto y le dispararon en la nuca.

Lincoln-Goldfinch declaró que la bala aún permanece alojada en el cuerpo de su cliente y que este tuvo que ser trasladado de nuevo al hospital desde el centro de detención de ICE, después de que comenzó a tener dificultades para levantar el brazo.

La abogada también afirmó que su cliente ingresó legalmente a Estados Unidos tras ser inspeccionado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y obtener un permiso de trabajo. El Departamento de Seguridad Nacional alegó que su permiso de trabajo expiró en 2025.

La orden de deportación de Garcés Pérez se emitió en ausencia porque la notificación de la audiencia se envió a la dirección equivocada, dijo Lincoln-Goldfinch.

open image in gallery Según su abogado, la bala sigue dentro del cuerpo de Garcés Pérez. Estas imágenes fueron grabadas por la cámara corporal de un oficial del Departamento de Policía de Austin ( AP )

DoorDash informó a NBC News que está llevando a cabo una investigación sobre el tiroteo.

Este es el último de una serie de incidentes similares que involucran a agentes del ICE, tras el tiroteo mortal en el que un agente del ICE mató a Lorenzo Salgado Araujo, de origen mexicano, en Houston hace dos meses.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Salgado Araujo embistió un vehículo del ICE y lo utilizó como arma en un intento de atropellar a un agente.

Las medidas represivas contra la inmigración fueron un pilar fundamental de la política interna del presidente Donald Trump. Los datos gubernamentales analizados por Associated Press y publicados por Deportation Data Project indicaron que el ICE realizó 49.571 arrestos solo en julio.

A principios de año, el DHS declaró que había recibido 220.000 solicitudes para unirse al ICE y que contaba con 12.000 nuevos agentes operando en todo el país.

The Independent se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional y DoorDash para obtener comentarios al respecto.

Traducción de Olivia Gorsin